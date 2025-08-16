Не только курица: какой птицей можно удивить гостей за ужином
Хотите удивить гостей или порадовать семью изысканным, но простым блюдом? Запечённые перепела с картошкой — идеальный вариант! Нежное мясо, ароматные специи и золотистая корочка сделают ужин по-настоящему праздничным.
Ингредиенты
- Перепела — 5 шт.
- Картофель — 500 г
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Молотый лавровый лист — по вкусу
Как приготовить
Тушки перепелов промойте и обсушите. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Смешайте соль, перец и молотый лавровый лист. Натрите специями перепелов внутри и снаружи, оставьте мариноваться в холодильнике на 1-2 часа.
Разогрейте духовку до 180°C. Выложите картофель в форму, сбрызните маслом, посолите. Сверху разместите перепелов (по желанию смажьте майонезом для корочки). Запекайте около часа. За 5 минут до готовности включите гриль для румяной корочки.
Совет: подавайте с овощным салатом или зеленью.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru