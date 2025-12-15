Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:44

Roblox оказался в центре скандала: власти Флориды обвинили платформу в угрозе детям

Генпрокурор Флориды Утмейер подал иск против Roblox — Fox News

Игровая платформа Roblox стала объектом нового судебного разбирательства в США: власти Флориды обвиняют сервис в том, что он недостаточно защищает несовершеннолетних пользователей от сексуальных преступников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News. Инициатором иска выступил генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмейер.

Иск прокуратуры Флориды и претензии к безопасности

Джеймс Утмейер подал иск против Roblox, заявив, что злоумышленники используют игровую площадку "для совращения детей". В видеообращении он подчеркнул, что вопрос касается не отдельных эпизодов, а системных рисков для аудитории, значительная часть которой — несовершеннолетние. По его словам, претензии связаны с тем, как компания описывает уровень безопасности на платформе.

"В рамках продолжающегося расследования по уголовному делу мы подали иск в суд, чтобы привлечь Roblox к ответственности за искажение информации о безопасности платформы", — пояснил генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмейер. Он также назвал Roblox опасной платформой и отдельно отметил, что является многодетным отцом. Утмейер заявил, что считает своей главной задачей защиту детей от преступников в интернете.

Публичные заявления и аналогичные иски в других штатах

В публикации в X Утмейер призвал "защитить наших детей любой ценой" и назвал Roblox "самым важным сигналом пробуждения" для родителей в новом году. Там же он напомнил, что именно родители, по его мнению, остаются первой линией обороны.

ТАСС также указывает, что ранее судебные иски против Roblox подавали по отдельности власти штатов Техас, Кентукки и Луизиана.

Контекст вокруг Roblox в России

Роскомнадзор 3 декабря полностью ограничил доступ к игровой платформе Roblox на территории РФ. Основанием для блокировки названы системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга. Roblox был заблокирован из-за распространения "материалов экстремистской и террористической направленности", а также из-за того, что с детьми прямо в чатах знакомятся педофилы.

