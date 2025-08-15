Золотая корочка без хлопот: секрет идеальной курицы из духовки

Задумывались ли вы, как быстро и просто приготовить курицу, которая станет украшением любого стола? Запеченная в рукаве, она получается невероятно нежной и с хрустящей корочкой. Это блюдо идеально подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного застолья.

Ингредиенты

Курица — 1 шт. (около 1.5 кг)

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Пошаговое приготовление

Начните с выбора курицы. Лучше всего подойдет птица среднего размера, около полутора килограммов. Обязательно используйте охлажденную и хорошо потрошеную курицу. Тщательно промойте курицу под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. При необходимости удалите оставшиеся перья.

Посолите курицу со всех сторон. Я предпочитаю использовать обычную белую соль, но можно взять и ароматизированную, например, сванскую. Поперчите курицу. Подойдет как черный, так и красный перец. Если острые специи вам не по душе, используйте молотую паприку для цвета.

Добавьте к курице измельченный чеснок. Я использую пресс, но можно натереть его на терке или нарезать ножом. Свежий чеснок лучше, так как он не пригорит в рукаве. Положите курицу в рукав для запекания. Для аромата можно добавить веточку розмарина или несколько долек лимона. Закрепите край рукава специальной клипсой.

Сделайте несколько проколов в рукаве зубочисткой, чтобы выходил пар. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут. Первые 30 минут готовьте в рукаве, затем разрежьте его, чтобы получить хрустящую корочку. Убедитесь, что курица готова, сделав надрез в области бедра — сок должен быть прозрачным. Подавайте курицу горячей, в сопровождении свежих сезонных овощей или салатов.