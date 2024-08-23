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Кеннеди подал документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне
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Кеннеди откажется от участия в президентской гонке в Аризоне

Кеннеди подал документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне

Племянник 35-го американского лидера Роберт Кеннеди-младший подал всю необходимую документацию на официальное снятие своей кандидатуры с предстоящих осенних выборов. О произошедшем информировало издание New York Times со ссылкой на источник.

23 августа американский политический деятель заявил в своём обращении к американцам о том, что отказывается принимать участие в ноябрьской процедуре избрания в пользу 45-ого главы Штатов Дональда Трампа. Как сообщается, он уже подал всю необходимую документацию в 48-ом штате в США, расположенном на юго-западе государства — Аризоне.

По информации американского издания, снявший свою кандидатуру американский политик получил более 118 тысяч подписей для того, чтобы принять участие в процедуре избрания. Отмечается, что это число в несколько раз больше нужного.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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