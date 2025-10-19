Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Болгарские перцы
Болгарские перцы
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

Итальянцы делают это каждое лето: перцы, от которых невозможно оторваться

Corriere della Sera: аммоликати остаются любимым блюдом неаполитанцев

Жареные перцы с панировочными сухарями — это яркое, простое и при этом невероятно аппетитное блюдо. Итальянцы называют его "аммоликати", что буквально означает "обсыпанные хлебом". Хрустящие крошки соединяются с мягким сладким перцем, анчоусами и каперсами, создавая вкус, от которого трудно оторваться. Такое блюдо идеально сочетается с мясом, рыбой или свежим хлебом, а готовится буквально за 20 минут.

Секрет итальянского вкуса

Главная идея этого рецепта — простота. Вместо долгой жарки сухарей отдельно, они добавляются прямо в сковороду к перцу, где впитывают масло, сок и ароматы анчоусов. Получается блюдо с лёгкой корочкой и насыщенным вкусом.

Итальянские хозяйки любят готовить аммоликати летом, когда сезон сладкого перца в самом разгаре. Рецепт универсален: его можно адаптировать под свой вкус, добавив оливки или убрав анчоусы. А ещё этот гарнир хорош тем, что его можно приготовить заранее — он не теряет аромата даже после хранения в холодильнике.

Ингредиенты

  • 1 красный перец

  • 1 жёлтый перец

  • 2 перышка зелёного лука

  • 2 ст. л. каперсов

  • 3 анчоуса в масле

  • 4 ст. л. панировочных сухарей

  • 1 пучок петрушки

  • оливковое масло первого холодного отжима (qb)

  • соль по вкусу

Инструменты

Сковорода с толстым дном, нож, разделочная доска и деревянная лопатка.

Как приготовить аммоликати шаг за шагом

  1. Подготовьте лук.
    Мелко нарежьте зелёный лук и обжарьте его на оливковом масле до мягкости. Масло должно слегка шипеть, но не дымиться.

  2. Нарежьте перцы.
    Очистите их от семян и белых перегородок, затем нарежьте длинными полосками.

  3. Добавьте анчоусы и каперсы.
    Они придадут блюду пикантность и глубину вкуса. Разомните анчоусы лопаткой — они растворятся в масле, образуя ароматную основу.

  4. Тушите перцы.
    Переложите нарезанные полоски в сковороду, добавьте немного воды и щепотку соли. Накройте крышкой и готовьте 12 минут на среднем огне.

  5. Добавьте сухари и петрушку.
    За 2-3 минуты до готовности всыпьте панировочные сухари и свежую петрушку. Перемешайте, чтобы крошки впитали сок перца. Если хотите хрустящую корочку — готовьте без крышки последние минуты.

Варианты и советы

  • Вместо зелёного лука можно взять сладкий фиолетовый — он даст более мягкий вкус.

  • Любители насыщенных блюд могут добавить горсть чёрных оливок без косточек.

  • Панировочные сухари легко заменить измельчённым подсушенным хлебом.

  • Если не любите анчоусы, просто уберите их — вкус будет более нейтральным, но всё равно богатым.

Как хранить

Готовое блюдо можно держать в герметичном контейнере в холодильнике до двух дней. Перед подачей лучше немного прогреть перцы на сковороде. Замораживать не рекомендуется — перцы потеряют упругость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить перцы слишком долго.
    Последствие: они становятся водянистыми и теряют вкус.
    Альтернатива: готовьте ровно 12 минут, чтобы сохранить текстуру.

  • Ошибка: добавлять слишком много соли.
    Последствие: каперсы и анчоусы уже солёные, поэтому блюдо будет пересолено.
    Альтернатива: пробуйте в конце готовки и солите по минимуму.

  • Ошибка: использовать старое масло.
    Последствие: потеряется аромат и появится горечь.
    Альтернатива: выбирайте свежее оливковое масло первого отжима.

А что если…

Если вы придерживаетесь поста, анчоусы можно заменить мелко нарезанными вялеными помидорами. Они придадут ту же умами-нотку, но без животного белка. Для более сытной версии добавьте несколько кусочков тунца в масле — так получится полноценное блюдо.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Быстро готовится Не подходит для заморозки
Минимум ингредиентов Может показаться слишком мягким без обжарки
Универсально — к мясу, рыбе, хлебу Требует свежего масла
Ароматное и полезное Нужно следить, чтобы не пересолить

Мифы и правда

  • Миф: жареные перцы — тяжёлая пища.
    Правда: при правильной готовке с небольшим количеством масла блюдо получается лёгким и полезным.

  • Миф: анчоусы делают вкус "рыбным".
    Правда: они полностью растворяются и создают лишь насыщенность, без характерного запаха.

  • Миф: панировочные сухари впитывают лишний жир.
    Правда: наоборот, они связывают сок перца, делая текстуру более бархатистой.

FAQ

Как выбрать перцы для аммоликати?
Лучше брать мясистые, гладкие, без трещин. Красный и жёлтый сорта придадут красивый цвет и сладость.

Можно ли готовить в духовке?
Да, но вкус будет немного другой. В сковороде блюдо получается более ароматным за счёт прямого контакта с маслом.

Чем заменить анчоусы?
Подойдут вяленые помидоры или чайная ложка соевого соуса для лёгкой солоноватой ноты.

Как сделать блюдо острее?
Добавьте щепотку хлопьев чили или несколько капель острого масла.

Три интересных факта

  1. В Неаполе перцы аммоликати подают как "антипасто" — первое блюдо к вину.

  2. Панировочные сухари в Италии часто готовят дома, подсушивая хлеб в духовке и измельчая его в блендере.

  3. Перцы богаты витамином C — в них его больше, чем в апельсинах.

