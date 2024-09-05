Курочка, запечённая в духовке с чесноком и луком: просто головокружительный аромат

Курица, запечённая с чесноком и луком — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или обеда. Этот рецепт станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться нежным мясом птицы, которое не заглушается другими продуктами.

Ингредиенты:

тушка курицы (весом около 1,5 — 2 кг),

2 луковицы,

4 ст. л. оливкового масла,

4-5 зубчиков чеснока,

полстакана воды,

зелень — для украшения,

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Целую курицу (примерно 1,5-2 килограмма) тщательно вымойте, обсушите бумажными полотенцами и разрежьте на кусочки (ножки, бёдра, грудку). Каждый кусочек смажьте оливковым маслом, посолите, поперчите и натрите измельчённым чесноком. При желании добавьте любимые специи. Выложите курицу в форму для запекания, добавьте воду и нарезанный полукольцами лук. Накройте форму фольгой и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на два часа.

Готовую курицу украсьте зеленью и подавайте с любимым гарниром.

Фото: www.flickr.com/ Cajsa Lilliehook (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)