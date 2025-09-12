Жирное мясо, которое становится диетическим: тайна бараньей лопатки в духовке

Хотите удивить близких вкусным и сытным блюдом? Баранья лопатка, запечённая в духовке, — отличный выбор для праздничного стола. Этот рецепт простой, но результат всегда превосходит ожидания: мясо получается невероятно мягким и сочным.

Ингредиенты

Баранья лопатка — 1 кг

Розмарин — 3 веточки

Оливковое масло — 3 ст. л.

Чеснок — 5 зубчиков

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить: пошаговое руководство

Тщательно промойте баранью лопатку под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Если мясо жирное, сделайте несколько неглубоких надрезов. Хорошо натрите мясо солью и свежемолотым перцем. В надрезы вставьте листики розмарина — они придадут блюду аромат и особый вкус.

Мелко порежьте чеснок и аккуратно нашпигуйте им мясо. Затем полейте лопатку оливковым маслом.

Заверните мясо в фольгу и отправьте в духовку, разогретую до 180°C. Запекайте 1,5-2 часа. За полчаса до готовности снимите фольгу и проколите мясо вилкой — если оно всё ещё плотное, дайте ему потомиться в духовке ещё немного.

Советы для лучшего результата

Для более яркого аромата используйте свежий розмарин.

Не спешите открывать духовку — так мясо лучше сохранит соки.

Подавайте с зеленью и овощами — это сделает блюдо ещё аппетитнее.

Баранья лопатка, запечённая по этому рецепту, станет звездой любого застолья. Нежное мясо, пропитанное чесноком и ароматным розмарином, не оставит равнодушным ни одного гурмана.