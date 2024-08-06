Приготовь жаркое, как профи: простой пошаговый рецепт для домашней кухни

Жаркое - это настоящая классика домашней кухни, которая собирает всю семью за одним столом. Это сытное, ароматное и невероятно вкусное блюдо, которое мы будем готовить из мяса и овощей.
Ингредиенты:
- 800 г говядины или свинины;
- 5-6 картофелин;
- 2 морковки;
- 1 луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 ст.л. томатной пасты;
- 2 ст.л. муки;
- Растительное масло;
- Соль, чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
- Мясо промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте кубиками по 3-4 см.
- Очистите и нарежьте картофель, морковь и лук средними кубиками. Чеснок измельчите.
- В глубокой сковороде или казане разогрейте 2-3 ст.л. растительного масла. Обжарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки. Переложите его в отдельную посуду.
- В том же масле обжарьте овощи - сначала лук до прозрачности, затем морковь и картофель. Добавьте томатную пасту, муку, соль и перец. Перемешайте.
- Верните мясо в сковороду с овощами. Влейте воды или бульона так, чтобы она едва покрывала ингредиенты. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите 1-1,5 часа, периодически помешивая, до готовности мяса и картофеля.
- За 15 минут до конца добавьте измельченный чеснок. При необходимости доведите до вкуса солью и перцем.
Подавайте жаркое горячим, посыпав зеленью. Подходящарный гарнир - отварной картофель, рис или свежие овощи.
Жаркое получается очень сытным, ароматным и невероятно вкусным. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. Наслаждайтесь!
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