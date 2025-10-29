От "Сумерек" до студии звукозаписи: что задумал Роберт Паттинсон

Когда-то Роберт Паттинсон стал мировой звездой благодаря роли вампира Эдварда в "Сумерках". Затем он доказал, что способен быть разноплановым актёром — от артхауса до блокбастеров. Теперь артист, похоже, решил проявить себя в ещё одном амплуа — музыканта. В базе данных Американского общества композиторов, авторов и издателей (ASCAP) зарегистрировано 14 песен, соавтором которых указан сам Паттинсон. Поклонники уверены: это может быть будущий дебютный альбом или мини-пластинка (EP).

Тайный проект Паттинсона

Музыкальные слухи вокруг актёра ходят уже несколько лет. Ещё во времена съёмок "Сумерек" он исполнял композиции для саундтрека, а позже не раз упоминал, что продолжает писать музыку. Однако официальных релизов от него не было. Регистрация песен в ASCAP — первый документальный шаг к тому, чтобы представить публике собственный музыкальный материал.

В списке значатся 14 композиций: Bent out that midnight day, Best friend, Dragon surprise, Fascinate, Fell off, Girl, Green light, Merry-go-round, Mexico, Never think, Reluctant gods, Soul searcher, Waiting on me и Witness (you see me).

Большинство треков Паттинсон написал вместе со своим другом и давним коллегой, композитором Маркусом Фостером, с которым сотрудничал ещё до актёрской славы.

Пошагово: как артисты регистрируют песни в ASCAP

Музыкант создаёт учётную запись и указывает себя как автора. После регистрации нужно подать заявку с названием трека, соавторами и издателем. ASCAP вносит данные в свою базу — теперь композиция официально защищена авторским правом. После выхода релиза система начисляет роялти за каждое публичное использование.

Наличие песен Паттинсона в ASCAP говорит о том, что авторские права на них закреплены, а значит — релиз не за горами.

А что если альбом выйдет внезапно?

С учётом того, что актёр не делает публичных анонсов, поклонники не исключают "внезапного релиза" — как это любят делать Бейонсе или Фрэнк Оушен. Такой ход идеально подходит артисту, который ценит приватность и не стремится к лишней огласке. Не исключено, что записи появятся на платформах вроде Spotify или Apple Music без предварительного промо.

Интересно, что ранее в той же базе ASCAP появилась композиция First Light, зарегистрированная Элизабет Грант — под этим именем известна певица Лана Дель Рей. По слухам, трек станет саундтреком к игре о Джеймсе Бонде "007 First Light".

Мифы и правда

Миф: Роберт Паттинсон никогда не занимался музыкой.

Правда: он играл на гитаре с юности и писал песни задолго до кинокарьеры.

Миф: актёры не могут быть хорошими музыкантами.

Правда: примеры Джареда Лето и Зои Кравиц показывают обратное.

Миф: регистрация песен в ASCAP означает немедленный релиз.

Правда: это лишь юридический шаг, релиз может быть запланирован позже.

Исторический контекст

Музыкальные начинания актёров — явление не новое. В 1960-х Элвис Пресли совмещал кино и музыку, а в XXI веке многие артисты используют музыку как продолжение творческого выражения. Сегодня эта тенденция усиливается: цифровые сервисы упростили выход релизов, позволяя звёздам реализовывать себя в разных жанрах.