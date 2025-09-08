Семья из Челябинска доехала на машине до Турции — суммы расходов удивляют

Многие жители Челябинска традиционно выбирают для отдыха живописные озёра области или национальные парки "Таганай" и "Зюраткуль". Но для семьи Томилиных этого оказалось мало: Олег и Татьяна вместе с детьми решили пересечь границы привычного и отправиться в большое автомобильное путешествие — до самой Турции.

Дорога через горы и границы

В их семье роли давно распределены: Олег — за рулём, Татьяна — штурман. Она строит маршруты и подбирает интересные остановки, он следует её подсказкам.

7 июля они выехали из дома, а уже 9-го добрались до Верхнего Ларса. Пять с половиной часов ожидания на границе — и вот они в Грузии.

"На Военно-Грузинской дороге нам уже открылись потрясающие красоты. Табуны лошадей, храм на фоне гор. Всего полчаса в стране, а впечатлений хватило на целый день", — делится Олег.

Сначала они остановились в Боржоми, затем на несколько дней задержались в Батуми и только после этого отправились к турецкой границе.

Первые впечатления от Турции

Самое заметное отличие оказалось в дорогах.

"Это две полосы в каждую сторону. У них горы, как в Краснодарском крае, но вместо серпантина — прямые трассы. Туннели, прорубленные сквозь скалы, — мечта для водителя", — рассказывает Олег.

Ещё одним сюрпризом стали пустые пляжи на черноморском побережье. За сотни километров пути челябинцы встретили всего несколько отдыхающих.

Стамбул и Средиземное море

Четыре дня в Стамбуле подарили новые впечатления. Семья остановилась в отеле, расположенном в историческом здании.

"Очень приятные цены и невероятная атмосфера", — признаётся Олег.

Дальше путешественники переместились к Средиземному морю, где выбрали кемпинг под Антальей.

"Тогда литр бензина в Турции обходился в 106 рублей, а вот кемпинг для всей семьи — всего в 980 рублей за ночь", — уточняет путешественник.

Советы для туристов

Олег советует тем, кто захочет отправиться в турецкий кемпинг, заранее обращать внимание на условия:

выбирать место в тени деревьев,

проверять санитарное состояние,

учитывать наличие душевых и удобств.

"Нам повезло: туалеты и душ убирали дважды в день, всё было идеально чисто", — отмечает турист.

Финансовая сторона

Обратно семья поехала через Каппадокию, провела два дня в Тбилиси и заехала в Саратов, Жигулевск и Самару. Всего путешествие заняло месяц и обошлось примерно в 350-400 тысяч рублей.

Около 80 тысяч ушло на бензин. На стоянках семья часто готовила самостоятельно, но часть бюджета ушла и на кафе.

"Да, сумма немаленькая. Но если лететь в Турцию семьёй из четырёх человек, то выйдет неделя или максимум десять дней отдыха. А тут мы целый месяц жили у моря, и в среднем это обходилось всего в 240 рублей в день", — подсчитал Олег.

Так для семьи Томилиных Турция открылась с совершенно новой стороны — не как "страна пакетных туров", а как пространство для настоящих автоприключений.