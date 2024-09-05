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Запечённая курица с чесноком и луком: проверенная временем классика
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  • Опубликована сегодня в 3:09

Курочка, запечённая в духовке с чесноком и луком: просто головокружительный аромат

Запечённая курица с чесноком и луком: проверенная временем классика

Курица, запечённая с чесноком и луком — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или обеда. Этот рецепт станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться нежным мясом птицы, которое не заглушается другими продуктами.

Ингредиенты:

  • тушка курицы (весом около 1,5 — 2 кг),
  • 2 луковицы,
  • 4 ст. л. оливкового масла,
  • 4-5 зубчиков чеснока,
  • полстакана воды,
  • зелень — для украшения,
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Целую курицу (примерно 1,5-2 килограмма) тщательно вымойте, обсушите бумажными полотенцами и разрежьте на кусочки (ножки, бёдра, грудку).
  2. Каждый кусочек смажьте оливковым маслом, посолите, поперчите и натрите измельчённым чесноком. При желании добавьте любимые специи.
  3. Выложите курицу в форму для запекания, добавьте воду и нарезанный полукольцами лук. Накройте форму фольгой и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на два часа.

Готовую курицу украсьте зеленью и подавайте с любимым гарниром.

Фото: www.flickr.com/ Cajsa Lilliehook (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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