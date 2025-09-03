Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поворот на автомагистраль
Поворот на автомагистраль
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:59

Кто на самом деле уступает дорогу при выезде с обочины — неожиданный расклад

Выезд с обочины требует уступить дорогу, согласно ПДД

Каждому водителю рано или поздно приходится останавливаться на обочине, а затем возвращаться на полосу движения. Но знаете ли вы, кто в этой ситуации обязан уступить дорогу? Многие водители до сих пор не до конца понимают, как правильно выполнять этот маневр и кто должен пропускать кого.

Выезд с обочины на полосу движения: основные правила

Выезд с обочины на полосу для движения в том же направлении — это фактически съезд на главную дорогу. Водитель обязан пропустить всех транспортных средств, движущихся по этой полосе, и только убедившись в безопасности, начинать маневр. Обязательно включайте указатель поворота, чтобы предупредить других участников движения.

Иногда, при плотном потоке, другие водители могут уступить дорогу, чтобы помочь вписаться в поток, если свободного окна для выезда нет.

Как выезжать на дорогу и двигаться в противоположном направлении?

Если водитель решил выехать на дорогу и двигаться в обратном направлении, это возможно при наличии прерывистой линии разметки в месте остановки. В этом случае нужно дождаться свободного окна не только в полосе для попутного движения, но и в противоположном направлении.

При узкой дороге разворот часто выполняется через съезд на противоположную обочину, а уже затем — выезд на полосу. Не забывайте включать поворотники на всех этапах маневра.

Где можно останавливаться и съезжать на обочину?

Остановка на обочине разрешена на любых дорогах, если отсутствуют знаки, запрещающие остановку. Однако на автомагистралях с высокой скоростью останавливаться просто так нельзя — это опасно. Там съезд на обочину возможен только в экстренных случаях, например, при поломке автомобиля или необходимости оказания медицинской помощи.

На узких двухполосных дорогах водитель может остановиться не только справа, но и слева — на противоположной стороне проезжей части. Главное, чтобы не было запрещающих знаков, машина была хорошо видна с расстояния, а разметка не была сплошной. Также допускается остановка с любой стороны на дорогах с однополосным движением.

Продолжительная остановка на обочине: что важно знать?

Правилами не запрещена длительная остановка на обочине, если нет знака, запрещающего парковку. Но оставлять машину на обочине надолго рискованно — это повышает вероятность аварийной ситуации.

Поэтому при длительной остановке обязательно выставляйте предупреждающий знак, особенно в темное время суток или на плохо освещенных участках дороги, где видимость ограничена.

