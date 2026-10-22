Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Осенняя авария на дороге
Осенняя авария на дороге
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:39

Листва закрыла дорожный знак: кто на самом деле должен платить за последствия аварии

Возможность привлечения к ответственности дорожных служб за некорректно установленные или скрытые растительностью знаки требует от водителя оперативной фиксации обстоятельств на месте происшествия, пояснил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. В комментарии NewsInfo эксперт подчеркнул, что алгоритм действий в таких ситуациях исключает использование упрощенных процедур оформления аварии.

При возникновении дорожно-транспортного происшествия из-за плохой видимости элементов инфраструктуры необходимо немедленно вызвать сотрудников Госавтоинспекции, советует эксперт. В официальных документах водитель обязан четко зафиксировать, что инцидент произошел по причине нечитаемости дорожного знака с его позиции. Особое внимание стоит уделить тому, что в осенний период осенняя листва может не только скрывать разметку, но и существенно менять сцепные свойства покрытия.

"Если знак был не замечен из-за ненадлежащей установки или его обслуживания, то обязательно это вписываем в акт о ДТП, который составляют сотрудники Госавтоинспекции. Никакие европротоколы здесь не проходят, нам нужен инспектор на месте. После этого мы должны выяснить, кому эту претензию должны предъявить", — отметил Васильев.

Важным аспектом является определение организации, ответственной за содержание конкретного участка трассы. Именно к этому юридическому лицу следует предъявлять исковые требования в случае судебного разбирательства. Стоит учитывать, что своевременное оформление ДТП с участием полиции является фундаментом для дальнейшей защиты интересов в суде. В противном случае доказать вину дорожников будет практически невозможно.

"Возникает организация, которая обслуживает конкретный участок дороги. Мы должны понять, кто это. Если начинаются судебные истории, необходимо подавать иск на эту организацию. Но это нисколько не отменяет нашей ответственности за совершенное ДТП перед пострадавшей стороной", — пояснил специалист.

Эксперт добавил, что претензии к качеству содержания дороги могут рассматриваться параллельно с разбирательством по факту самого столкновения. Даже если страховой полис покрывает часть ущерба, виновник все равно может столкнуться с регрессными требованиями.

Нередко владельцы сталкиваются с ситуацией, когда страховая выплата оказывается недостаточной для восстановления транспортного средства, что делает иск к дорожным службам еще более актуальным. Любая дорожная инфраструктура должна соответствовать государственным стандартам видимости и безопасности.

Проверено экспертом: автоюрист Сергей Герасимов, автоюрист Андрей Чернов

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Машина уже выбрана, а банк сказал нет: в одном регионе отказывают чаще, чем в других 18.10.2026 в 11:18

Сентябрьская статистика НБКИ заставила многих пересмотреть планы на покупку транспорта из-за неожиданного роста числа отказов в банках.

Читать полностью » Утром стекло как панцирь, а ехать нужно сейчас: три способа борьбы со льдом работают по-разному 17.10.2026 в 18:42

Утренние попытки очистить машину от наледи часто заканчиваются визитом в сервис, если действовать привычными методами без учета физики процесса.

Читать полностью » Ценник пополз вниз, а в 49 регионах — вверх: бензин в России устроил статистический парадокс 17.10.2026 в 13:34

Незначительное колебание стоимости литра топлива на официальных графиках создает обманчивое впечатление легкодоступности поездок для владельцев авто.

Читать полностью » Красный свет, а запрещать ничего не собирается: на перекрёстках России появился странный сигнал 16.10.2026 в 9:29

На дорогах все чаще встречается странный красный индикатор, который вводит многих автомобилистов в ступор на загруженных городских развязках.

Читать полностью » Парковочные места у дома заняли чужаки: как защитить двор от нашествия офисных автомобилей 15.10.2026 в 18:11

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Гордеев рассказал NewsInfo о ситуации, когда проживающие в многоквартирных домах сталкиваются с проблемами парковки автомобилей офисных сотрудников.

Читать полностью » Жуткий треск под капотом пугает новичков: к чему на самом деле привело срабатывание ABS зимой 15.10.2026 в 15:42

Зимняя дорога преподносит сюрприз: при срабатывании тормозов педаль начинает вибрировать, а машина продолжает ехать вперед, игнорируя ожидания водителя.

Читать полностью » Доставка еды столкнулась с новыми правилами: курьерам придется доказать, что они знают главное о безопасности 15.10.2026 в 13:27

Автоэксперт Денис Балакирев объяснил NewsInfo, почему обязательное тестирование курьеров на знание ПДД становится важным шагом в борьбе с авариями на тротуарах.

Читать полностью » Машину ещё не собрали, а кузов уже обречён: на заводе «Москвич» есть необычная проверка 14.10.2026 в 15:14

Инженеры внедрили многоступенчатую систему проверок, где ради идеальной геометрии и надежности швов завод идет на радикальные методы оценки металла.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собака превращает прогулку в поедание травы: когда владельцу пора бить тревогу
Недвижимость
Квартира пустует, а счета приходят исправно: в коммунальных платежах есть расходы, которые можно убрать
Общество
Пенсионную реформу предложили пересмотреть ради внуков: почему новая льгота устроит далеко не всех
Еда
Кофе из банки зря считают бесполезным: у быстрого напитка обнаружилось неожиданное сходство с заварным
Советы и рекомендации
Стиральная машина умеет больше, чем кажется: все дело в сочетании нескольких факторов
Общество
Уверенность в собственной неотразимости выдает неожиданную черту: высокий IQ тут не причем
Недвижимость
Диван помыли, а пятен стало больше: одна привычка при чистке обивки превращает уборку в беду
Общество
Деньги ударяют по дружбе: почему после повышения зарплаты отношения могут пойти по другому сценарию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet