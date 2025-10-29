От "Сумерек" до студии звукозаписи: что задумал Роберт Паттинсон
Когда-то Роберт Паттинсон стал мировой звездой благодаря роли вампира Эдварда в "Сумерках". Затем он доказал, что способен быть разноплановым актёром — от артхауса до блокбастеров. Теперь артист, похоже, решил проявить себя в ещё одном амплуа — музыканта. В базе данных Американского общества композиторов, авторов и издателей (ASCAP) зарегистрировано 14 песен, соавтором которых указан сам Паттинсон. Поклонники уверены: это может быть будущий дебютный альбом или мини-пластинка (EP).
Тайный проект Паттинсона
Музыкальные слухи вокруг актёра ходят уже несколько лет. Ещё во времена съёмок "Сумерек" он исполнял композиции для саундтрека, а позже не раз упоминал, что продолжает писать музыку. Однако официальных релизов от него не было. Регистрация песен в ASCAP — первый документальный шаг к тому, чтобы представить публике собственный музыкальный материал.
В списке значатся 14 композиций: Bent out that midnight day, Best friend, Dragon surprise, Fascinate, Fell off, Girl, Green light, Merry-go-round, Mexico, Never think, Reluctant gods, Soul searcher, Waiting on me и Witness (you see me).
Большинство треков Паттинсон написал вместе со своим другом и давним коллегой, композитором Маркусом Фостером, с которым сотрудничал ещё до актёрской славы.
Пошагово: как артисты регистрируют песни в ASCAP
-
Музыкант создаёт учётную запись и указывает себя как автора.
-
После регистрации нужно подать заявку с названием трека, соавторами и издателем.
-
ASCAP вносит данные в свою базу — теперь композиция официально защищена авторским правом.
-
После выхода релиза система начисляет роялти за каждое публичное использование.
Наличие песен Паттинсона в ASCAP говорит о том, что авторские права на них закреплены, а значит — релиз не за горами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выпуск музыки без регистрации авторских прав.
Последствие: утрата контроля над использованием песен.
Альтернатива: регистрация в организациях вроде ASCAP или BMI.
-
Ошибка: самостоятельная запись без продюсера.
Последствие: риск некачественного звука.
Альтернатива: сотрудничество со звукорежиссёром или композитором, как Паттинсон с Фостером.
-
Ошибка: игнорирование продвижения в стримингах.
Последствие: треки остаются незамеченными.
Альтернатива: работа с цифровыми дистрибьюторами (TuneCore, DistroKid, CD Baby).
А что если альбом выйдет внезапно?
С учётом того, что актёр не делает публичных анонсов, поклонники не исключают "внезапного релиза" — как это любят делать Бейонсе или Фрэнк Оушен. Такой ход идеально подходит артисту, который ценит приватность и не стремится к лишней огласке. Не исключено, что записи появятся на платформах вроде Spotify или Apple Music без предварительного промо.
Интересно, что ранее в той же базе ASCAP появилась композиция First Light, зарегистрированная Элизабет Грант — под этим именем известна певица Лана Дель Рей. По слухам, трек станет саундтреком к игре о Джеймсе Бонде "007 First Light".
Мифы и правда
-
Миф: Роберт Паттинсон никогда не занимался музыкой.
Правда: он играл на гитаре с юности и писал песни задолго до кинокарьеры.
-
Миф: актёры не могут быть хорошими музыкантами.
Правда: примеры Джареда Лето и Зои Кравиц показывают обратное.
-
Миф: регистрация песен в ASCAP означает немедленный релиз.
Правда: это лишь юридический шаг, релиз может быть запланирован позже.
Исторический контекст
Музыкальные начинания актёров — явление не новое. В 1960-х Элвис Пресли совмещал кино и музыку, а в XXI веке многие артисты используют музыку как продолжение творческого выражения. Сегодня эта тенденция усиливается: цифровые сервисы упростили выход релизов, позволяя звёздам реализовывать себя в разных жанрах.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru