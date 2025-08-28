Гусь в духовке: хитрость, которая превратит обычный ужин в кулинарный триумф

Не знаете, что приготовить на ужин? Как насчет гуся с картошкой, запеченного в духовке? Это блюдо не только сытное, но и удивительно вкусное, напоминая ресторанные угощения. Нежные кусочки гуся, пропитанные ароматом специй и овощей, порадуют вашу семью и гостей. И всё это без особых хлопот!

Ингредиенты

Гусь (3-5 кг) — 1 шт.

Картошка — 700 г

Лук (небольшого размера) — 3 шт.

Чеснок — 10 зубчиков

Помидоры (или черри, 7-10 штук) — 3 шт.

Розмарин — 2 веточки

Лавровый лист — 1 шт.

Сухие специи — по вкусу

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для начала подготовьте все необходимые ингредиенты. Если гусь заморожен, его нужно разморозить. Удалите лишние перья, опалите пух и тщательно промойте тушку. Обсушите ее бумажными полотенцами.

Нарежьте гуся на порционные кусочки и поместите их в глубокую миску. Посыпьте любимыми специями и посолите. Добавьте веточки розмарина и лавровый лист. Если у вас нет свежего розмарина, используйте сушёный. Для гуся отлично подойдут тимьян, паприка, орегано и чесночный порошок.

Накройте миску пленкой и оставьте мариноваться на 30 минут. Затем выложите кусочки гуся в форму для запекания, застеленную пергаментом. Оберните фольгой и запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180-200 градусов в течение 1 часа. Если мясо еще жесткое, продолжайте запекать еще 30-40 минут.

Очистите картошку, лук и чеснок. Если картофель крупный, нарежьте его на 2-4 части, а лук — толстыми перьями. Помидоры просто промойте. Легко посолите овощи. Добавьте в форму картошку, лук, чеснок и помидоры. Накройте фольгой и запекайте еще 40 минут. В конце аккуратно уберите фольгу, включите режим конвекции и оставьте в духовке на 10-15 минут для образования корочки.

Ваш гусь с картошкой готов! Подавайте его горячим и наслаждайтесь.