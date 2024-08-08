Помощник будущего: новый робот от Figure решит все ваши домашние заботы

Американская робототехническая компания Figure объявила о скором выпуске второй версии человекоподобного робота Figure 02, предназначенного для помощи в домашнем хозяйстве, сообщает New Atlas.
Робот оборудован микрофонами и динамиками для голосового взаимодействия, а использование большой языковой модели от OpenAI позволяет ему вести естественные диалоги с пользователем и членами семьи.
Первоначально разработанный для производственных линий, новый робот получил элегантный дизайн с тканевой обивкой и металлическими элементами. Он обладает широким диапазоном движений и манипуляторами с 16 степенями свободы, что делает его высокоэффективным и универсальным помощником в быту.
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