Гениально и просто: почему сочное мясо и фрукты — кулинарный тренд всех времен

Отличное блюдо для особенного ужина! Сочное утиное мясо с нежной кисло-сладкой ноткой яблок и ароматом чеснока — это сочетание никогда не подводит. Готовится всё довольно просто, а результат впечатляет.

Ингредиенты

Утиные грудки — 2 шт.

Яблоки — 3 шт. (лучше брать кисло-сладкие сорта)

Чеснок — 5 зубчиков

Масло растительное — 1 ч. л.

Масло сливочное — 1 ч. л.

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт

Промойте утиные грудки и тщательно просушите их бумажными полотенцами. Чтобы шкурка не деформировалась при жарке и получилась хрустящей, острым ножом сделайте на ней частые неглубокие надрезы в виде сеточки. Затем натрите мясо солью и перцем.

Разогрейте на сильном огне сковороду с толстым дном. Смажьте дно минимальным количеством растительного масла. Выложите грудки кожей вниз. Как только сковорода прогреется, убавьте огонь до среднего и обжаривайте около 4 минут до золотистой корочки. Переверните и жарьте еще 4-5 минут с другой стороны. Обжаренное мясо пока уберите на тарелку.

Пока грудки жарятся, помойте яблоки и чеснок. Яблоки можно очистить от кожуры и чеснок крупными дольками. В сковороду, где жарилось мясо, вы найдете ценный утиный жир. Добавьте в него сливочное масло, дольки яблок и чеснока. Приправьте по вкусу и, увеличив огонь, обжаривайте около минуты, постоянно помешивая, чтобы фрукты пропитались маслом и специями.

Переложите утиные грудки и яблочно-чесночную смесь в форму для запекания. Отправьте в разогретую до 240°C духовку примерно на 10 минут. Дайте грудкам немного отдохнуть, затем нарежьте порционными кусками и сразу подавайте с ароматными запеченными яблоками.