Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автотрасса
Автотрасса
© commons.wikimedia.org by Joe MiGo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:28

Подмосковье перевоспитало водителей: камеры сделали то, что не смогли инспекторы

Минтранс Подмосковья: количество нарушений ПДД сократилось на 20% после повышения штрафов

В начале года в Подмосковье вступили в силу новые правила: выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД, а скидка за быструю оплату уменьшилась. И спустя девять месяцев стало ясно — меры сработали.

По данным регионального Минтранса, количество нарушений сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом. За январь-сентябрь 2025 года камеры зафиксировали 24,7 миллиона случаев, в то время как годом ранее — почти 31 миллион.

"Повышение штрафов дисциплинировало водителей и снизило количество нарушений", — отметил представитель Минтранса Московской области.

Почему водители стали осторожнее

Ранее водители могли оплатить половину штрафа, если делали это в течение 20 дней. Теперь скидка уменьшилась до 25%. Это побудило многих задуматься о последствиях, ведь экономия стала не такой ощутимой.

Кроме того, выросли сами суммы взысканий: за превышение скорости, проезд на красный и езду в нетрезвом виде теперь приходится платить в полтора раза больше. Такие меры заставили водителей внимательнее следить за поведением на дороге, особенно там, где установлены камеры.

Лидеры нарушений

Большинство зафиксированных случаев по-прежнему связано с превышением скорости. Из 24,7 миллиона нарушений 22,8 миллиона — это езда на 20-40 км/ч быстрее разрешённого.

  • 688,6 тысячи раз автомобилисты превышали скорость на 40-60 км/ч;

  • 63 тысячи — на 60-80 км/ч;

  • более 12 тысяч машин двигались с превышением более 80 км/ч.

Даже редкие, но серьёзные случаи грубого превышения вызывают особое внимание инспекторов, ведь именно такие водители чаще становятся виновниками аварий.

Другие распространённые ошибки

Помимо скорости, водители часто забывают пристегнуться или нарушают правила обгона. К числу популярных нарушений также относятся:
• движение по обочине;
• пересечение сплошной линии;
• выезд на выделенную полосу для общественного транспорта.

Количество нарушений последнего типа выросло, что объясняется не ухудшением дисциплины, а расширением сети выделенных полос в регионе.

Где работают камеры

На дорогах Подмосковья действует свыше 2000 комплексов фотовидеофиксации. Они установлены не только на крупных трассах, но и на региональных и сельских дорогах.

Многие комплексы оборудованы современной системой анализа изображений: камеры автоматически распознают номера автомобилей, тип нарушения и даже фиксируют непристёгнутый ремень или разговор по телефону во время движения.

Что изменится к 2027 году

Власти региона планируют не только увеличить количество камер, но и обновить их функционал. Уже разрабатываются технологии, способные определять новые виды нарушений: использование телефона за рулём, выезд на тротуар, опасное перестроение и резкое торможение.

Кроме того, обсуждается пересмотр скоростного режима на ряде магистралей. На участках с высокой аварийностью допустимую скорость могут снизить, а на безопасных — напротив, немного увеличить, чтобы сделать движение более равномерным.

Таблица: сравнение нарушений по категориям

Категория нарушения Кол-во случаев (янв-сен 2025) Изменение к 2024 г.
Превышение скорости 20-40 км/ч 22,8 млн -19%
Превышение 40-60 км/ч 688,6 тыс. -15%
Превышение 60-80 км/ч 63 тыс. -10%
Превышение более 80 км/ч 12 тыс. -5%
Езда по обочине, сплошная линия 650 тыс. -8%
Выезд на полосу ОТ 450 тыс. +12%

Советы шаг за шагом: как избежать штрафов

  1. Следите за скоростью. Используйте встроенный ограничитель или приложение-навигатор с предупреждением о превышении.

  2. Не забывайте о ремне. Даже короткая поездка без него может стоить штрафа.

  3. Держите дистанцию. Это не только безопаснее, но и уменьшает риск попадания под камеры при резком торможении.

  4. Соблюдайте разметку. Новая дорожная краска с термопластиком видна даже в дождь — ориентироваться стало проще.

  5. Проверяйте уведомления в "Госуслугах". Там можно вовремя оплатить штраф со скидкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: превышение скорости на 20 км/ч.
    Последствие: штраф и потеря скидки.
    Альтернатива: установка круиз-контроля или приложения "Яндекс.Навигатор" с предупреждениями.

  • Ошибка: проезд по обочине в пробке.
    Последствие: штраф и лишение прав при повторе.
    Альтернатива: использование функции "пробка онлайн" для планирования маршрута.

  • Ошибка: выезд на выделенную полосу.
    Последствие: штраф до 3000 рублей.
    Альтернатива: изучите разметку заранее — некоторые участки разрешают поворот на выделенке.

А что если камеры станут умнее?

Если техника научится распознавать жесты и движения водителя, например, использование телефона или отсутствие ремня, количество нарушений может снизиться ещё сильнее. Однако важно, чтобы система не ошибалась — иначе появятся ложные штрафы.

Эксперты предлагают создать "умную проверку" с двойным подтверждением — чтобы камеры не только фиксировали, но и анализировали поведение автомобиля в динамике.

