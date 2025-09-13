Жареный кролик с луком: быстрый путь к успеху ужина без лишних усилий
Представьте: нежное мясо кролика, пропитанное ароматом лука, чеснока и специй, с ноткой вина и розмарина. Это не просто рецепт — это шанс поднять семейный ужин на новый уровень!
Ингредиенты
- Кролик: 1 кг
- Лук: 2 шт.
- Чеснок: 10 зубчиков (по вкусу)
- Растительное масло: 4 ст. л.
- Сливочное масло: 1 ч. л.
- Белое сухое вино: 1 стакан
- Вода: 1 стакан
- Розмарин: 1 ч. л.
- Маслины: 15 шт.
- Соль: по вкусу
- Черный молотый перец: по вкусу
Пошаговое приготовление
Если кролик заморожен, разморозьте его правильно. Разрежьте тушку на порционные куски, ополосните и обсушите салфетками. В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло. Обжарьте кусочки с двух сторон до румяной корочки.
Очистите лук и чеснок, разрежьте лук на четыре части. Добавьте их в сковороду и обжаривайте вместе до золотистого цвета. Введите сливочное масло, посолите, добавьте розмарин и специи. Влейте вино и воду — регулируйте количество жидкости по желанию, чтобы получить больше соуса.
Перемешайте, доведите до кипения, уменьшите огонь и томите под крышкой около 1,5 часов. Переворачивайте мясо пару раз. В конце попробуйте соус, досолите и поперчите, добавьте маслины и готовьте еще 5-10 минут. Готово! Подавайте горячим как основное блюдо или с гарниром вроде картофеля или риса.
