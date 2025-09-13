Жареный кролик с луком: быстрый путь к успеху ужина без лишних усилий

Представьте: нежное мясо кролика, пропитанное ароматом лука, чеснока и специй, с ноткой вина и розмарина. Это не просто рецепт — это шанс поднять семейный ужин на новый уровень!

Ингредиенты

Кролик: 1 кг

Лук: 2 шт.

Чеснок: 10 зубчиков (по вкусу)

Растительное масло: 4 ст. л.

Сливочное масло: 1 ч. л.

Белое сухое вино: 1 стакан

Вода: 1 стакан

Розмарин: 1 ч. л.

Маслины: 15 шт.

Соль: по вкусу

Черный молотый перец: по вкусу

Пошаговое приготовление

Если кролик заморожен, разморозьте его правильно. Разрежьте тушку на порционные куски, ополосните и обсушите салфетками. В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло. Обжарьте кусочки с двух сторон до румяной корочки.

Очистите лук и чеснок, разрежьте лук на четыре части. Добавьте их в сковороду и обжаривайте вместе до золотистого цвета. Введите сливочное масло, посолите, добавьте розмарин и специи. Влейте вино и воду — регулируйте количество жидкости по желанию, чтобы получить больше соуса.

Перемешайте, доведите до кипения, уменьшите огонь и томите под крышкой около 1,5 часов. Переворачивайте мясо пару раз. В конце попробуйте соус, досолите и поперчите, добавьте маслины и готовьте еще 5-10 минут. Готово! Подавайте горячим как основное блюдо или с гарниром вроде картофеля или риса.