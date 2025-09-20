Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Робот-доставщик
Робот-доставщик
© commons.wikimedia.org by Shvicha is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:23

Секрет безопасности на тротуарах: что будут обязаны делать роботы-доставщики

Роботов-доставщиков в Москве будут эвакуировать за нарушение новых правил

Москва готовит новые правила для роботов-доставщиков, которые с каждым годом становятся привычной частью городского пространства. Власти намерены установить конкретные требования к эксплуатации этих устройств, а за их нарушение роботов смогут эвакуировать на штрафстоянку.

Новые требования к роботам-доставщикам

До конца 2025 года все эксплуатирующиеся роверы должны получить номерные знаки, которые будут считываться городскими камерами фотовидеофиксации. На корпусе обязательно появятся боковые подсветки или световозвращающие элементы, чтобы устройства оставались заметными ночью.

Максимальная скорость движения роботов не превысит 25 км/ч, при этом на "медленных зонах" скорость должна быть уменьшена. Роверы смогут передвигаться только по маршрутам, определённым московским дептрансом. Остановка до 20 минут допускается только в местах, где устройство не мешает пешеходам и другим участникам движения.

Телематика и контроль

Эксплуатанты обязаны оснастить роверы устройствами, передающими телематические данные о передвижении, статусе и скорости в единую информационную систему дептранса. Камеры на устройствах также должны при необходимости передавать информацию в эту систему.

Кроме того, владельцы обязаны предоставить доступ департаменту транспорта к программно-аппаратному комплексу управления роботом, чтобы можно было при необходимости прекратить движение ровера.

Эвакуация и идентификация

Роботов, которые не соответствуют установленным требованиям, будут принудительно останавливать и эвакуировать на штрафстоянку. Там проведут комплекс мероприятий по идентификации устройства и его владельца, а также установят возможную причастность к противоправной деятельности, включая террористическую.

Перспективы правового регулирования

По мнению Антона Шапарина, вице-президента Национального автомобильного союза, эти меры могут стать основой для федерального экспериментального правового режима для роботов-доставщиков. Он подчеркнул, что ЭПР поможет закрепить обязанности владельцев и операторов, определить место роботов в городском пространстве и регламентировать порядок возмещения ущерба в случае ДТП.

"Необходимость идентификации робота и обязательное использование элементов, делающих их заметными в темное время суток, а также возможность ограничения скорости и ряд других обязательных атрибутов являются логичными требованиями государства для поддержания безопасности в городах, при этом сохраняя возможности для развития рободоставки", — заявил "Известиям" Шапарин.

Страхование роботов-доставщиков

16 декабря прошлого года был запущен пилотный проект по страхованию роботов, перевозящих небольшие грузы, посылки, продукты и доставляющих еду из ресторанов. Это стало первым шагом к созданию комплексной системы регулирования и защиты как владельцев, так и самих роботов.

Возможные последствия и практические нюансы

  1. Безопасность на улицах: номера и световозвращающие элементы помогут предотвратить столкновения с пешеходами и транспортом.

  2. Контроль и ответственность: телематическая система позволит отслеживать передвижение роботов и фиксировать нарушения.

  3. Эвакуация и штрафстоянки: роботы, не соответствующие стандартам, будут временно изъяты для проверки.

А что если…

Если новые правила внедрят вовремя и комплексно, рободоставка станет более безопасной и системной. В противном случае возможны случаи хаотичного передвижения роверов и возрастание числа инцидентов на улицах города.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Повышение безопасности пешеходов Дополнительные расходы для владельцев роботов
Чёткая система контроля Ограничение свободы передвижения устройств
Возможность развития страховых продуктов Необходимость обновления оборудования и ПО

FAQ

Как будут маркироваться роботы?
Все устройства получат номерные знаки и световозвращающие элементы.

Сколько стоит установка телематики?
Точная сумма зависит от модели робота и поставщика оборудования, но предполагается, что расходы ложатся на владельца.

