Свинина в духовке за минуты: лайфхак, который сэкономит время и поразит гостей

Представьте: сочное мясо, тающее во рту, с хрустящей сырной корочкой и нежными грибами. Это блюдо — настоящий хит для семейного ужина или праздничного застолья. А что если я скажу, что его можно приготовить просто и быстро? Давайте разберёмся, как это сделать шаг за шагом, и почему оно станет вашим фаворитом.

Ингредиенты

Свинина: 600 г (лучше взять карбонат)

Лук: 1 шт.

Замороженные грибы: 350 г (шампиньоны или лесные)

Помидоры: 3 шт.

Твёрдый сыр: 200 г

Майонез: 150 г (или сметана/аджика)

Соль и сухие специи: по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте свиную грудинку на порционные куски толщиной 1,5-2 см. Чтобы легче резать, подержите мясо в морозилке. Разогрейте духовку до 180°C. Накройте кусочки пищевой плёнкой и отбейте молотком. Это сделает мясо нежнее, а плёнка защитит от брызг.

Застелите противень пергаментом. Выложите мясо, посыпьте солью и специями. Нарежьте лук и разложите по кусочкам. Разморозьте грибы (если они заморожены) и равномерно распределите по мясу. Не любите грибы? Просто пропустите — блюдо всё равно будет вкусным.

Смажьте грибы майонезом, сверху положите нарезанные помидоры и посолите. Запекайте 30 минут при 180°C. Время может варьироваться. Натрите сыр на крупной тёрке (держите его холодным для лёгкости). Посыпьте мясо сыром и верните в духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится.

Выньте, дайте немного остыть и подавайте горячим. Наслаждайтесь!

Советы и рекомендации