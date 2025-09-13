Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тушёное мясо
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:26

Мясо с фруктами: неожиданный союз, рождающий эмоции, которых вы давно не испытывали

Свинина с фруктами в духовке достигает оптимальной мягкости и карамелизации

Представьте: сочное мясо, которое тает во рту, с нежным вкусом фруктов и лёгким ароматом вина. Это не просто блюдо — это настоящий праздник для гурманов! Готово ли ваше воображение к такому эксперименту? Давайте разберёмся, как приготовить мясо с фруктами в духовке, чтобы оно получилось аппетитным и незабываемым.

Почему стоит попробовать?

Это блюдо подходит для любого сезона. Вы можете варьировать фрукты — яблоки, айва, апельсины или даже те, что есть под рукой. Свинина, говядина или баранина — всё подойдёт, и каждый раз вкус будет новым. Просто, доступно и очень вкусно!

Ингредиенты

  • Свинина: 500 г
  • Сливы: 200 г
  • Красное сухое вино: 100 мл
  • Крупная груша: 1 шт.
  • Лимонный сок (из половины лимона): 2 ст. л.
  • Растительное масло: 1 ст. л.
  • Сушёный тимьян или чабрец: 0,5 ч. л.
  • Сухой розмарин: 0,5 ч. л.
  • Чёрный молотый перец: по вкусу
  • Соль: по вкусу

Пошаговый рецепт

Соберите всё по списку. Помните, что для курицы или индейки блюдо приготовится быстрее, а говядина потребует больше времени. Фрукты подойдут любые — от яблок до апельсинов.

Промойте свинину, обсушите и натрите смесью сухих трав, соли и перца. Возьмите любую часть туши: окорок, лопатку или карбонад (как у меня). Можно добавить свои любимые специи. Накройте мясо плёнкой и оставьте в холодильнике на 3 часа. За 30 минут до готовки разогрейте духовку до 200°C.

Разрежьте сливы пополам, удалите косточки и нарежьте дольками. У груши вырежьте сердцевину и нарежьте ломтиками — выбирайте ароматный сорт для лучшего вкуса. Смажьте форму маслом, выложите фрукты, полейте лимонным соком и добавьте маринованную свинину. Поставьте в духовку на 10 минут при 200°C.

Влейте вино, накройте фольгой и запекайте при 180°C 30-40 минут. Переверните мясо и готовьте без фольги ещё 15-20 минут. Время зависит от духовки — следите за готовностью. Можно поливать мясо соком вместо переворачивания. Нарежьте готовое блюдо кусочками, украсьте зеленью и наслаждайтесь.

