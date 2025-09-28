Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кудыкина гора
Кудыкина гора
© commons.wikimedia.org by Celest is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:34

Южный вектор по М4: куда свернуть, чтобы поездка запомнилась

Достопримечательности у трассы М-4: семейные парки, музеи и набережные

Осенний автопробег на юг по М4 легко превратить в маленькое приключение: каждые пару сотен километров здесь встречаются места, где хочется задержаться — выпить кофе с видом, пройтись по набережной, заглянуть в музей, покататься на лошадях или устроить детям сказочный день. Мы собрали локации в пределах 50 км от трассы, чтобы дорога была такой же интересной, как и пункт назначения.

Как строить маршрут

Не пытайтесь объять всё за один заезд: точек много, и каждая заслуживает времени. Выберите 3-5 мест на свой вкус и заранее прикиньте, где перекусите и где можно переночевать — так получите комфортный ритм пути без спешки.

Маршрут по М4: куда съехать "на часок"

Тула, 173-й км (крюк ~50 км)

Город пряников, самоваров и оружейных традиций. Начните с Тульского кремля и новой набережной, продолжите в Государственном музее оружия. Сладкую часть программы берут на себя музей "Тульский пряник" с мастер-классами и музей самоваров. Если останетесь до вечера, загляните в парки и атмосферные рестораны в центре.

• Где поесть: "Светски", "Пряности и радости", "Пётр Петрович".
• Где переночевать: "Подворье", "Тургеневъ", "Центр".

"Золотой город", 199-й км (крюк 0 км)

Китайский сад на обочине федеральной магистрали — фотогеничный отель-парк с пагодами, мостами и прудами. По билету попадаете и в соседний Дино-парк с десятками фигур динозавров в натуральную величину. На территории есть конные прогулки, квадроциклы, велопрокат и ресторан китайской кухни.

Елец, 380-й км (крюк ~10 км)

Город масштаба Золотого кольца: дом-музей Ивана Бунина, музей кружева с мастер-классами, "Елецкий острог" (экскурсии по согласованию с ТИЦ), старинные церкви и собственные куранты. Отличное место для ночёвки: добротные отели, кафе с характером и неспешные прогулки по историческому центру.

• Где поесть: Tomato, "Hedgehog in the Fog".
• Где переночевать: Hotel Grand Elets, "Советская 49", мотель "Привал".

Кудыкина гора, 414-й км (крюк ~9 км)

Бесплатный парк на берегу Дона. Главный герой — огнедышащий Змей Горыныч (пятница-воскресенье, 20:00). Есть замок с квестами, большой контактный зоопарк, прокат велосипедов и лошадей, пляж с шезлонгами и баром. Можно поесть и остаться на ночь — удобная точка "перезагрузки" всей семьи.

Задонск, 426-й км (крюк ~3 км)

Место паломничества, связанное с Тихоном Задонским, и уютный город для прогулок. Обратите внимание на Рождество-Богородицкий монастырь, улицу Каменная гора со старинной застройкой и музей прессы "Антресоль". По пути встретятся храмы, особняки, святой источник и даже памятник пенициллину.

• Где поесть: кафе "Дорожное", "Замок Роз".
• Где переночевать: "ЗА Задонск", "Вершина отдыха", база "Паленки".

Парк "Нелжа", 475-й км (крюк ~40 км)

Семейный парк-резиденция чернозёмского Деда Мороза: Сказочный лес, избушка Бабы-яги, "Шатёр сказок", музейные площадки, контактные животные, детские городки и кафе "Тулиновъ дача". Вход свободный, оплачиваются программы и мастер-классы. Ночёвки на территории нет — езжайте в Воронеж.

Воронеж, 492-й км (крюк ~5 км)

Город-герой с современной набережной и длинным списком музеев. Корабль-музей "Гото Предестинация", Музей Крамского, океанариум, зоопарк, городские пляжи — в распоряжении на целый день. Панорамные рестораны в центре и крупная гостиничная база помогают сделать комфортную остановку.

• Где поесть: "15/86", Brugger, "Потроха".
• Где переночевать: Voronezh Marriott, AZIMUT, "Застава".

Парк "Белый колодец", 493-й км (крюк ~40 км)

Живописная локация на месте мелового карьера. Здесь альпака-парк, мистическая аудиотропа "Тропа силы" (2,5 км), прокат квадроциклов, питбайков и лошадей, детская площадка с "строительной техникой", пляж, кафе и глэмпинг. Стоит небольшого крюка ради необычных кадров и эмоций.

Кудеяров стан, 549-й км (крюк 0 км)

Компактная точка для 30-60-минутной паузы: зоосад, арт-объекты, фотозоны, детская площадка, кафе и простые номера, если нужно передохнуть.

Ферма "Эконива", 570-й км (крюк ~4 км)

Гастрономическое знакомство с молочным производством: экскурсии на ферму и сыродельню по предварительной записи, либо короткие спонтанные туры. Хороший вариант, чтобы "разбавить" дорогу познавательной остановкой.

Павловск, 671-й км (крюк ~4 км)

Участник Ассоциации самых красивых городков России. Пройдитесь по проспекту Революции с усадебной застройкой, загляните в музей ВМФ с коллекцией макетов кораблей и выйдите к набережной Дона. В городе — проверенные придорожные рестораны и несколько достойных отелей.

Парк "Лога", 926-й км (крюк ~4 км)

Большой ландшафтный парк с водопадами, прудами, мельницами, мостиками, скульптурами и бездонным количеством фототочек. Вход и парковка бесплатные. На территории зоопарк, аттракционы, верёвочный городок, мастерские (витражи, дерево, ковка, роспись). Работает много кафе; рядом — отели в Каменск-Шахтинском.

Парк птиц "Малинки", 999-й км (крюк ~3 км)

Более 200 видов птиц и почти два десятка млекопитающих, кормления скиперами по расписанию, 11 детских площадок, анимация и фудкорт. Отличная остановка, чтобы дети "выплеснули" энергию.

Ростов-на-Дону, 1 050-й км (крюк ~5 км)

Первый крупный южный хаб и логичный финал нашего маршрута. Набережная Дона и Левбердон — для прогулки и купания; улицы Большая Садовая и Пушкинская — для архитектуры; этнокомплекс "Кумжа" — для погружения в казачью культуру. Любителям индустриального туризма — экскурсии на "Ростсельмаш" (по записи). Большой выбор кухонь и отелей на любой бюджет.

