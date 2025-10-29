Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
© commons.wikimedia.org by Diana Ringo is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:15

От "Сумерек" до студии звукозаписи: что задумал Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон оформил авторские права на 14 песен

Когда-то Роберт Паттинсон стал мировой звездой благодаря роли вампира Эдварда в "Сумерках". Затем он доказал, что способен быть разноплановым актёром — от артхауса до блокбастеров. Теперь артист, похоже, решил проявить себя в ещё одном амплуа — музыканта. В базе данных Американского общества композиторов, авторов и издателей (ASCAP) зарегистрировано 14 песен, соавтором которых указан сам Паттинсон. Поклонники уверены: это может быть будущий дебютный альбом или мини-пластинка (EP).

Тайный проект Паттинсона

Музыкальные слухи вокруг актёра ходят уже несколько лет. Ещё во времена съёмок "Сумерек" он исполнял композиции для саундтрека, а позже не раз упоминал, что продолжает писать музыку. Однако официальных релизов от него не было. Регистрация песен в ASCAP — первый документальный шаг к тому, чтобы представить публике собственный музыкальный материал.

В списке значатся 14 композиций: Bent out that midnight day, Best friend, Dragon surprise, Fascinate, Fell off, Girl, Green light, Merry-go-round, Mexico, Never think, Reluctant gods, Soul searcher, Waiting on me и Witness (you see me).

Большинство треков Паттинсон написал вместе со своим другом и давним коллегой, композитором Маркусом Фостером, с которым сотрудничал ещё до актёрской славы.

Пошагово: как артисты регистрируют песни в ASCAP

  1. Музыкант создаёт учётную запись и указывает себя как автора.

  2. После регистрации нужно подать заявку с названием трека, соавторами и издателем.

  3. ASCAP вносит данные в свою базу — теперь композиция официально защищена авторским правом.

  4. После выхода релиза система начисляет роялти за каждое публичное использование.

Наличие песен Паттинсона в ASCAP говорит о том, что авторские права на них закреплены, а значит — релиз не за горами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выпуск музыки без регистрации авторских прав.
    Последствие: утрата контроля над использованием песен.
    Альтернатива: регистрация в организациях вроде ASCAP или BMI.

  • Ошибка: самостоятельная запись без продюсера.
    Последствие: риск некачественного звука.
    Альтернатива: сотрудничество со звукорежиссёром или композитором, как Паттинсон с Фостером.

  • Ошибка: игнорирование продвижения в стримингах.
    Последствие: треки остаются незамеченными.
    Альтернатива: работа с цифровыми дистрибьюторами (TuneCore, DistroKid, CD Baby).

А что если альбом выйдет внезапно?

С учётом того, что актёр не делает публичных анонсов, поклонники не исключают "внезапного релиза" — как это любят делать Бейонсе или Фрэнк Оушен. Такой ход идеально подходит артисту, который ценит приватность и не стремится к лишней огласке. Не исключено, что записи появятся на платформах вроде Spotify или Apple Music без предварительного промо.

Интересно, что ранее в той же базе ASCAP появилась композиция First Light, зарегистрированная Элизабет Грант — под этим именем известна певица Лана Дель Рей. По слухам, трек станет саундтреком к игре о Джеймсе Бонде "007 First Light".

Мифы и правда

  • Миф: Роберт Паттинсон никогда не занимался музыкой.
    Правда: он играл на гитаре с юности и писал песни задолго до кинокарьеры.

  • Миф: актёры не могут быть хорошими музыкантами.
    Правда: примеры Джареда Лето и Зои Кравиц показывают обратное.

  • Миф: регистрация песен в ASCAP означает немедленный релиз.
    Правда: это лишь юридический шаг, релиз может быть запланирован позже.

