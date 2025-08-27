Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с фасолью и морковью
Салат с фасолью и морковью
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:43

Не просто салат: скрытый кулинарный приём, который раскрывает настоящий вкус овощей

Как приготовить запеченные овощи с сыром фета: рекомендации от кулинаров

Этот салат из запечённых овощей с фетой станет настоящей звездой вашего стола. Его можно подать как самостоятельную закуску или в качестве гарнира к мясу и рыбе. Особенно хорошо он сочетается с шашлыком! А если хотите добавить пикантности, запеките овощи на гриле или даже на костре — аромат будет непередаваемым.

Ингредиенты

  • Фета (или другой мягкий сыр) — 80 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Крупный баклажан — 1 шт.
  • Кабачок — 1 шт.
  • Красный болгарский перец — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Мелкий перец чили (по желанию) — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Кинза — 7 г
  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Вымойте и обсушите баклажан, кабачок, помидоры и болгарский перец. Сделайте несколько проколов вилкой в баклажане и кабачке — так они лучше пропекутся. Выложите овощи на противень, застеленный фольгой. Запекайте при 180°C около 45-60 минут, периодически переворачивая. Помидоры могут приготовиться быстрее — их можно достать раньше.

Нарежьте красный лук соломкой, чеснок и перец чили мелко порубите. Кинзу измельчите. Смешайте всё в миске, добавьте оливковое масло и при желании — уксус. После запекания снимите кожицу с перца и помидоров (если она не отошла сама, поможет 10-15 минут в рукаве для запекания). Нарежьте все овощи аккуратными кубиками.

Соедините овощи в салатнике, добавьте заправку из лука, зелени и чеснока. Посолите, поперчите, аккуратно перемешайте. Сверху украсьте раскрошенной фетой.

Советы

  • Молодые кабачки запекаются быстрее и нежнее.
  • Кожицу с овощей можно не снимать, если вам нравится текстура.
  • Если любите остроту — оставьте перец чили, если нет — смело убирайте.

Готово! Ароматный, сочный и очень аппетитный салат порадует и вас, и ваших гостей.

