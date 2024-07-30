Министр транспорта РФ Роман Старовойт указал на ухудшение состояния федеральной сети автомобильных дорог и подчеркнул необходимость приведения их в нормативное состояние. В ходе заседания комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме, Старовойт отметил, что с 2020 года наблюдается постепенное снижение качества дорог, что особенно касается региональной и муниципальной сети.
Старовойт подчеркнул, что в рамках транспортного национального проекта приоритетной задачей является ремонт и приведение дорог в соответствие с нормативными требованиями, а не начало новых строительных проектов. Это соответствует поручению президента РФ Владимира Путина, который в своем указе о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года указал на необходимость увеличения доли федеральных дорог и дорог в крупнейших городских агломерациях, соответствующих нормативным требованиям, до 85% к 2030 году.
Министр добавил, что в первую очередь следует завершить начатые проекты, избегая оставления недостроек, и опережающими темпами приводить дороги в нормативное состояние через ремонт и капитальный ремонт, сообщает ТАСС.
Фото: rosavtodor.ru/Росавтодор (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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