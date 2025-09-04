Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утиная грудка с апельсиновым соусом
Утиная грудка с апельсиновым соусом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:19

От серой каши до роскошной начинки — как гречка превратилась в звезду праздничного стола

Утка с начинкой из гречки запекается до золотистой корочки

Хотите приготовить блюдо, которое сочетает в себе сочное мясо и вкуснейший гарнир? Утка, фаршированная гречкой, — именно то, что вам нужно! Во время запекания жир из птицы пропитывает гречневую крупу, делая её невероятно ароматной и маслянистой.

Ингредиенты

  • Утка — 2 кг
  • Куриная печень — 300 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Гречка — 150 г
  • Лук (средний) — 2 шт.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — 1 ч. л.
  • Чеснок (по желанию) — 1 зубчик

Подготовка утки и маринад

Если у вас домашняя утка, тщательно очистите её и промойте. Покупную птицу сначала разморозьте при комнатной температуре. Для маринада смешайте соль, чёрный или душистый перец и натёртый чеснок. Чтобы усилить вкус, добавьте щепотку сахара.

Натрите утку со всех сторон и внутри, затем поместите в пакет и оставьте в холодильнике минимум на 1-2 часа — лучше на ночь.

Приготовление начинки

Гречку промойте и залейте водой в пропорции 1:2. Добавьте немного соли и варите на медленном огне под крышкой около 15 минут, пока вода полностью не впитается.

Лук очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте кубиками.

Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета, затем добавьте грибы. Готовьте до выпаривания жидкости и лёгкого подрумянивания. В отдельной сковороде обжарьте куриную печень, нарезанную кубиками, до почти полной готовности, чтобы влага испарилась, а печень слегка поджарилась.

Смешайте в миске гречку, грибы и печень, приправьте перцем.

Достаньте утку из холодильника, снимите чеснок (чтобы не подгорел). Наполните тушку гречневой начинкой, заполняя также пространство шеи и зоба. Закройте отверстия зубочистками или зашейте ниткой.

Положите утку в кулинарный рукав, завяжите с двух сторон, сделайте несколько проколов зубочисткой для выхода пара. Запекайте в заранее разогретой духовке при 160-200°C около 1,5-2 часов (ориентируйтесь по своей духовке).

Завершающий этап

После основного запекания аккуратно разрежьте рукав сверху и полейте утку вытопившимся жиром. Верните в духовку ещё на 20-30 минут, чтобы получить золотистую корочку. Если есть режим конвекции — включите его.

Готовое блюдо украсьте свежими овощами и салатом. Наслаждайтесь сочной уткой с ароматной гречкой.

