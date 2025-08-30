Запеченная утка: как один секрет может изменить ваше праздничное меню

Кто не мечтает о сочной, ароматной утке, запеченной до золотистой корочки? Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и подарит незабываемые моменты за семейным ужином. Удивите своих близких и гостей, приготовив утку с рисом в духовке — это не только вкусно, но и невероятно красиво!

Ингредиенты

Утка (небольшая, 1700-2000 г) — 1 шт.

Рис — 0.5 стакана

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Яблоки — 1 шт.

Сахар (без горки) — 1 ч. л.

Соль (без горки, мелкая) — 2 ч. л.

Душистый перец — 1 ч. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Перец красный молотый — по вкусу

Розмарин сухой — по вкусу

Растительное масло — 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Для начала соберите все необходимые продукты. Вместо сахара можно использовать бальзамический соус — он придаст блюду особый вкус. Рекомендуется использовать длиннозерный рис, чтобы избежать образования каши.

Приготовьте маринад: в небольшой миске смешайте соевый соус, сахар (или бальзамический соус), 1 ч. л. соли и душистый перец. Пропустите чеснок через пресс и добавьте его в маринад. Хорошо перемешайте.

Утку тщательно промойте, при желании удалите сальные железы с хвоста. Обсушите её бумажными полотенцами и обмажьте со всех сторон приготовленным маринадом, не забывая про внутреннюю часть. Оставьте мариноваться, а сами займитесь начинкой. Разогрейте духовку до 190 градусов.

Промойте рис несколько раз под водой. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте рис и варите на среднем огне около 5-7 минут до полуготовности. В это время приготовьте зажарку.

Очистите и нарежьте лук и морковь. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте овощи до мягкости. Полуготовый рис откиньте на дуршлаг, промойте и смешайте с обжаренными овощами. Посолите, поперчите и добавьте по желанию орегано. Яблоко нарежьте средними кусочками и начините утку рисом с овощами, оставив немного места для яблок. В конце добавьте яблоки в начинку.

Зашейте брюшко утки нитками или закройте зубочистками. Свяжите крылья и ножки ниткой для аккуратного вида. Заверните утку в фольгу и поместите в форму для запекания. Запекайте около 1 часа при 180-190 градусах. Затем снимите фольгу и продолжайте запекать еще 1-1,5 часа, поливая утку образовавшимся соком.

Когда утка будет готова, аккуратно разрежьте её вдоль грудинки и подавайте к столу с рисом, полив остатками жира от запекания.