Исторический контекст

Музыкальные начинания актёров — явление не новое. В 1960-х Элвис Пресли совмещал кино и музыку, а в XXI веке многие артисты используют музыку как продолжение творческого выражения. Сегодня эта тенденция усиливается: цифровые сервисы упростили выход релизов, позволяя звёздам реализовывать себя в разных жанрах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тётя принцев Уильяма и Гарри леди Сара МакКоркодейл госпитализирована после падения с лошади — People сегодня в 10:03
Шлем спасает даже голубую кровь: как тётя принцев Гарри и Уильяма отделалась от тяжёлого падения

Сестра принцессы Дианы, леди Сара МакКоркодейл, оказалась в больнице после падения с лошади. Брат рассказал, как проходит её восстановление.

Читать полностью » Премьера перезапуска сериала сегодня в 9:46
Эти врачи снова принимают пациентов: культовая "Клиника" возвращается туда, где всё началось

Возвращение культового сериала "Клиника" уже близко — герои снова надевают халаты, но теперь им предстоит работать в мире, где медицина изменилась до неузнаваемости.

Читать полностью » People: Джейкоб Элорди и Оливия Джейд окончательно расстались после попытки примирения сегодня в 8:59
Как в сериале без финала: Элорди снова расстался — и на этот раз без продолжения

Джейкоб Элорди и Оливия Джейд снова пытались вернуть любовь, но судьба распорядилась иначе. Почему попытка не удалась — и как они переживают разрыв?

Читать полностью » Лиам Хемсворт назвал помолвку с Габриэллой Брукс самым счастливым моментом в жизни сегодня в 7:45
Любовь, прошедшая через огонь и папарацци: как актёр из "Голодных игр" снова рискнул сердцем

Лиам Хемсворт впервые рассказал о своей помолвке с Габриэллой Брукс и признался, что сейчас переживает самое счастливое время в жизни.

Читать полностью » Источники TMZ подтвердили, что Хью Джекман и Саттон Фостер счастливы вместе сегодня в 6:18
Бродвей сошёл со сцены в жизнь: как Хью Джекман и Саттон Фостер нашли любовь между репликами

После работы на Бродвее между Хью Джекманом и Саттон Фостер вспыхнул роман. Что скрывается за их спокойным счастьем и почему поклонники считают их союз особенным?

Читать полностью » Сидни Суини заявила, что не делала пластических операций и боится игл — Variety сегодня в 5:30
На фото “до” ей было 12: как Сидни Суини высмеяла слухи о пластике

Сидни Суини рассказала, почему никогда не ложилась под нож хирурга и как учится принимать себя без фильтров, игл и чужих ожиданий.

Читать полностью » Король Великобритании намерен пересмотреть аренду Ройал-Лодж, где живёт принц Эндрю сегодня в 4:54
Конец эпохи дворцовых поблажек: как принцу Эндрю ищут жильё попроще

Король Карл III требует от принца Эндрю покинуть Ройал-Лодж. Почему брат монарха отказывается съезжать и какие варианты жилья ему предлагают?

Читать полностью » TMZ: у Криса Эванса и Албы Баптишта родился первенец в Массачусетсе сегодня в 3:54
От супергероя до суперпапы: Крис Эванс поменял костюм Marvel на пижаму с мишками

Крис Эванс и Алба Баптишта впервые стали родителями. Как звезда Marvel встретил своего первенца, почему супруги скрывали беременность и какие планы у пары теперь.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Корни туи могут повредить инфраструктуру участка — Иван Васильев
Культура и шоу-бизнес
Актриса Джулия Робертс напомнила о своём втором имени
Красота и здоровье
Учёные предупредили: жара повышает риск осложнений и преждевременных родов у беременных женщин
Наука
В Университете Хиросимы объединили симметрии BL и PQ для моделирования доминирования узлов во Вселенной
Туризм
Shot: россиян с детьми начали разворачивать на границе с Грузией из-за устаревших фото в паспортах
УрФО
Свердловская область показала рост производства молока на 6 тыс. тонн по итогам 2025 года
Наука
Изменения в земной коре вызывают аномалии в атмосфере за дни до сильных землетрясений
Питомцы
Nature Ecology: гибель миллионов морских звёзд в Тихом океане вызвана инфекцией виброн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet