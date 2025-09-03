Ещё не пересёк границу, а деньги уже списались: мобильная связь преподнесла сюрприз

Многие путешественники уверены, что риск переплатить за связь возникает только за рубежом. Однако неприятный сюрприз может подстерегать ещё до того, как пересечена граница.

Мобильный сигнал способен распространяться на 30-40 километров. Из-за этого телефон может подключиться к иностранной сети ещё на территории своей страны. В результате звонки и даже короткие разговоры будут тарифицироваться по роумингу, а счёт за связь окажется неожиданно высоким.

Как не потерять деньги

Чтобы избежать неприятностей, достаточно выполнить простые действия:

перед поездкой проверить, к какой сети подключён телефон;

убедиться, что режим работы устройства не изменился на автоматический;

при необходимости вручную выбрать "домашнего" оператора.

Нередко люди узнают о "невидимых расходах" только тогда, когда приходит счёт. Особенно обидно, если за границей они вовсе не пользовались связью, но деньги всё равно списались.