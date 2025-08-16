Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запечённое мясо
Запечённое мясо
© commons.wikimedia.org by Ralph Daily is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:32

Не только курица: какой птицей можно удивить гостей за ужином

Как правильно запекать перепелов: советы кулинаров

Хотите удивить гостей или порадовать семью изысканным, но простым блюдом? Запечённые перепела с картошкой — идеальный вариант! Нежное мясо, ароматные специи и золотистая корочка сделают ужин по-настоящему праздничным.

Ингредиенты

  • Перепела — 5 шт.
  • Картофель — 500 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Молотый лавровый лист — по вкусу

Как приготовить

Тушки перепелов промойте и обсушите. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Смешайте соль, перец и молотый лавровый лист. Натрите специями перепелов внутри и снаружи, оставьте мариноваться в холодильнике на 1-2 часа.

Разогрейте духовку до 180°C. Выложите картофель в форму, сбрызните маслом, посолите. Сверху разместите перепелов (по желанию смажьте майонезом для корочки). Запекайте около часа. За 5 минут до готовности включите гриль для румяной корочки.

Совет: подавайте с овощным салатом или зеленью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить терновое вино в домашних условиях сегодня в 11:20

Дешевле магазинного, вкуснее ресторанного: готовим терновое вино дома

Узнайте, как легко и просто приготовить удивительное домашнее вино из терна. Порадуйте своих близких оригинальным напитком на любой праздник!

Читать полностью » Диетологи объясняют, почему запечённый сазан полезнее жареного сегодня в 10:48

Рыба, которая тает во рту: простой рецепт без сложностей

Запеченный сазан в духовке — это не только вкусно, но и красиво! Попробуйте этот рецепт, и он станет вашим любимым на праздники.

Читать полностью » Почему фрикасе считается классикой французской кухни — объясняет эксперт по кулинарии сегодня в 10:14

Сливочный соус, тающий во рту: рецепт, который покорит даже скептиков

Узнайте, как приготовить классическое фрикасе — нежное куриное рагу в сливочном соусе, которое легко готовится из доступных ингредиентов!

Читать полностью » Как приготовить куриный рулет с сыром — подробная инструкция сегодня в 9:30

Хрустящая корочка и тающая начинка: почему этот рулет хочется есть снова и снова

Узнайте, как легко приготовить аппетитный куриный рулет с сыром! Этот простой рецепт станет настоящим украшением вашего стола.

Читать полностью » Как приготовить куриные голени с рисом в духовке — пошаговый рецепт сегодня в 9:19

Нежность куриных голеней и хрустящий рис: идеальный баланс для вашего стола

Как приготовить идеальные куриные голени с рисом? Секрет — в цитрусово-соевом маринаде и правильном запекании. Просто, вкусно, пальчики оближешь!

Читать полностью » Как замариновать зубатку для запекания: пропорции лимонного сока и соевого соуса сегодня в 8:26

Почему этот рецепт рыбы не оставит равнодушным даже гурмана

Узнайте, как легко и быстро приготовить стейк зубатки в духовке. Это простое и вкусное блюдо станет настоящим украшением вашего стола!

Читать полностью » Блюдо из минтая с молочным соусом и сыром: рецепт для духовки сегодня в 8:11

Почему этот рецепт минтая с сыром обожают даже те, кто не любит рыбу

Минтай с сыром в духовке — простое, но эффектное блюдо! Нежная рыба в молочном соусе под хрустящей сырной корочкой покорит всех. Готовится легко, съедается мгновенно!

Читать полностью » Как приготовить ванильное мороженое по классическому рецепту сегодня в 7:22

Почему мороженое из супермаркета никогда не сравнится с этим рецептом

Узнайте, как легко и быстро приготовить нежное мороженое из сливок и молока в домашних условиях. Этот десерт станет любимым для всей семьи!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Правильная обрезка каждые 2–3 недели помогает восстановить куст базилика
Спорт и фитнес

Китайский клуб КХЛ получил новое имя
Садоводство

Армянский Ной: создал невероятный тропический сад в Ереване – киви, личи и другие диковинки
Красота и здоровье

Влияние TPO на репродуктивную систему: почему ЕС запрещает компонент в гель-лаках
Авто и мото

На трассе Благовещенск — Свободный построили первый на Дальнем Востоке мост с вибролитым асфальтобетоном
Туризм

Национальный парк Титибу–Тама–Кай в Токио предлагает пешие маршруты для туристов
Красота и здоровье

Врач Павлова рассказала, как магнитные бури могут влиять на здоровье человека
Наука и технологии

Немецкие ученые: молодая кровь и костный мозг оживляют стареющую кожу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru