Приготовь жаркое, как профи: простой пошаговый рецепт для домашней кухни

Жаркое - это настоящая классика домашней кухни, которая собирает всю семью за одним столом. Это сытное, ароматное и невероятно вкусное блюдо, которое мы будем готовить из мяса и овощей.

Ингредиенты:

800 г говядины или свинины;

5-6 картофелин;

2 морковки;

1 луковица;

3 зубчика чеснока;

2 ст.л. томатной пасты;

2 ст.л. муки;

Растительное масло;

Соль, чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте кубиками по 3-4 см. Очистите и нарежьте картофель, морковь и лук средними кубиками. Чеснок измельчите. В глубокой сковороде или казане разогрейте 2-3 ст.л. растительного масла. Обжарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки. Переложите его в отдельную посуду. В том же масле обжарьте овощи - сначала лук до прозрачности, затем морковь и картофель. Добавьте томатную пасту, муку, соль и перец. Перемешайте. Верните мясо в сковороду с овощами. Влейте воды или бульона так, чтобы она едва покрывала ингредиенты. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите 1-1,5 часа, периодически помешивая, до готовности мяса и картофеля. За 15 минут до конца добавьте измельченный чеснок. При необходимости доведите до вкуса солью и перцем.

Подавайте жаркое горячим, посыпав зеленью. Подходящарный гарнир - отварной картофель, рис или свежие овощи.

Жаркое получается очень сытным, ароматным и невероятно вкусным. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. Наслаждайтесь!