FAQ

Как узнать о штрафе?
Через портал "Госуслуги", приложение "Штрафы ГИБДД" или сайт "Автокод".

Можно ли вернуть старую скидку 50%?
Нет, теперь действует только 25%, чтобы стимулировать своевременную оплату.

Что делать, если штраф ошибочный?
Подать жалобу через "Госуслуги" или обратиться в ГИБДД с доказательствами (видеозапись, GPS-данные).

Мифы и правда

Миф: если оплатить штраф сразу, камера перестанет фиксировать нарушения.
Правда: камеры работают автоматически и не зависят от истории оплат.

Миф: фотовидеофиксация нужна только для штрафов.
Правда: данные используются для анализа аварийности и корректировки ПДД.

Миф: камеры фиксируют всё подряд.
Правда: каждая система имеет конкретный перечень нарушений, который постоянно обновляется.

Исторический контекст

Первые комплексы фотовидеофиксации появились в Московской области в 2013 году. Тогда их было всего 50. Спустя 12 лет их количество выросло в 40 раз. Благодаря этому число смертельных ДТП на трассах региона снизилось почти вдвое.

3 интересных факта

  1. Один комплекс способен фиксировать до 10 тысяч автомобилей в сутки.

  2. Камеры нового поколения работают при температуре от -40 до +50 градусов.

  3. В некоторых моделях встроен искусственный интеллект, который различает даже тип кузова автомобиля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Exeed: сентябрь стал самым успешным месяцем продаж авто в 2025 году сегодня в 2:16
Exeed обогнал сам себя: продажи выросли почти на 40% за месяц

Бренд Exeed установил новый рекорд продаж в России: сентябрь 2025 года стал самым успешным месяцем в истории марки. Рассказываем, какие модели лидируют и почему россияне всё чаще выбирают этот бренд.

Читать полностью » вчера в 21:56
Машина стареет быстрее хозяина: как пятилетние авто вдруг стали мечтой россиян

В России растёт интерес к пятилетним автомобилям — особенно к отечественным моделям. Какие марки лидируют и стоит ли покупать такие машины прямо сейчас?

Читать полностью » Tesla запатентовала надувной спойлер с автоматическим изменением формы для Cybertruck вчера в 20:52
Металл больше не нужен: как Tesla уничтожила сам смысл слова "спойлер"

Tesla снова впереди: Cybertruck получит спойлер, который не из металла, а из воздуха. Как работает это чудо инженерии — и что оно даст водителям?

Читать полностью » Импорт новых автомобилей в Россию сократился на 67% — данные вчера в 19:04
Когда машин меньше, а выбор больше: странный феномен российского автогода

Импорт новых автомобилей в Россию резко сократился, но рынок при этом не рухнул — на смену зарубежным поставкам пришли локальные сборки и новые бренды из Азии.

Читать полностью » Турбированные двигатели позволяют китайским автомобилям соответствовать нормам по выбросам вчера в 18:56
Сначала смеялись, теперь завидуют: как "китайцы" заставили водителей забыть про автомат

Почему китайские бренды отказались от атмосферников и классических автоматов в пользу турбомоторов и "роботов" — и как это повлияло на надёжность машин.

Читать полностью » При включённой передаче кнопка вчера в 17:51
Нажал — и поехал, но не всё так просто: тайные правила жизни с кнопкой "Старт-стоп"

Кнопка "Старт-стоп" давно стала привычной, но у неё есть скрытые функции, о которых знают далеко не все. Как они работают и когда могут спасти водителя?

Читать полностью » В Иллинойсе при -23 °C сотни машин Tesla замёрзли у зарядных станций вчера в 16:20
Мёртвые Tesla на парковках: почему Америка сдалась морозу, а Россия — нет

В США мороз превратил Tesla в ледяные статуи, но российские электрокары выдержали испытание холодом — узнали, почему и как подготовить батарею к зиме.

Читать полностью » Китайские автозапчасти теряют качество из-за отсутствия единого стандарта вчера в 15:14
Дешёвле — не значит выгоднее: почему китайские детали превращают ремонт в лотерею

Китайские запчасти заполнили российский рынок, но вместе с выгодой пришли новые проблемы — от путаницы в каталогах до качества, которое не всегда выдерживает проверку временем.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Эксперимент BuzzFeed: Сэм Страйкер проверил эффект ежедневных 100 отжиманий
Дом
Дизайнеры отметили, что блэкаут-шторы помогают улучшить качество отдыха и сна
Садоводство
Поздняя посадка пионов снижает расходы и повышает выживаемость растений
Авто и мото
Toyota, Ford и Honda признаны лидерами по надёжности четырёхцилиндровых двигателей по версии CarBuzz
Еда
Шампиньоны фаршированные мясом и сыром в духовке сохраняют форму и сочность при запекании
Технологии
Университет Калифорнии представил Pulse-Fi — систему измерения пульса через Wi-Fi
Еда
Салат с курицей, морковью и сыром получается сытным
Туризм
Ассоциация туроператоров: аптечку рекомендуется собрать за неделю до отплытия в круиз
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet