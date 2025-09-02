Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Куриная тушка
Куриная тушка
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:14

Как приготовить сочную курицу с яблоками без лишних хлопот и усилий

Шаги приготовления курицы с яблоками в духовке по рецепту кулинаров

Представьте: румяная курица, фаршированная яблоками, которая тает во рту и наполняет кухню невероятным ароматом. Это блюдо — настоящий хит для любого застолья! А что если я расскажу, как приготовить его просто и вкусно? Давайте разберёмся вместе.

Ингредиенты

  • Курица — 1,5 кг (выбирайте мясистую, с целой шкуркой)
  • Яблоки — 3 шт. (лучше кислые, как антоновка)
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Готовая горчица — 2 ч. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Перец — по вкусу
  • Сухие специи — по вкусу (например, паприка, хмели-сунели или готовый набор для курицы)

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Возьмите все продукты. Курицу выбирайте с неповреждённой шкуркой, мясистую. Яблоки — кислые сорта. Специи подберите на вкус: чёрный перец, паприка или готовый набор. Я использовала русскую горчицу.

Приготовление маринада. Очистите чеснок и пропустите через пресс. В миске смешайте горчицу, растительное масло, чеснок, соль и специи. Перемешайте до однородности. Маринование курицы. Промойте тушку под холодной водой, обсушите. Натрите маринадом со всех сторон. Оставьте на 2-3 часа, а лучше на ночь в холодильнике.

Фаршировка. Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте на 4-8 частей (в зависимости от размера). Нафаршируйте ими курицу. Запекание. Положите курицу в пакет для запекания, завяжите и проколите зубочисткой. Если без пакета — свяжите ноги бечёвкой, заверните концы крыльев и ног в фольгу. Запекайте при 200°C около 1 часа, периодически поливая соком. Время зависит от духовки — следите!

Подача. Достаньте готовую курицу, выложите на блюдо. Подавайте горячей, нарезая на кусочки с запечёнными яблоками.

Советы

  • Если запекаете без пакета, не забудьте поливать соком, чтобы не пересохло.
  • Яблоки добавляют пикантную нотку — экспериментируйте с сортами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовьте сочный лосось в фольге с цитрусами сегодня в 3:48

Сочный лосось, который тает во рту: рецепт, вызывающий восторг и зависть гостей

Узнайте, как быстро и просто приготовить сочный лосось в духовке в фольге с медово-цитрусовым маринадом. Идеальное блюдо для праздничного стола и будничного ужина!

Читать полностью » Рецепт лёгкой закуски из запечённых перцев с маринадом сегодня в 3:16

Секрет в маринаде: простая смесь делает обычные перцы праздничной закуской

Нежные запечённые перцы с пикантным маринадом готовятся всего за полчаса. Закуска, которая удивит простотой и вкусом.

Читать полностью » Добавьте вишню в шоколадный брауни: пошаговый рецепт сегодня в 2:57

Вкус, который заставит забыть обо всём: шоколадный брауни, от которого невозможно оторваться

Шоколадный брауни с вишней: влажный, ароматный десерт для чаепития. Простой рецепт с секретом вкуса, который покорит всех сладкоежек.

Читать полностью » Как приготовить черничный песочный пирог с сметанной заливкой сегодня в 2:45

Черничный пирог с сметанной заливкой: меньше усилий, больше восторга — рецепт для занятых хозяек

Песочный пирог с черникой и нежной сметанной заливкой — идеальный десерт для семейного чаепития. Узнайте, как легко приготовить ароматную и сочную выпечку дома!

Читать полностью » Домашний сыр из молока и уксуса: блогер показал быстрый рецепт сегодня в 2:16

Раньше покупала в магазине, теперь делаю сама — вкуснее моцареллы

Простой рецепт домашнего сыра: всего три ингредиента, несколько минут у плиты и терпение — в итоге получите вкус, похожий на моцареллу.

Читать полностью » Куриные крылышки готовят в аэрогриле за 20 минут сегодня в 1:53

Быстро и вкусно: как приготовить куриные крылышки в аэрогриле без лишних хлопот

Узнайте, как приготовить сочные и хрустящие куриные крылышки в аэрогриле — идеальную закуску для дружеской встречи и семейного ужина. Простые ингредиенты и быстрый рецепт!

Читать полностью » Как приготовить салат из помидоров и сыра страчателла: пошаговый рецепт сегодня в 1:42

Быстрый рецепт салата с мягким сыром — вкусно, просто и полезно за 15 минут

Лёгкий салат со страчателлой и помидорами — идеальный выбор для быстрого перекуса или праздничного стола. Узнайте, как быстро и просто приготовить этот вкусный и нежный салат!

Читать полностью » Блины с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт приготовления дома сегодня в 1:22

Блины с ветчиной и сыром — секрет, почему их заказывают в каждом ресторане

Блины с начинкой — от классики с сыром и ветчиной до сочного варианта с помидорами. Простые рецепты, которые сделают обычный ужин особенным.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Мох вас больше не побеспокоит: как убрать мох с газона и предотвратить его появление – 4 секрета
Авто и мото

Audi прекратит продажи A7 и S7 в США с 2026 года и заменит их седаном A6 TFSI
Спорт и фитнес

Норма пульса при силовых тренировках названа врачами
Авто и мото

Китайский кроссовер Leapmotor C10 получил запас хода 145 км на электротяге
Наука и технологии

Древние люди переносили камни за 13 км 3 млн лет назад — Science Advances
Красота и здоровье

Марина Кинкулькина: в период менопаузы у женщин выше риск развития депрессии
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес недовольна изменениями внешности Бена Аффлека — InTouch Weekly
Красота и здоровье

Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet