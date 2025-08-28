Индоутка в духовке: как один секретный ингредиент может изменить всё

Ищете идеальное блюдо для праздничного стола? Запечённая целиком индоутка в рукаве — это именно то, что вам нужно! Сочетание яблок, чеснока и изюма придаёт этому блюду невероятный аромат и вкус, который не оставит равнодушными ваших гостей.

Ингредиенты

Индоутка — 3 кг

Яблоки — 3 шт. (желательно крупные и кисло-сладкие)

Чеснок — 8 зубчиков

Изюм (или курага, чернослив) — 70 г

Перец черный молотый — 2 ч. л.

Соль — 3 ч. л.

Паприка — 2 ч. л.

Подготовка

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Если у вас замороженная индоутка, дайте ей разморозиться при комнатной температуре. Яблоки лучше выбрать ароматные и свежие. Очистите чеснок от шелухи и тщательно промойте изюм. Яблоки также нужно хорошо вымыть и нарезать на дольки, удалив сердцевину.

Приготовление

Натрите индоутку солью, перцем и паприкой снаружи и внутри. Это придаст мясу насыщенный вкус.

Нафаршируйте индоутку нарезанными яблоками, изюмом и несколькими зубчиками чеснока. Если хотите, можно зашить брюшко, но я оставила его открытым, чтобы жир мог вытекать во время запекания. Сделайте небольшие надрезы на коже и вставьте туда остатки чеснока — это улучшит вкус.

Заверните индоутку в рукав для запекания и оставьте мариноваться на 2-3 часа при комнатной температуре или на ночь в холодильнике для лучшего вкуса. Перед запеканием разогрейте духовку до 180°C и выпекайте индоутку 2-2,5 часа в зависимости от её размера.

Готовую индоутку подавайте горячей, полив лимонным соком или растопленным утиным жиром. Украсить блюдо свежими овощами и зеленью — отличный способ сделать его ещё более аппетитным.