Что произойдет, если робот нарушит правила?
Его эвакуируют на штрафстоянку для идентификации и проверки соответствия стандартам.

Интересные факты

  1. В Москве уже действуют пилотные маршруты для роботов-доставщиков.

  2. Некоторые роботы способны передвигаться по тротуарам и велосипедным дорожкам.

  3. Экспериментальное страхование роботов — первый шаг к комплексной легализации технологии в России.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Kia представит новый хэтчбек K4 в Европе в 2026 году вместо Ceed сегодня в 2:11

Хэтчбек с сюрпризом: почему новую Kia ждут в Европе сильнее других

Kia готовит к запуску новую модель K4 — преемника Ceed, с современными технологиями и просторным салоном. Мы разобрали все детали.

Читать полностью » Автоэксперты назвали ошибки при использовании кондиционера в дождливую погоду сегодня в 1:58

Кондиционер — ваш враг на дороге? Ошибка, из-за которой обзор исчезает за секунды

Почему в дождь кондиционер может сыграть с водителем злую шутку? Разбираем нюансы его работы и объясняем, как избежать неприятных последствий.

Читать полностью » BYD представила гибрид Seal 6 DM-i с запасом хода 1455 км по WLTP сегодня в 1:25

Китайский гибрид, о котором будут спорить: фантастический запас хода стал реальностью

Seal 6 DM-i удивляет сочетанием электропривода и бензинового мотора: почти 1500 км на одном заезде и комфорт, сравнимый с премиум-классом.

Читать полностью » Ford отзывает 102 тысячи седанов Taurus 2016–2019 годов из-за дефекта дверных накладок сегодня в 0:54

Летающий металл на трассе: владельцам Ford Taurus грозит опасность

Ford объявил об отзыве почти 102 тысяч седанов Taurus: причина кроется в мелкой детали, которая может превратиться в опасный предмет на дороге.

Читать полностью » Дизайнер Мате Фок выпустил чертежи экологичного веломобиля Velocar сегодня в 0:26

Велосипед, который решил стать машиной: проект, переворачивающий городскую мобильность

Проект Motofocker Velocar показывает, что транспорт будущего может быть простым, экологичным и доступным. Но готов ли он заменить привычный велосипед или авто?

Читать полностью » Электроника в авто заменила физическую кнопку Kick Down на механическую педаль газа вчера в 23:35

Кнопка под педалью газа, о которой вы не знали — мощное ускорение в один клик

Не все водители знают о скрытой кнопке под педалью газа. Разбираем, зачем она нужна и почему на новых авто её уже не ставят.

Читать полностью » Замена аккумулятора без сброса настроек: советы автоэлектрика вчера в 23:19

Секреты автоэлектрика: как снять клеммы аккумулятора и сохранить все настройки в машине

При замене аккумулятора можно потерять все настройки авто. Узнайте, как снять клеммы правильно и сохранить электронику в целости.

Читать полностью » Моргание противотуманными фонарями — сигнал о прижимании сзади вчера в 22:12

Тайный язык дорог: мигающий противотуманный фонарь кричит о риске — дальнобойщик рассказал почему

Необычные сигналы на дороге кажутся странными только на первый взгляд. Узнайте, что значит мигание стоп-сигналов и почему его важно понимать.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт маффинов с яблоками обеспечивает сочность от яблок
Авто и мото

DVSA: четверть экзаменов на права в Великобритании в 2024 году прошла на автоматах
Дом

Автоматизированные термостаты создают комфорт и снижают расходы на отопление и электричество
Дом

Установка фильтра для питьевой воды под мойку: что важно знать
Питомцы

Историки: в Средневековой Европе чёрных кошек считали спутниками ведьм
Технологии

Chrome получит режим интеллектуального агента для бронирования и заказов — Google
Садоводство

Ошибки в удобрении хвойных культур приводят к болезням и снижению декоративности — рассказали садоводы
Спорт и фитнес

Базовый комплекс из пяти упражнений снижает стресс и снимает зажатость мышц — фитнес-эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet