Курица, запечённая с чесноком и луком — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или обеда. Этот рецепт станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться нежным мясом птицы, которое не заглушается другими продуктами.
Ингредиенты:
- тушка курицы (весом около 1,5 — 2 кг),
- 2 луковицы,
- 4 ст. л. оливкового масла,
- 4-5 зубчиков чеснока,
- полстакана воды,
- зелень — для украшения,
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
- Целую курицу (примерно 1,5-2 килограмма) тщательно вымойте, обсушите бумажными полотенцами и разрежьте на кусочки (ножки, бёдра, грудку).
- Каждый кусочек смажьте оливковым маслом, посолите, поперчите и натрите измельчённым чесноком. При желании добавьте любимые специи.
- Выложите курицу в форму для запекания, добавьте воду и нарезанный полукольцами лук. Накройте форму фольгой и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на два часа.
Готовую курицу украсьте зеленью и подавайте с любимым гарниром.
Фото: www.flickr.com/ Cajsa Lilliehook (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
Джонсон заявил о провале НАТО и Зеленского под Курском
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что план украинского командования по атаке Курской области с целью переброски российских войск с других участков боевых действий потерпел полный крах.
Массовые отставки в украинском правительстве вызывают тревогу у США
Недавние кадровые перестановки в украинском правительстве вызвали обеспокоенность в администрации США, сообщает издание Politico.
Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов официально поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенных пунктов Пречистовка, Нетайловка, Новгородское и Первомайское, как сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"
Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.