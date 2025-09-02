Секрет в маринаде: простая смесь делает обычные перцы праздничной закуской
Иногда хочется чего-то вкусного и необычного, но без лишних хлопот на кухне. Лёгкая закуска из запечённых перцев станет именно таким вариантом: готовится быстро, требует минимум ингредиентов, а результат приятно удивит и вас, и ваших гостей.
Что понадобится
- Сладкий перец — 6-8 шт.
- Острый или зелёный сладкий перец — 1 шт.
- Растительное масло — 150 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Лимонный сок — по вкусу
- Свежая зелень — небольшой пучок
Как готовить
- Вымытые перцы отправьте в духовку, разогретую до 160 °C. Запекайте до мягкости.
- Переложите овощи в миску, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.
- Снимите кожицу и удалите семена.
- Приготовьте маринад: соедините масло, соль, сахар, лимонный сок и мелко нарезанную зелень.
- Выложите перцы слоями в глубокую посуду, заливая каждый слой маринадом.
Оставьте настояться полчаса — и можно подавать.
Почему стоит попробовать
Такое блюдо — настоящая находка для занятых хозяек. Оно не требует особых кулинарных навыков, а на столе смотрится эффектно и аппетитно. К тому же закуска универсальна: её можно подать как самостоятельное блюдо, как гарнир или лёгкую добавку к мясу и рыбе.
