Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Куриная тушка
Куриная тушка
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:18

Золотая корочка без хлопот: секрет идеальной курицы из духовки

Рецепт курицы в рукаве: простое блюдо с хрустящей корочкой и сочным мясом

Задумывались ли вы, как быстро и просто приготовить курицу, которая станет украшением любого стола? Запеченная в рукаве, она получается невероятно нежной и с хрустящей корочкой. Это блюдо идеально подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного застолья.

Ингредиенты

  • Курица — 1 шт. (около 1.5 кг)
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Чеснок — 2 зубчика

Пошаговое приготовление

Начните с выбора курицы. Лучше всего подойдет птица среднего размера, около полутора килограммов. Обязательно используйте охлажденную и хорошо потрошеную курицу. Тщательно промойте курицу под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. При необходимости удалите оставшиеся перья.

Посолите курицу со всех сторон. Я предпочитаю использовать обычную белую соль, но можно взять и ароматизированную, например, сванскую. Поперчите курицу. Подойдет как черный, так и красный перец. Если острые специи вам не по душе, используйте молотую паприку для цвета.

Добавьте к курице измельченный чеснок. Я использую пресс, но можно натереть его на терке или нарезать ножом. Свежий чеснок лучше, так как он не пригорит в рукаве. Положите курицу в рукав для запекания. Для аромата можно добавить веточку розмарина или несколько долек лимона. Закрепите край рукава специальной клипсой.

Сделайте несколько проколов в рукаве зубочисткой, чтобы выходил пар. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут. Первые 30 минут готовьте в рукаве, затем разрежьте его, чтобы получить хрустящую корочку. Убедитесь, что курица готова, сделав надрез в области бедра — сок должен быть прозрачным. Подавайте курицу горячей, в сопровождении свежих сезонных овощей или салатов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить салат с болгарским перцем и медом за 25 минут сегодня в 10:31

Салат, который изменит ваше представление о болгарском перце

Лёгкий, сочный и без майонеза! Салат с болгарским перцем и сыром — идеальный летний вариант. Готовится за 25 минут, сочетается с мясом, рыбой или как самостоятельная закуска.

Читать полностью » Заливной пирог с картошкой: ингредиенты и время приготовления сегодня в 6:23

Этот заливной пирог с картошкой — не просто закуска: откройте для себя его истинную силу

Узнайте, как легко и быстро приготовить заливной пирог с картошкой в духовке. Этот бюджетный и вкусный рецепт станет отличным угощением для всей семьи!

Читать полностью » Рецепт салата из баклажанов по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты сегодня в 5:21

35 минут – и салат готов: быстрый рецепт для тех, кто ценит время

Откройте для себя яркий и вкусный салат из баклажанов по-корейски! Легкий в приготовлении, он станет идеальным выбором для вегетарианцев и тех, кто следит за фигурой.

Читать полностью » Классический бефстроганов с грибами: рецепт от шеф-повара сегодня в 5:16

Бефстроганов по-новому: какой ингредиент делает его идеальным

Бефстроганов с грибами — не просто мясо в сметане, а настоящий кулинарный шедевр. Узнайте, как сделать соус насыщенным, а мясо — нежным.

Читать полностью » Технология приготовления апельсинового пирога по ГОСТу сегодня в 4:10

Не десерт, а взрыв эмоций: почему этот пирог едят даже те, кто не любит сладкое

Ароматный, воздушный и невероятно простой апельсиновый пирог — идеальный десерт для любого случая. Всего несколько ингредиентов, и у вас на столе — настоящее цитрусовое чудо!

Читать полностью » Плов из говядины: классический рецепт приготовления в казане на костре сегодня в 4:05

От кочевого костра к вашему столу: рецепт, который пережил века

Узнайте, как приготовить ароматный плов из говядины в казане на костре. Это блюдо станет настоящим украшением вашего пикника и порадует всех!

Читать полностью » Как приготовить торт Три молока: пошаговая инструкция и советы сегодня в 3:55

Секрет идеального торта: как три вида молока могут спасти ваш праздник

Воздушный бисквит, три вида молока и нежный крем — торт "Три молока" покорит даже тех, кто не любит сладкое. Узнай секрет идеальной пропитки!

Читать полностью » Пошаговый рецепт тартинов с персиками и горгонзолой за 25 минут сегодня в 3:35

Одну минуту под грилем — и сыр станет нежнее сливок: хитрость для идеальных тостов

Тёплый тартин с персиками, горгонзолой и рукколой — быстрый рецепт, в котором свежие фрукты и пикантный сыр создают гармонию вкусов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Горенков назвал туберкулёз, рак и диабет среди основных социально значимых болезней
Дом

Как обезопасить окна и балкон для кошки в квартире
Садоводство

Спатифиллум подходит для содержания в тени и помогает бороться с плесенью
Туризм

Туристические объекты России с оригинальным жильём
Наука и технологии

В Эфиопии обнаружены зубы ранних Homo и возможного нового вида гоминин
Красота и здоровье

Секреты сбалансированного питания: умеренность и польза
Садоводство

Эксперт Мирковски-Ленарт: при сильной жаре помидоры остаются зелёными
Садоводство

Кальциевая селитра и зола: двойной удар по вершинной гнили томатов – простой рецепт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru