Секрет безопасности на тротуарах: что будут обязаны делать роботы-доставщики

Москва готовит новые правила для роботов-доставщиков, которые с каждым годом становятся привычной частью городского пространства. Власти намерены установить конкретные требования к эксплуатации этих устройств, а за их нарушение роботов смогут эвакуировать на штрафстоянку.

Новые требования к роботам-доставщикам

До конца 2025 года все эксплуатирующиеся роверы должны получить номерные знаки, которые будут считываться городскими камерами фотовидеофиксации. На корпусе обязательно появятся боковые подсветки или световозвращающие элементы, чтобы устройства оставались заметными ночью.

Максимальная скорость движения роботов не превысит 25 км/ч, при этом на "медленных зонах" скорость должна быть уменьшена. Роверы смогут передвигаться только по маршрутам, определённым московским дептрансом. Остановка до 20 минут допускается только в местах, где устройство не мешает пешеходам и другим участникам движения.

Телематика и контроль

Эксплуатанты обязаны оснастить роверы устройствами, передающими телематические данные о передвижении, статусе и скорости в единую информационную систему дептранса. Камеры на устройствах также должны при необходимости передавать информацию в эту систему.

Кроме того, владельцы обязаны предоставить доступ департаменту транспорта к программно-аппаратному комплексу управления роботом, чтобы можно было при необходимости прекратить движение ровера.

Эвакуация и идентификация

Роботов, которые не соответствуют установленным требованиям, будут принудительно останавливать и эвакуировать на штрафстоянку. Там проведут комплекс мероприятий по идентификации устройства и его владельца, а также установят возможную причастность к противоправной деятельности, включая террористическую.

Перспективы правового регулирования

По мнению Антона Шапарина, вице-президента Национального автомобильного союза, эти меры могут стать основой для федерального экспериментального правового режима для роботов-доставщиков. Он подчеркнул, что ЭПР поможет закрепить обязанности владельцев и операторов, определить место роботов в городском пространстве и регламентировать порядок возмещения ущерба в случае ДТП.

"Необходимость идентификации робота и обязательное использование элементов, делающих их заметными в темное время суток, а также возможность ограничения скорости и ряд других обязательных атрибутов являются логичными требованиями государства для поддержания безопасности в городах, при этом сохраняя возможности для развития рободоставки", — заявил "Известиям" Шапарин.

Страхование роботов-доставщиков

16 декабря прошлого года был запущен пилотный проект по страхованию роботов, перевозящих небольшие грузы, посылки, продукты и доставляющих еду из ресторанов. Это стало первым шагом к созданию комплексной системы регулирования и защиты как владельцев, так и самих роботов.

Возможные последствия и практические нюансы

Безопасность на улицах: номера и световозвращающие элементы помогут предотвратить столкновения с пешеходами и транспортом. Контроль и ответственность: телематическая система позволит отслеживать передвижение роботов и фиксировать нарушения. Эвакуация и штрафстоянки: роботы, не соответствующие стандартам, будут временно изъяты для проверки.

А что если…

Если новые правила внедрят вовремя и комплексно, рободоставка станет более безопасной и системной. В противном случае возможны случаи хаотичного передвижения роверов и возрастание числа инцидентов на улицах города.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Повышение безопасности пешеходов Дополнительные расходы для владельцев роботов Чёткая система контроля Ограничение свободы передвижения устройств Возможность развития страховых продуктов Необходимость обновления оборудования и ПО

FAQ

Как будут маркироваться роботы?

Все устройства получат номерные знаки и световозвращающие элементы.

Сколько стоит установка телематики?

Точная сумма зависит от модели робота и поставщика оборудования, но предполагается, что расходы ложатся на владельца.

Что произойдет, если робот нарушит правила?

Его эвакуируют на штрафстоянку для идентификации и проверки соответствия стандартам.

