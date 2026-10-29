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Университетский кампус и робот-доставщик
Университетский кампус и робот-доставщик
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Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:58

Роботы-доставщики могут дорого обойтись автовладельцам: опасность подстерегает даже на парковке

Роботы-доставщики должны быть официально включены в пункт 1.2 Правил дорожного движения для четкого определения их правового статуса и ответственности, считает руководитель автошколы ОРЛАН в г. Электросталь Владимир Покровский. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что бесконтрольное перемещение автономных курьеров по улицам создает юридический вакуум, особенно в вопросах возмещения материального ущерба при столкновениях.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов также выступил за легализацию автономных систем. Ранее автоэксперт заявил, что для роботов необходимо разработать обязательные нормы присутствия на дорогах, включая алгоритмы уступки пути спецтранспорту, требования к идентификационным номерам и маневрированию задним ходом, которые сейчас регулируются компаниями-разработчиками самостоятельно.

По мнению эксперта, ключевой проблемой является отсутствие механизмов компенсации вреда, нанесенного автоматизированными устройствами. В отличие от обычных водителей, деятельность таких механизмов не подпадает под стандартные процедуры страхования ответственности.

"Основная история, конечно, не то, что они кого-то сбивают, а то, что могут нанести ущерб. Приведу пример: дорогой автомобиль стоит припаркованный вдоль проезжей части, робот в него врежется. У кого потом спрашивать? На данный момент они не застрахованы по ОСАГО, ущерб только в судебном порядке или мировым соглашением", — пояснил Покровский.

Специалист отметил, что в столице подобные аппараты стали привычной частью ландшафта, однако их эффективность остается спорной на фоне традиционных способов перевозки. В то же время власти ищут способы упорядочить работу всех сервисов, из-за чего доставщики столкнулись с контролем и необходимостью соблюдения новых регламентов безопасности на тротуарах.

Покровский добавил, что технологическая готовность инфраструктуры за пределами Москвы оставляет желать лучшего, так как в Подмосковье перемещение даже обычного транспорта порой затруднено.

"В Москве они вполне полноценно перемещаются, что-то перевозят. Робот пока "ползает", он же беспилотный еще вдобавок ко всему", — рассказал эксперт.

Несмотря на скепсис относительно актуальности массового внедрения роботов, Покровский признает возможность их интеграции в законодательство по аналогии с электросамокатами. Ранее законодатели уже предложили наделить владельцев самокатов правами водителей, выделив их в категорию средств индивидуальной мобильности.

Для повышения общего уровня безопасности в стране также рассматривается обязательное тестирование курьеров на знание ПДД перед выходом на линию.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов, автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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