Киновселенная Marvel готовится к возвращению одного из своих ключевых актеров в новом амплуа. Согласно информации, опубликованной The Hollywood Reporter, Роберт Дауни-младший воплотит образ Доктора Дума в предстоящих частях франшизы "Мстители".
Актер подтвердил смену персонажа, но сохранение прежней миссии. Премьерные показы новых фильмов "Мстители: Судный день" и "Мстители: Тайные войны" запланированы на май 2026 и 2027 годов соответственно. За режиссуру вновь возьмутся братья Джо и Энтони Руссо, уже знакомые зрителям по предыдущим частям саги.
Изначально главным антагонистом планировался Канг Завоеватель, однако из-за скандала с исполнителем этой роли Джонатаном Мэйджерсом, обвиненным в домашнем насилии, студия была вынуждена пересмотреть свои планы.
Дауни-младший приобрел всемирную известность благодаря роли Тони Старка, начиная с фильма "Железный человек" 2008 года. Этот блокбастер принес создателям более 585 миллионов долларов при бюджете в 140 миллионов. Впоследствии актер появился в многочисленных проектах Marvel, включая трилогию "Железного человека" и серию фильмов о Мстителях.
Осенью прошлого года поклонники Marvel могли увидеть Дауни-младшего в трейлере второй части "Капитана Марвел", где кадры с Железным Человеком были представлены в форме воспоминаний.
Тем временем, киновселенная Marvel продолжает расширяться. Недавно состоялась премьера фильма "Дэдпул и Росомаха", ставшего возможным после приобретения компанией Disney студии 21st Century Fox. Главные роли в картине исполнили Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Ожидается, что кассовые сборы в Северной Америке достигнут внушительной суммы в 180-200 миллионов долларов.
Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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