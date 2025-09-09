Запеките утку с айвой и почувствуйте, как дом наполняется ароматами счастья

Представьте: сочная утка, пропитанная медовым ароматом и кисло-сладким вкусом айвы! Это блюдо превратит обычный ужин в настоящий праздник. Мясо получается невероятно нежным, с румяной корочкой, которая тает во рту. Готовы удивить гостей? Давайте приготовим вместе!

Ингредиенты

Утка — 1 шт.

Айва — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Мёд — 3 ст. л.

Горчица — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт

Вымойте айву, обсушите и нарежьте средними дольками. Очистите чеснок и разрежьте каждый зубчик на четыре части. В миске смешайте мёд, горчицу, соль и перец. Получится вкусная основа для утки.

Тщательно вымойте птицу, обсушите полотенцами и нанесите маринад снаружи и внутри. Наполните брюшко утки нарезанной айвой и чесноком. Замотайте утку в пищевую плёнку и поставьте в холодильник на ночь (или до 24 часов) для лучшего пропитывания вкуса.

Замотайте крылышки и ножки фольгой, чтобы они не подгорели. Заверните утку в рукав для запекания, зафиксируйте клипсами и проткните несколько отверстий зубочисткой для выхода пара.

Разогрейте духовку до 180°C и поставьте утку на 2-2,5 часа. Проверьте готовность. Если нужно, раскройте рукав и подержите ещё 10-15 минут для румяной корочки. Готовую утку подавайте горячей.