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Как приготовить вкуснейшее жаркое
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Приготовь жаркое, как профи: простой пошаговый рецепт для домашней кухни

Как приготовить вкуснейшее жаркое

Жаркое - это настоящая классика домашней кухни, которая собирает всю семью за одним столом. Это сытное, ароматное и невероятно вкусное блюдо, которое мы будем готовить из мяса и овощей.

Ингредиенты:

  • 800 г говядины или свинины;
  • 5-6 картофелин;
  • 2 морковки;
  • 1 луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 ст.л. томатной пасты;
  • 2 ст.л. муки;
  • Растительное масло;
  • Соль, чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте кубиками по 3-4 см.
  2. Очистите и нарежьте картофель, морковь и лук средними кубиками. Чеснок измельчите.
  3. В глубокой сковороде или казане разогрейте 2-3 ст.л. растительного масла. Обжарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки. Переложите его в отдельную посуду.
  4. В том же масле обжарьте овощи - сначала лук до прозрачности, затем морковь и картофель. Добавьте томатную пасту, муку, соль и перец. Перемешайте.
  5. Верните мясо в сковороду с овощами. Влейте воды или бульона так, чтобы она едва покрывала ингредиенты. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите 1-1,5 часа, периодически помешивая, до готовности мяса и картофеля.
  6. За 15 минут до конца добавьте измельченный чеснок. При необходимости доведите до вкуса солью и перцем.

Подавайте жаркое горячим, посыпав зеленью. Подходящарный гарнир - отварной картофель, рис или свежие овощи.

Жаркое получается очень сытным, ароматным и невероятно вкусным. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. Наслаждайтесь!

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