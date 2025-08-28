Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утиная грудка с апельсиновым соусом
Утиная грудка с апельсиновым соусом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:04

Индоутка в духовке: как один секретный ингредиент может изменить всё

Запечённая индоутка: пошаговая инструкция по приготовлению от шеф-повара

Ищете идеальное блюдо для праздничного стола? Запечённая целиком индоутка в рукаве — это именно то, что вам нужно! Сочетание яблок, чеснока и изюма придаёт этому блюду невероятный аромат и вкус, который не оставит равнодушными ваших гостей.

Ингредиенты

  • Индоутка — 3 кг
  • Яблоки — 3 шт. (желательно крупные и кисло-сладкие)
  • Чеснок — 8 зубчиков
  • Изюм (или курага, чернослив) — 70 г
  • Перец черный молотый — 2 ч. л.
  • Соль — 3 ч. л.
  • Паприка — 2 ч. л.

Подготовка

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Если у вас замороженная индоутка, дайте ей разморозиться при комнатной температуре. Яблоки лучше выбрать ароматные и свежие. Очистите чеснок от шелухи и тщательно промойте изюм. Яблоки также нужно хорошо вымыть и нарезать на дольки, удалив сердцевину.

Приготовление

Натрите индоутку солью, перцем и паприкой снаружи и внутри. Это придаст мясу насыщенный вкус.

Нафаршируйте индоутку нарезанными яблоками, изюмом и несколькими зубчиками чеснока. Если хотите, можно зашить брюшко, но я оставила его открытым, чтобы жир мог вытекать во время запекания. Сделайте небольшие надрезы на коже и вставьте туда остатки чеснока — это улучшит вкус.

Заверните индоутку в рукав для запекания и оставьте мариноваться на 2-3 часа при комнатной температуре или на ночь в холодильнике для лучшего вкуса. Перед запеканием разогрейте духовку до 180°C и выпекайте индоутку 2-2,5 часа в зависимости от её размера.

Готовую индоутку подавайте горячей, полив лимонным соком или растопленным утиным жиром. Украсить блюдо свежими овощами и зеленью — отличный способ сделать его ещё более аппетитным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить салат из куриных желудков: пошаговая инструкция сегодня в 1:55

Ностальгия по домашней кухне: как простой салат может согреть душу

Откройте для себя удивительный мир бюджетной кулинарии с салатом из куриных желудков. Простой и сытный рецепт, который украсит ваш стол!

Читать полностью » Как приготовить запеченные овощи с сыром фета: рекомендации от кулинаров сегодня в 1:43

Не просто салат: скрытый кулинарный приём, который раскрывает настоящий вкус овощей

Откройте секрет идеального салата! Ароматные запечённые овощи, нежная фета, пикантная заправка… Просто, вкусно, беспроигрышно. Подходит к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо. Попробуйте!

Читать полностью » Вафли с ванильным пудингом и бисквитный крем без выпечки: подборка десертов сегодня в 1:09

Знакомые вафли превратились в кулинарное чудо — вкус детства с новым секретом

Простые рецепты, которые превращают обычный день в праздник: вафли с пудингом, бисквитный крем без выпечки и блинный торт с яблоками.

Читать полностью » Приготовление закуски из шпрот: советы по сервировке сегодня в 0:52

Повара скрывают этот трюк: как накормить гостей за 15 минут без ущерба для вкуса

Всего 15 минут — и на вашем столе ароматные бутерброды со шпротами и хрустящим огурцом. Идеально для перекуса и приёма гостей!

Читать полностью » Приготовление шашлыка: кефир смягчает свинину лучше уксуса и лимонного сока сегодня в 0:39

Маринад, который перевернет ваше представление о шашлыке: что знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить невероятно сочный шашлык из свинины на кефире! Этот простой рецепт с пошаговыми инструкциями гарантирует отличный результат.

Читать полностью » Рецепт бюджетных хлебных шашлычков из чёрствого хлеба и сыра сегодня в 0:16

Чёрствый хлеб спасает вечером: ужин получается ароматный и сытный

Чёрствый хлеб — не повод выбрасывать продукты. Из него можно приготовить оригинальные шашлычки, которые удивят вкусом и сэкономят деньги.

Читать полностью » Минздрав: БАДы не заменяют клиническое лечение ожирения и не регулируют метаболизм вчера в 23:26

БАДы не лечат, а отвлекают: когда похудение превращается в самообман

Почему таблетки для похудения из аптеки не работают и могут даже навредить? Врач рассказал, как БАДы маскируют настоящие проблемы при ожирении.

Читать полностью » Тренер: при регулярных нагрузках нужно потреблять до 2,2 г белка на килограмм веса в сутки вчера в 22:22

Тренировки дают больше, если правильно есть: как выглядит рацион для силы и выносливости

Какой завтрак обеспечит энергию перед тренировкой? Почему без воды не получится? Тренер раскрывает все правила питания для любителей HIIT и кроссфита.

Читать полностью »

Новости
Дом

Увлажнитель воздуха и кондиционер для белья помогут снизить статическое электричество
Питомцы

Ветеринары: состояние когтей у кошки связано с питанием и возрастом
Спорт и фитнес

Тренировка с бегом и медболом: программа на время для разных уровней
Садоводство

Как защитить растения от жары: проветривание, побелка и мульчирование в теплице
Красота и здоровье

Врач Кусойть: уплотнения и выделения из соска могут быть признаками рака молочной железы
Авто и мото

Автоюрист Шумский: эвакуированный из-за нового знака автомобиль должны вернуть бесплатно
Спорт и фитнес

Тренер Маттью Форцалья рассказал, как тренировать плечи дома с резиновой лентой
Туризм

Черногория и традиции: личный опыт общения с местной семьёй
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru