Как приготовить сочную курицу с яблоками без лишних хлопот и усилий

Представьте: румяная курица, фаршированная яблоками, которая тает во рту и наполняет кухню невероятным ароматом. Это блюдо — настоящий хит для любого застолья! А что если я расскажу, как приготовить его просто и вкусно? Давайте разберёмся вместе.

Ингредиенты

Курица — 1,5 кг (выбирайте мясистую, с целой шкуркой)

Яблоки — 3 шт. (лучше кислые, как антоновка)

Чеснок — 3 зубчика

Готовая горчица — 2 ч. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Перец — по вкусу

Сухие специи — по вкусу (например, паприка, хмели-сунели или готовый набор для курицы)

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Возьмите все продукты. Курицу выбирайте с неповреждённой шкуркой, мясистую. Яблоки — кислые сорта. Специи подберите на вкус: чёрный перец, паприка или готовый набор. Я использовала русскую горчицу.

Приготовление маринада. Очистите чеснок и пропустите через пресс. В миске смешайте горчицу, растительное масло, чеснок, соль и специи. Перемешайте до однородности. Маринование курицы. Промойте тушку под холодной водой, обсушите. Натрите маринадом со всех сторон. Оставьте на 2-3 часа, а лучше на ночь в холодильнике.

Фаршировка. Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте на 4-8 частей (в зависимости от размера). Нафаршируйте ими курицу. Запекание. Положите курицу в пакет для запекания, завяжите и проколите зубочисткой. Если без пакета — свяжите ноги бечёвкой, заверните концы крыльев и ног в фольгу. Запекайте при 200°C около 1 часа, периодически поливая соком. Время зависит от духовки — следите!

Подача. Достаньте готовую курицу, выложите на блюдо. Подавайте горячей, нарезая на кусочки с запечёнными яблоками.

Советы