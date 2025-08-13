Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сладкий перец на гриле
Сладкий перец на гриле
© commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Перцы в духовке больше не получаются сухими: секрет в одном шаге

Рецепт запечённого сладкого перца с томатным соусом от шеф-поваров

В разгар сезона перца на кухне словно витает аромат простого счастья. Одно из блюд, которое в это время года неизменно возвращается на столы, — это запечённый перец с томатным соусом. Здесь нет места сложным кулинарным трюкам или бесконечному списку специй — только свежие продукты, уважение к их вкусу и немного терпения.

Что понадобится

Для приготовления на 4 порции возьмите:

  • 10-12 сладких перцев
  • 1 кг спелых помидоров (или 1,5 стакана нарезанных)
  • 1 луковицу
  • 3 зубчика чеснока
  • 4 ст. л. масла (оливкового или растительного)
  • 1 ст. л. муки (развести в небольшом количестве воды)
  • 3 ст. л. томатной пасты (по желанию)
  • соль, свежую или сушёную мяту, петрушку или базилик — по вкусу
  • щепотку сахара
  • свежую петрушку для подачи

Пошаговое приготовление

1. Запекание перцев

Перцы можно запечь в духовке, на гриле или даже прямо на плите. После запекания их стоит сложить в полиэтиленовый пакет и оставить на несколько минут, чтобы кожура легко снялась. Затем удалить семена.

2. Соус

В сковороде разогреть масло, обжарить лук до золотистого цвета, затем добавить измельчённый чеснок. Вслед за ним — помидоры. Варить на медленном огне, пока масса не станет густой.

3. Углубление вкуса

При желании добавить томатную пасту. Разведённую муку влить в соус, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Посолить, добавить зелень и щепотку сахара, чтобы смягчить кислотность помидоров.

4. Финальный штрих

Выложить перцы в форму, полить томатным соусом и запечь при 200 °C около 20 минут. Перцы должны пропитаться соусом, а верх — слегка подрумяниться.

Полезные вариации

  • Для диеты: используйте только оливковое масло.
  • Для пикантности: щепотка копчёной паприки сделает вкус глубже.
  • Для нежности: предварительно измельчите помидоры в блендере.

Как подать

Теплое блюдо идеально сочетается с ломтиком поджаренного хлеба, который впитает томатный соус. А лёгкое охлаждённое вино подчеркнёт вкус перцев.

Этот рецепт — не про кулинарные эксперименты, а про возвращение к истокам: свежие сезонные овощи, приготовленные с вниманием и заботой, способны сделать обычный день ярче.

