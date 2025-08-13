Перцы в духовке больше не получаются сухими: секрет в одном шаге

В разгар сезона перца на кухне словно витает аромат простого счастья. Одно из блюд, которое в это время года неизменно возвращается на столы, — это запечённый перец с томатным соусом. Здесь нет места сложным кулинарным трюкам или бесконечному списку специй — только свежие продукты, уважение к их вкусу и немного терпения.

Что понадобится

Для приготовления на 4 порции возьмите:

10-12 сладких перцев

1 кг спелых помидоров (или 1,5 стакана нарезанных)

1 луковицу

3 зубчика чеснока

4 ст. л. масла (оливкового или растительного)

1 ст. л. муки (развести в небольшом количестве воды)

3 ст. л. томатной пасты (по желанию)

соль, свежую или сушёную мяту, петрушку или базилик — по вкусу

щепотку сахара

свежую петрушку для подачи

Пошаговое приготовление

1. Запекание перцев

Перцы можно запечь в духовке, на гриле или даже прямо на плите. После запекания их стоит сложить в полиэтиленовый пакет и оставить на несколько минут, чтобы кожура легко снялась. Затем удалить семена.

2. Соус

В сковороде разогреть масло, обжарить лук до золотистого цвета, затем добавить измельчённый чеснок. Вслед за ним — помидоры. Варить на медленном огне, пока масса не станет густой.

3. Углубление вкуса

При желании добавить томатную пасту. Разведённую муку влить в соус, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Посолить, добавить зелень и щепотку сахара, чтобы смягчить кислотность помидоров.

4. Финальный штрих

Выложить перцы в форму, полить томатным соусом и запечь при 200 °C около 20 минут. Перцы должны пропитаться соусом, а верх — слегка подрумяниться.

Полезные вариации

Для диеты: используйте только оливковое масло.

Для пикантности: щепотка копчёной паприки сделает вкус глубже.

Для нежности: предварительно измельчите помидоры в блендере.

Как подать

Теплое блюдо идеально сочетается с ломтиком поджаренного хлеба, который впитает томатный соус. А лёгкое охлаждённое вино подчеркнёт вкус перцев.

Этот рецепт — не про кулинарные эксперименты, а про возвращение к истокам: свежие сезонные овощи, приготовленные с вниманием и заботой, способны сделать обычный день ярче.