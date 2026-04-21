Роботы вышли на марафонскую дистанцию: что теперь будет со спортом

Появление роботов в марафонах не меняет сути спорта и не является угрозой для достижений человека, заявил рекордсмен России по скандинавской ходьбе, ультрамарафонец Дмитрий Ерохин. В комментарии NewsInfo он оценил перспективы побед роботов в спортивных соревнованиях.

Китайский робот пробежал полумарафон быстрее рекордсмена мира, сообщило ранее издание "Коммерсантъ".

Роботов в спорте следует воспринимать как очередное технологическое средство, подобное автомобилям или велосипедам, которые уже давно превосходят человека по скорости, отметил спортсмен.

"Это все равно, что говорить, что автомобиль побил рекорд человека. Или самолет побил рекорд человека, или корабль. Со времен марафонца, который первый пробежал марафон в Древней Греции и умер, человечество придумывало разные технические средства, сейчас появился робот", — отметил Ерохин.

Он добавил, что интерес к таким новинкам во многом связан с эффектом новизны, который со временем исчезает. По мере того как технологии становятся привычными, внимание к ним снижается, а сами соревнования возвращаются к привычному восприятию.

Эксперт также обратил внимание, что участие роботов в соревнованиях зависит исключительно от правил, которые устанавливают организаторы. При желании они могут допустить такие устройства к участию наравне с людьми или выделить для них отдельные категории.

"У каждого забега, марафона есть свои организаторы, они пишут положение, указывают, в какой категории и как определяется победитель", — подчеркнул Ерохин.

По его мнению, присутствие роботов не умаляет достижений спортсменов.