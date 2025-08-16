Не только курица: какой птицей можно удивить гостей за ужином

Хотите удивить гостей или порадовать семью изысканным, но простым блюдом? Запечённые перепела с картошкой — идеальный вариант! Нежное мясо, ароматные специи и золотистая корочка сделают ужин по-настоящему праздничным.

Ингредиенты

Перепела — 5 шт.

Картофель — 500 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Молотый лавровый лист — по вкусу

Как приготовить

Тушки перепелов промойте и обсушите. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Смешайте соль, перец и молотый лавровый лист. Натрите специями перепелов внутри и снаружи, оставьте мариноваться в холодильнике на 1-2 часа.

Разогрейте духовку до 180°C. Выложите картофель в форму, сбрызните маслом, посолите. Сверху разместите перепелов (по желанию смажьте майонезом для корочки). Запекайте около часа. За 5 минут до готовности включите гриль для румяной корочки.

Совет: подавайте с овощным салатом или зеленью.