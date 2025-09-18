В центре Омска фура сломала улицу: дорожные знаки гнули прямо руками
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о необычном инциденте в центре города. В своём Telegram-канале он опубликовал видео, на котором несколько мужчин гнут дорожные знаки, чтобы по узкой улице смогла проехать фура.
Подробности происшествия
"Получил очень "увлекательное" видео, спасибо автору за неравнодушие: в самом сердце Омска группа товарищей курочит дорожные знаки, чтобы большегруз мог протиснуться на узкую улочку. Подготовились, как надо, даже стремянку прихватили", — написал мэр.
На кадрах видно, как люди фактически вручную освобождают дорогу для грузовика, игнорируя правила и нанося ущерб городскому имуществу.
Реакция властей
По словам Шелеста, инцидентом уже занимаются правоохранительные органы. Виновным грозит ответственность за порчу дорожной инфраструктуры.
