Запеченный кролик в сметанном соусе
Запеченный кролик в сметанном соусе
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:19

Жареный кролик с луком: быстрый путь к успеху ужина без лишних усилий

Жареный кролик с луком и чесноком после приготовления сохраняет полезные микроэлементы

Представьте: нежное мясо кролика, пропитанное ароматом лука, чеснока и специй, с ноткой вина и розмарина. Это не просто рецепт — это шанс поднять семейный ужин на новый уровень!

Ингредиенты

  • Кролик: 1 кг
  • Лук: 2 шт.
  • Чеснок: 10 зубчиков (по вкусу)
  • Растительное масло: 4 ст. л.
  • Сливочное масло: 1 ч. л.
  • Белое сухое вино: 1 стакан
  • Вода: 1 стакан
  • Розмарин: 1 ч. л.
  • Маслины: 15 шт.
  • Соль: по вкусу
  • Черный молотый перец: по вкусу

Пошаговое приготовление

Если кролик заморожен, разморозьте его правильно. Разрежьте тушку на порционные куски, ополосните и обсушите салфетками. В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло. Обжарьте кусочки с двух сторон до румяной корочки.

Очистите лук и чеснок, разрежьте лук на четыре части. Добавьте их в сковороду и обжаривайте вместе до золотистого цвета. Введите сливочное масло, посолите, добавьте розмарин и специи. Влейте вино и воду — регулируйте количество жидкости по желанию, чтобы получить больше соуса.

Перемешайте, доведите до кипения, уменьшите огонь и томите под крышкой около 1,5 часов. Переворачивайте мясо пару раз. В конце попробуйте соус, досолите и поперчите, добавьте маслины и готовьте еще 5-10 минут. Готово! Подавайте горячим как основное блюдо или с гарниром вроде картофеля или риса.

