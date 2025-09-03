Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Овощной салат
Овощной салат
© flickr.com by gamene is licensed under CC BY 2.0.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:31

От скучной еды к праздничному фейерверку: салат с печеным перцем

Рецепт салата с печеным перцем: ингредиенты и шаги

Вы когда-нибудь пробовали блюдо, которое кажется праздничным, но готовится за считанные минуты? Этот салат с запеченным болгарским перцем — именно такой! Он сочный, полезный и сделан из самых доступных ингредиентов. Подходит как закуска на семейный ужин или большой праздник, и вы легко можете экспериментировать с добавками, чтобы менять вкус.

Ингредиенты

  • Болгарский перец: 1,2 кг
  • Растительное масло: 3 ст. л.
  • Чеснок: 55 г (около 1 головки)
  • Смесь молотых перцев: 0,5 ч. л.
  • Хмели-сунели: 1 ч. л.
  • Сахар: 1 ч. л.
  • Соль: 1 ч. л.
  • Лимонный сок: 0,5 ст. л.
  • Зелень (кинза, укроп, петрушка): по вкусу

Советы к рецепту

  • Ориентируйтесь на свою духовку при запекании перца.
  • Для разнообразия добавьте орехи или сыр — салат станет еще интереснее!

Пошаговое приготовление

Подготовьте продукты. Соберите все ингредиенты и специи для этой оригинальной закуски. Запеките перец. Застелите противень фольгой, выложите на него промытый болгарский перец (1,2 кг). Поставьте в духовку, разогретую до 200°C, на 15 минут. Переверните и оставьте в выключенной духовке еще на 5 минут.

Смешайте заправку. В миске соедините 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. смеси молотых перцев и 1 ч. л. хмели-сунели. Добавьте лимон и чеснок. Влейте 0,5 ст. л. лимонного сока и пропустите через пресс 1 головку чеснока. Перемешайте и отставьте.

Остудите перец. Достаньте противень, переложите перец в блюдо, накройте фольгой и дайте остыть. Очистите перцы. Надрежьте каждый остывший перец, слейте сок в заправку. Снимите кожицу, удалите плодоножки и семена.

Нарежьте и соедините. Нарежьте перцы ленточками (ширина 1 см) и положите в глубокую миску. Влейте заправку. Добавьте зелень. Мелко порубите кинзу, укроп и петрушку по вкусу, выложите в миску.

Перемешайте и охладите. Хорошо смешайте все ингредиенты и поставьте в холодильник на 2 часа. Подавайте. Разложите салат по порционным тарелкам и наслаждайтесь.

