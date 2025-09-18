Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
дорожный знак
дорожный знак
Олег Белов Опубликована 18.09.2025 в 10:17

В центре Омска фура сломала улицу: дорожные знаки гнули прямо руками

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о необычном инциденте в центре города. В своём Telegram-канале он опубликовал видео, на котором несколько мужчин гнут дорожные знаки, чтобы по узкой улице смогла проехать фура.

Подробности происшествия

"Получил очень "увлекательное" видео, спасибо автору за неравнодушие: в самом сердце Омска группа товарищей курочит дорожные знаки, чтобы большегруз мог протиснуться на узкую улочку. Подготовились, как надо, даже стремянку прихватили", — написал мэр.

На кадрах видно, как люди фактически вручную освобождают дорогу для грузовика, игнорируя правила и нанося ущерб городскому имуществу.

Реакция властей

По словам Шелеста, инцидентом уже занимаются правоохранительные органы. Виновным грозит ответственность за порчу дорожной инфраструктуры.

