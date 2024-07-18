В Краснодарском крае с 2025 года планируется направлять 4% от налога на имущество организаций на строительство и ремонт дорог, чтобы повысить их качество и пропускную способность. Дорожный фонд региона уже превышает 50 млрд рублей, и на эти средства осуществляется ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог.
Дополнительно, с 2025 года, 2,7% от этого налога будут направляться муниципальным образованиям на развитие дорог местного значения. Эти меры направлены на решение проблемы перегруженности дорог, особенно в летний период, когда загруженность достигает пика из-за движения к Черноморскому побережью, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Евгений Лодянов (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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