В Краснодарском крае с 2025 года планируется направлять 4% от налога на имущество организаций на строительство и ремонт дорог, чтобы повысить их качество и пропускную способность. Дорожный фонд региона уже превышает 50 млрд рублей, и на эти средства осуществляется ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог.

Дополнительно, с 2025 года, 2,7% от этого налога будут направляться муниципальным образованиям на развитие дорог местного значения. Эти меры направлены на решение проблемы перегруженности дорог, особенно в летний период, когда загруженность достигает пика из-за движения к Черноморскому побережью, сообщает ТАСС.

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