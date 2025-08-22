Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Езда по обочине в дождь
Езда по обочине в дождь
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:59

Движение по обочине: запрет, который иногда превращается в право

Член Общественной палаты Машаров назвал случаи, когда разрешён выезд на обочину

Можно ли двигаться по обочине? Вопрос, который волнует многих водителей, особенно когда дорога перегружена или впереди неожиданно возникает препятствие. Несмотря на то, что правила запрещают такое движение, в ряде случаев оно допускается законом.

Когда обочина становится "спасательным коридором"

Пункт 9.9 Правил дорожного движения прямо запрещает движение по обочине. Однако, как напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, существуют ситуации, когда выезд на обочину не только возможен, но и оправдан.

"Если на проезжей части произошло ДТП, авария на коммунальных сетях или возникло иное препятствие, полностью блокирующее движение, водитель вправе использовать обочину для объезда", — отметил Машаров.

Эксперт подчеркнул, что ключевое условие — это крайняя необходимость и отсутствие другого безопасного способа продолжить путь. В подобных случаях инспектор ГИБДД вправе не назначать наказание, а даже если штраф будет выписан, его можно оспорить.

Другие законные основания

Не всегда движение по обочине связано с чрезвычайными ситуациями. Машаров перечислил и другие правомерные варианты:

  • остановка и последующий выезд. В тех местах, где правила разрешают стоянку на обочине, водитель имеет право затем продолжить движение, выезжая оттуда.

  • разворот. Если на проезжей части недостаточно места для манёвра, допускается использовать обочину, при условии что будет предоставлено преимущество всем попутным и встречным транспортным средствам.

  • работа спецтехники. Коммунальные службы и спецтехника, задействованные в дорожных работах, имеют право находиться на обочине.

  • доставка грузов. Водители грузового транспорта могут использовать обочину для подъезда к магазинам, складам или почтовым точкам, если альтернативных вариантов не существует.

"Во всех перечисленных случаях водитель обязан обеспечить полную безопасность для других участников движения и пешеходов", — подчеркнул эксперт.

