Сочный и сладкий перец без лишней возни — секрет кроется в простой хитрости

Жареный перец — это вкус детства и запах лета, который мгновенно наполняет кухню уютом. Его нежная, сочная сердцевина и слегка подгоревшая кожица делают овощ одним из самых универсальных ингредиентов для домашних блюд. Но как добиться того, чтобы он оставался сочным, а кожица легко снималась? Всё дело в правильной температуре и нескольких простых приёмах.

Почему духовка — лучший вариант

Запекание в духовке позволяет сохранить максимум вкуса и аромата. Высокая температура делает кожицу податливой и легко снимаемой, при этом карамелизует сахар в мякоти. В результате овощ становится сладким и мягким, но не разваливается. Этот способ подходит для любых видов перца — от ярко-красного до насыщенно-зелёного.

Что понадобится

8 мясистых перцев

2 ст. л. масла (оливковое идеально)

1 ч. л. соли (по вкусу)

1/2 ч. л. сахара (особенно для зелёного перца)

2 зубчика чеснока

1-2 ст. л. винного уксуса или лимонного сока

свежая зелень (петрушка, укроп)

по желанию: тмин, хлопья чили

Подготовка и выпечка

Перед запеканием перцы моют, обсушивают и слегка смазывают маслом. Соль добавляют умеренно, остальное — после очистки.

Существует два проверенных метода:

Классический: при 230-240 °C, 18-25 минут, с переворачиванием.

при 230-240 °C, 18-25 минут, с переворачиванием. Гриль: при 220-230 °C, всего 12-18 минут, но с частым контролем.

В обоих случаях важно не пересушить овощ — главная цель: "подгоревшая корочка, сочная сердцевина".

Как легко очистить

Сразу после запекания перцы складывают в миску и накрывают крышкой. Пар делает кожицу мягкой и легко отделяемой. Затем семена и прожилки аккуратно удаляют. Мыть под струёй воды не стоит — иначе уйдёт ароматный сок. Лучше воспользоваться ножом или бумажным полотенцем.

Приправы и варианты подачи

Очищенные перцы хорошо сочетаются с чесноком, лимоном или уксусом и каплей масла. Для более насыщенного вкуса можно добавить тмин, чили или сыр.

Подавать можно:

как самостоятельный салат,

в качестве гарнира к мясу и рыбе,

в сэндвичах и на тостах,

как основу для закусок и соусов.

Полезные советы

Выбирайте одинаковые по размеру перцы — так они запекутся равномерно.

Если кожица снимается плохо, дайте овощам ещё 5 минут под крышкой.

Сохраняйте сок, выделившийся при запекании — он отлично подходит для соуса.

Хотите диетический вариант? Запекайте без масла и добавляйте приправы после.

Типичные ошибки

Пересушенные овощи: результат слишком долгого или слабого нагрева.

Трудно очистить: мало пропарили или недожгли кожицу.

Безвкусно: забыли про кислоту и соль.

Водянистый салат: промыли перцы под краном.

Когда убирать семена

Семена можно удалить до или после запекания. Если хочется быстрее очистить и сократить время приготовления, перцы разрезают пополам и запекают кожицей вверх. Целые же сохраняют больше сока — всё зависит от того, для какого блюда готовится овощ.