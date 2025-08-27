Не просто салат: скрытый кулинарный приём, который раскрывает настоящий вкус овощей

Этот салат из запечённых овощей с фетой станет настоящей звездой вашего стола. Его можно подать как самостоятельную закуску или в качестве гарнира к мясу и рыбе. Особенно хорошо он сочетается с шашлыком! А если хотите добавить пикантности, запеките овощи на гриле или даже на костре — аромат будет непередаваемым.

Ингредиенты

Фета (или другой мягкий сыр) — 80 г

Помидоры — 2 шт.

Крупный баклажан — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Красный болгарский перец — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Мелкий перец чили (по желанию) — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Кинза — 7 г

Соль и чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Вымойте и обсушите баклажан, кабачок, помидоры и болгарский перец. Сделайте несколько проколов вилкой в баклажане и кабачке — так они лучше пропекутся. Выложите овощи на противень, застеленный фольгой. Запекайте при 180°C около 45-60 минут, периодически переворачивая. Помидоры могут приготовиться быстрее — их можно достать раньше.

Нарежьте красный лук соломкой, чеснок и перец чили мелко порубите. Кинзу измельчите. Смешайте всё в миске, добавьте оливковое масло и при желании — уксус. После запекания снимите кожицу с перца и помидоров (если она не отошла сама, поможет 10-15 минут в рукаве для запекания). Нарежьте все овощи аккуратными кубиками.

Соедините овощи в салатнике, добавьте заправку из лука, зелени и чеснока. Посолите, поперчите, аккуратно перемешайте. Сверху украсьте раскрошенной фетой.

Советы

Молодые кабачки запекаются быстрее и нежнее.

Кожицу с овощей можно не снимать, если вам нравится текстура.

Если любите остроту — оставьте перец чили, если нет — смело убирайте.

Готово! Ароматный, сочный и очень аппетитный салат порадует и вас, и ваших гостей.