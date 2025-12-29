Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
дети играют в Roblox
© Wikimedia Commons by Henry Burrows is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:05

Игра осталась игрой, а последствия — реальными: Roblox втянул подростков в опасную схему

Подростки в России массово теряют доступ к iPhone из-за мошенничества с Roblox — База

Поиск способов обхода ограничений в популярной онлайн-игре Roblox привёл к серии мошеннических атак на российских подростков. В результате владельцы iPhone теряют доступ к своим устройствам, которые фактически превращаются в неработающие "кирпичи", а злоумышленники требуют деньги за разблокировку. Об этом сообщает издание "База" со ссылкой на родителей пострадавших.

Как подростки становятся жертвами

По данным издания, дети активно ищут альтернативные способы установки Roblox после введённых ограничений. Особенно часто мишенью мошенников становятся владельцы iPhone. Злоумышленники размещают ссылки, якобы ведущие на загрузку игры, и убеждают подростков выполнить ряд действий.

Один из таких случаев произошёл с 14-летней девочкой из Башкирии. Она перешла по ссылке, где предлагалось скачать Roblox, и ввела логин и пароль от аккаунта Apple. Это объяснялось тем, что без этих данных приложение якобы не появится в App Store.

Блокировка устройства и требования выкупа

После ввода данных телефон перезагрузился, на экране появилось стандартное приветствие, а затем — сообщение о блокировке устройства. Смартфон стал недоступен для использования. Сначала подросток скрывал произошедшее от родителей, однако позже признался.

Родителям удалось зайти в Telegram ребёнка с другого устройства. Там уже находилось сообщение с требованием выкупа за разблокировку iPhone, а также угроза полного удаления всех данных в случае отказа платить.

Что говорят сервисные центры

Родители сразу обратились в сервисный центр, однако там сообщили, что восстановить устройство практически невозможно. По словам специалистов, iPhone можно либо продать на запчасти, либо попытаться перепрошить примерно за 20 тысяч рублей. При этом успех процедуры не гарантируется, а все данные будут безвозвратно удалены.

В сервисе также отметили рост числа подобных обращений. По их словам, только за последнее время зафиксировано около 15 случаев, когда подростки сталкивались с блокировкой устройств после попыток установить Roblox через сторонние источники.

