запечённые баклажаны
запечённые баклажаны
© freepik by timolina is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 7:12

Жареные баклажаны с чесноком: рецепт, который меняет представление о веганской кухне

Рецепт жареных баклажанов с чесноком

Задумывались ли вы, как из обычных овощей создать настоящий кулинарный шедевр, который украсит любой стол? Жареные баклажаны с чесноком — это не просто гарнир, а веганское блюдо, способное удивить даже тех, кто далёк от вегетарианской кухни. Легкий, ароматный и быстрый в приготовлении рецепт понравится всем, кто ценит вкус и простоту.

Ингредиенты для блюда

  • Баклажаны — 400 г
  • Помидоры — 400 г
  • Оливковое или растительное масло — около 100 г (по вкусу)
  • Свежий базилик — по желанию
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Для начала тщательно промойте баклажаны, обсушите их полотенцем. Срежьте плодоножки и нарежьте овощи кружочками толщиной примерно 0,5-0,8 см. Если баклажаны крупные, разрежьте кружочки пополам или на четвертинки — так они быстрее и равномернее прожарятся.

Нагрейте на сковороде растительное масло и обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки. Важно не перегревать масло и не передерживать овощи, чтобы они не стали слишком мягкими и не потеряли форму. После обжарки переложите баклажаны на бумажные салфетки — так лишний жир впитается, и блюдо получится менее калорийным.

Пока баклажаны остывают, займитесь соусом. Очистите чеснок и нарежьте его на две части. Помидоры тщательно промойте и обсушите, затем нарежьте небольшими дольками, удаляя плодоножки. Для более яркого вкуса можно использовать томаты черри — они добавят сладости и свежести.

В чистой сковороде разогрейте 2-3 столовые ложки оливкового или растительного масла. Обжарьте чеснок до золотистого оттенка, после чего удалите его из сковороды — оно уже передало свой аромат маслу. Выложите в масло помидоры и измельчённый базилик, тушите на среднем огне 5-7 минут, аккуратно помешивая. Это позволит овощам раскрыть вкус и создать насыщенный соус.

Добавьте к соусу обжаренные баклажаны, посолите и поперчите по вкусу. Убавьте огонь до чуть ниже среднего и тушите смесь 5-10 минут, периодически аккуратно перемешивая. Важно не превращать блюдо в пюре — кусочки овощей должны оставаться целыми, чтобы сохранить текстуру.

Перед подачей посыпьте готовое блюдо свежей зеленью: базиликом, петрушкой, укропом или зелёным луком — по желанию. Это придаст дополнительную свежесть и аромат.

