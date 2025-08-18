Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:12

Сочный и сладкий перец без лишней возни — секрет кроется в простой хитрости

Как запечь перец в духовке, чтобы кожица легко снималась — советы кулинаров

Жареный перец — это вкус детства и запах лета, который мгновенно наполняет кухню уютом. Его нежная, сочная сердцевина и слегка подгоревшая кожица делают овощ одним из самых универсальных ингредиентов для домашних блюд. Но как добиться того, чтобы он оставался сочным, а кожица легко снималась? Всё дело в правильной температуре и нескольких простых приёмах.

Почему духовка — лучший вариант

Запекание в духовке позволяет сохранить максимум вкуса и аромата. Высокая температура делает кожицу податливой и легко снимаемой, при этом карамелизует сахар в мякоти. В результате овощ становится сладким и мягким, но не разваливается. Этот способ подходит для любых видов перца — от ярко-красного до насыщенно-зелёного.

Что понадобится

  • 8 мясистых перцев
  • 2 ст. л. масла (оливковое идеально)
  • 1 ч. л. соли (по вкусу)
  • 1/2 ч. л. сахара (особенно для зелёного перца)
  • 2 зубчика чеснока
  • 1-2 ст. л. винного уксуса или лимонного сока
  • свежая зелень (петрушка, укроп)
  • по желанию: тмин, хлопья чили

Подготовка и выпечка

Перед запеканием перцы моют, обсушивают и слегка смазывают маслом. Соль добавляют умеренно, остальное — после очистки.

Существует два проверенных метода:

  • Классический: при 230-240 °C, 18-25 минут, с переворачиванием.
  • Гриль: при 220-230 °C, всего 12-18 минут, но с частым контролем.

В обоих случаях важно не пересушить овощ — главная цель: "подгоревшая корочка, сочная сердцевина".

Как легко очистить

Сразу после запекания перцы складывают в миску и накрывают крышкой. Пар делает кожицу мягкой и легко отделяемой. Затем семена и прожилки аккуратно удаляют. Мыть под струёй воды не стоит — иначе уйдёт ароматный сок. Лучше воспользоваться ножом или бумажным полотенцем.

Приправы и варианты подачи

Очищенные перцы хорошо сочетаются с чесноком, лимоном или уксусом и каплей масла. Для более насыщенного вкуса можно добавить тмин, чили или сыр.

Подавать можно:

  • как самостоятельный салат,
  • в качестве гарнира к мясу и рыбе,
  • в сэндвичах и на тостах,
  • как основу для закусок и соусов.

Полезные советы

  • Выбирайте одинаковые по размеру перцы — так они запекутся равномерно.
  • Если кожица снимается плохо, дайте овощам ещё 5 минут под крышкой.
  • Сохраняйте сок, выделившийся при запекании — он отлично подходит для соуса.
  • Хотите диетический вариант? Запекайте без масла и добавляйте приправы после.

Типичные ошибки

  • Пересушенные овощи: результат слишком долгого или слабого нагрева.
  • Трудно очистить: мало пропарили или недожгли кожицу.
  • Безвкусно: забыли про кислоту и соль.
  • Водянистый салат: промыли перцы под краном.

Когда убирать семена

Семена можно удалить до или после запекания. Если хочется быстрее очистить и сократить время приготовления, перцы разрезают пополам и запекают кожицей вверх. Целые же сохраняют больше сока — всё зависит от того, для какого блюда готовится овощ.

