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Роберт Кеннеди-младший не сможет снять свою кандидатуру в двух штатах США
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Избирательные комиссии двух штатов оставили Кеннеди-младшего в билютене

Роберт Кеннеди-младший не сможет снять свою кандидатуру в двух штатах США

Роберт Кеннеди-младший, кандидат на пост президента США, который ранее объявил о намерении сняться с выборов в ключевых штатах в пользу республиканца Дональда Трампа, не сможет это сделать в Мичигане и Висконсине, сообщает FOX News и портал Axios со ссылкой на представителей власти.

Как сообщила в пресс-службе госсекретаря штата Мичиган Джосели Бенсон, кандидаты от "малых партий" не могут убрать свое имя из бюллетеня, а в Висконсине избирательная комиссия проголосовала за сохранение Кеннеди-младшего в бюллетене, несмотря на его просьбу об обратном.

Также, остается неясным положением Кеннеди-младшего в Северной Каролине. В этом штате кандидат идет не как независмый, а является кандидатом от партии "Мы, народ", которую основал он сам. В местную избирательную комиссию не поступило никаких официальных уведомлений о смене статуса кандидата.

Эти три штата являются "решающими" (там нет явного преимущества ни у одной из двух основных партий США). Исход президентских выборов может зависеть от того, как выборщики проголосуют в них.

Такое положение является опасным, так как Роберт Кеннеди-младший, сам того не желая, может оттянуть голоса у Трампа, которого он решил поддержать, сняв свою кандидатуру в 10 ключевых штатах.

Фото: commons.wikimedia.org

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