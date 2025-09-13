Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запечённая куриная грудка с овощами
Запечённая куриная грудка с овощами
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:56

Свинина в духовке за минуты: лайфхак, который сэкономит время и поразит гостей

Свинина по-царски в духовке готовится с травами по рецепту кулинаров

Представьте: сочное мясо, тающее во рту, с хрустящей сырной корочкой и нежными грибами. Это блюдо — настоящий хит для семейного ужина или праздничного застолья. А что если я скажу, что его можно приготовить просто и быстро? Давайте разберёмся, как это сделать шаг за шагом, и почему оно станет вашим фаворитом.

Ингредиенты

  • Свинина: 600 г (лучше взять карбонат)
  • Лук: 1 шт.
  • Замороженные грибы: 350 г (шампиньоны или лесные)
  • Помидоры: 3 шт.
  • Твёрдый сыр: 200 г
  • Майонез: 150 г (или сметана/аджика)
  • Соль и сухие специи: по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте свиную грудинку на порционные куски толщиной 1,5-2 см. Чтобы легче резать, подержите мясо в морозилке. Разогрейте духовку до 180°C. Накройте кусочки пищевой плёнкой и отбейте молотком. Это сделает мясо нежнее, а плёнка защитит от брызг.

Застелите противень пергаментом. Выложите мясо, посыпьте солью и специями. Нарежьте лук и разложите по кусочкам. Разморозьте грибы (если они заморожены) и равномерно распределите по мясу. Не любите грибы? Просто пропустите — блюдо всё равно будет вкусным.

Смажьте грибы майонезом, сверху положите нарезанные помидоры и посолите. Запекайте 30 минут при 180°C. Время может варьироваться. Натрите сыр на крупной тёрке (держите его холодным для лёгкости). Посыпьте мясо сыром и верните в духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится.

Выньте, дайте немного остыть и подавайте горячим. Наслаждайтесь!

Советы и рекомендации

  • Грибы можно заменить или убрать, если хотите более простой вариант.
  • Вместо майонеза попробуйте сметану или аджику для пикантности.
  • Подавайте с овощным салатом — идеальное сочетание!
  • Если время есть, замаринуйте мясо заранее для усиления вкуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свиной карбонат в фольге с яблоками сохраняет аромат при запекании в духовке сегодня в 5:49

Дешевле и вкуснее: как яблоки превращают карбонат в блюдо, которое все захотят повторить

Хотите узнать, как приготовить свиной карбонат в фольге с яблоками и специями? Этот рецепт обещает сочность и аромат, который превзойдет любую ветчину. Попробуйте и откройте для себя новое измерение вкуса!

Читать полностью » Пальчики из куриного филе с начинкой запекаются в духовке до золотистой корочки сегодня в 5:22

Куриные пальчики с начинкой: рецепт, который экономит время и радует бюджет

Нежные куриные пальчики с пикантной начинкой — идеальный рецепт для ужина или праздника. Легко готовить, вкусно и оригинально!

Читать полностью » Традиционный рецепт салата Вальдорф с яблоком подразумевает добавление винограда сегодня в 4:42

Салат Вальдорф: быстрый рецепт, где курица и яблоко экономят часы на ужине

Представьте салат с курицей, яблоком и сельдереем — классика Вальдорф! Сочный, яркий рецепт для ужина или праздника. Ингредиенты просты, вкус незабываемый.

Читать полностью » Тушеный кролик в сметане готовится в мультиварке сегодня в 4:16

Сметана и кролик: лайфхак для лентяев, превращающий обед в праздник без усилий

Нежный тушеный кролик в сметане в мультиварке — семейный хит с ароматом трав. Как добиться сочности без усилий?

Читать полностью » Рецепт куриных оладий с фаршем обеспечивает мягкую текстуру и насыщенный вкус сегодня в 3:36

Оладьи из курицы: мягкий шторм счастья для всей семьи

Нежные оладьи из куриного фарша — простой рецепт для всей семьи. Сочные, быстрые в приготовлении и без лишних затрат. Узнайте секреты идеальной консистенции и аромата!

Читать полностью » Основные признаки натурального мёда: аромат, вкус и кристаллизация сегодня в 3:26

Кристаллизация выдала правду: мёд оказался вовсе не тем, что продавали

Фальсификация мёда — проблема, с которой сталкиваются покупатели всё чаще. Но есть простые способы отличить натуральный продукт от подделки.

Читать полностью » Говядина в салате сочетается с грибами и зеленью по рецепту сегодня в 3:19

Простота против роскоши: салат с говядиной и грибами ломает стереотипы

Захватывающий салат с говядиной и грибами: сочный, сытный и простой в приготовлении. Идеален для ужина или праздника — мясо, овощи и аромат в одном!

Читать полностью » Рецепт от кулинаров: крекеры с семенами льна получаются питательными сегодня в 2:30

Меньше работы, больше хруста: рецепт крекеров, который сэкономит вам часы на кухне

Хрустящие крекеры дома — просто и вкусно! Рецепт с семенами льна для идеальной текстуры. Попробуйте, и ваш стол преобразится.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Скрытая угроза в диетических продуктах: как подсластители разрушают память
Технологии

Mozilla добавила в Firefox для iOS функцию Shake to Summarize
Красота и здоровье

Травматолог Сергей Красильников рассказал о стадиях и лечении Халюс Вальгус
Садоводство

Эксперты: осенью под плодовые деревья нельзя вносить азотные удобрения
Еда

Домашний торт Птичье молоко с желатином получается нежным, по данным кондитеров
Наука

Смертность 90%: в США изучают случаи заражения мелиоидозом
Садоводство

В Югре для компотов рекомендуют бруснику и чернику, для морсов — клюкву
Спорт и фитнес

Растяжка стоя: врачи назвали позу воина важной для спины и ног
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet