Перцы в духовке больше не получаются сухими: секрет в одном шаге
В разгар сезона перца на кухне словно витает аромат простого счастья. Одно из блюд, которое в это время года неизменно возвращается на столы, — это запечённый перец с томатным соусом. Здесь нет места сложным кулинарным трюкам или бесконечному списку специй — только свежие продукты, уважение к их вкусу и немного терпения.
Что понадобится
Для приготовления на 4 порции возьмите:
- 10-12 сладких перцев
- 1 кг спелых помидоров (или 1,5 стакана нарезанных)
- 1 луковицу
- 3 зубчика чеснока
- 4 ст. л. масла (оливкового или растительного)
- 1 ст. л. муки (развести в небольшом количестве воды)
- 3 ст. л. томатной пасты (по желанию)
- соль, свежую или сушёную мяту, петрушку или базилик — по вкусу
- щепотку сахара
- свежую петрушку для подачи
Пошаговое приготовление
1. Запекание перцев
Перцы можно запечь в духовке, на гриле или даже прямо на плите. После запекания их стоит сложить в полиэтиленовый пакет и оставить на несколько минут, чтобы кожура легко снялась. Затем удалить семена.
2. Соус
В сковороде разогреть масло, обжарить лук до золотистого цвета, затем добавить измельчённый чеснок. Вслед за ним — помидоры. Варить на медленном огне, пока масса не станет густой.
3. Углубление вкуса
При желании добавить томатную пасту. Разведённую муку влить в соус, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Посолить, добавить зелень и щепотку сахара, чтобы смягчить кислотность помидоров.
4. Финальный штрих
Выложить перцы в форму, полить томатным соусом и запечь при 200 °C около 20 минут. Перцы должны пропитаться соусом, а верх — слегка подрумяниться.
Полезные вариации
- Для диеты: используйте только оливковое масло.
- Для пикантности: щепотка копчёной паприки сделает вкус глубже.
- Для нежности: предварительно измельчите помидоры в блендере.
Как подать
Теплое блюдо идеально сочетается с ломтиком поджаренного хлеба, который впитает томатный соус. А лёгкое охлаждённое вино подчеркнёт вкус перцев.
Этот рецепт — не про кулинарные эксперименты, а про возвращение к истокам: свежие сезонные овощи, приготовленные с вниманием и заботой, способны сделать обычный день ярче.
