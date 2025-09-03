Как сохранить мясо сочным и ароматным: рецепт, который работает всегда

Представьте: нежная утка с хрустящей корочкой, пропитанная ароматом кислых яблок — идеальное блюдо для семейного ужина или праздника. А готовить её в рукаве так просто, что даже новичок справится! Я обожаю этот рецепт за его вкус и удобство. Давайте разберёмся, как это сделать шаг за шагом.

Ингредиенты

Утка (тушка около 1,5-2 кг): 1750 г

Яблоки (кислые, зелёные сорта): 4 шт.

Майонез (для обмазки): 3 ст. л.

Соль: по вкусу

Перец: по вкусу

Лавровый лист (молотый): 3 г

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Возьмите тушку утки, тщательно промойте и обсушите. Яблоки выбирайте кислые — они придадут мясу сочности и оттенят вкус. Если хотите, замените их айвой для той же кислинки.

Смешиваем специи. В миске соедините соль, молотый перец и лавровый лист. Добавляйте по вкусу, чтобы не переборщить — майонез и яблоки тоже внесут свой вклад в аромат. Маринуем утку. Натрите тушку специями внутри и снаружи. Отправьте в холодильник на 2 часа. По желанию сделайте надрезы и добавьте чеснок под шкуру — я предпочитаю без него.

Разогреваем духовку. Включите духовку на 180°C, чтобы она нагрелась. Яблоки разрежьте на четвертинки, убрав сердцевину. Лимон не нужен — яблоки и так достаточно кислые. Обмазываем майонезом. Достаньте утку и щедро намажьте майонезом со всех сторон.

Фаршируем яблоками. Наполните утку кусочками яблок. Если нужно, закрепите зубочистками или зашейте — я просто утрамбовала плотно, и всё держалось. Готовим в рукаве. Положите утку в рукав для запекания, завяжите концы (оставьте отверстие сверху для пара). Запекайте около 2 часов (40-60 мин на 1 кг). Следите за духовкой, чтобы мясо равномерно приготовилось.

Создаём корочку. За 5-7 минут до конца разорвите рукав по шву (используйте перчатки, чтобы не обжечься), и запекайте ещё 5 минут для золотистой корочки.

Подаём блюдо. Выньте утку, разложите на блюде и украсьте по вкусу. Яблоки внутри станут мягкими, но они сделали мясо невероятно нежным и ароматным. Наслаждайтесь с семьёй!

Полезные советы