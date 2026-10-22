Листва закрыла дорожный знак: кто на самом деле должен платить за последствия аварии

Возможность привлечения к ответственности дорожных служб за некорректно установленные или скрытые растительностью знаки требует от водителя оперативной фиксации обстоятельств на месте происшествия, пояснил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. В комментарии NewsInfo эксперт подчеркнул, что алгоритм действий в таких ситуациях исключает использование упрощенных процедур оформления аварии.

При возникновении дорожно-транспортного происшествия из-за плохой видимости элементов инфраструктуры необходимо немедленно вызвать сотрудников Госавтоинспекции, советует эксперт. В официальных документах водитель обязан четко зафиксировать, что инцидент произошел по причине нечитаемости дорожного знака с его позиции. Особое внимание стоит уделить тому, что в осенний период осенняя листва может не только скрывать разметку, но и существенно менять сцепные свойства покрытия.

"Если знак был не замечен из-за ненадлежащей установки или его обслуживания, то обязательно это вписываем в акт о ДТП, который составляют сотрудники Госавтоинспекции. Никакие европротоколы здесь не проходят, нам нужен инспектор на месте. После этого мы должны выяснить, кому эту претензию должны предъявить", — отметил Васильев.

Важным аспектом является определение организации, ответственной за содержание конкретного участка трассы. Именно к этому юридическому лицу следует предъявлять исковые требования в случае судебного разбирательства. Стоит учитывать, что своевременное оформление ДТП с участием полиции является фундаментом для дальнейшей защиты интересов в суде. В противном случае доказать вину дорожников будет практически невозможно.

"Возникает организация, которая обслуживает конкретный участок дороги. Мы должны понять, кто это. Если начинаются судебные истории, необходимо подавать иск на эту организацию. Но это нисколько не отменяет нашей ответственности за совершенное ДТП перед пострадавшей стороной", — пояснил специалист.

Эксперт добавил, что претензии к качеству содержания дороги могут рассматриваться параллельно с разбирательством по факту самого столкновения. Даже если страховой полис покрывает часть ущерба, виновник все равно может столкнуться с регрессными требованиями.

Нередко владельцы сталкиваются с ситуацией, когда страховая выплата оказывается недостаточной для восстановления транспортного средства, что делает иск к дорожным службам еще более актуальным. Любая дорожная инфраструктура должна соответствовать государственным стандартам видимости и безопасности.

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