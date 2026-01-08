Вы больше не узнаете родные улицы: привычные дорожные знаки в России отправляются в прошлое

С начала 2026 года дорожное пространство в российских городах начнет выглядеть иначе: привычных табличек станет меньше, а сами знаки — информативнее и компактнее. Изменения уже затрагивают регионы, в том числе Челябинск, и связаны с введением нового государственного стандарта. Об этом сообщает Autonews. ru, анализируя положения обновленного ГОСТа.

Новый стандарт и его цели

С 1 января вступил в силу ГОСТ Р 52290-2024, разработанный специалистами московского Центра организации дорожного движения. Документ вводит более 60 новых знаков и табличек, однако ключевая идея реформы — не расширение, а сокращение общего числа дорожных указателей. Решение направлено на борьбу с визуальным шумом, который мешает водителям быстрее ориентироваться в дорожной обстановке.

В качестве ориентира приводится опыт Москвы, где планируется убрать около 55 тысяч знаков из почти 900 тысяч существующих. Аналогичный подход предполагается применять и в других городах, включая Челябинск, по мере обновления схем организации движения.

Какие знаки появятся на дорогах

Новый ГОСТ позволяет объединять информацию, которая ранее размещалась на нескольких табличках, в одном знаке. Так, у знака парковки теперь можно сразу указать способ постановки автомобиля. Для платных парковок вводятся пиктограммы, поясняющие варианты оплаты.

Также предусмотрены вертикальные знаки "Стоп-линия" для участков без горизонтальной разметки, указатели рекомендованной скорости перед "лежачими полицейскими" и предупреждающие таблички о пешеходах с нарушением слуха. Появились и знаки с расширенным временным действием — не только по дням и часам, но и по месяцам, например с сентября по апрель.

Отдельная группа нововведений касается погодных условий: знаки с изображением тучи или снежинки будут информировать о неблагоприятной дорожной обстановке.

Плюсы и возможные риски

Эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов отметил, что пересмотр стандартов дорожных знаков — обычная практика для стран с развивающейся инфраструктурой. По его словам, мировой тренд заключается в уменьшении площади и количества табличек, однако внедрять такие изменения важно постепенно и с разъяснениями для водителей.

В то же время автоюрист Лев Воропаев обратил внимание на возможные сложности. Он считает оправданным появление вертикальной "Стоп-линии", но предупреждает, что совмещение большого объема информации в одном знаке может ухудшить восприятие. Для снижения этого риска стандартом предусмотрены единый шрифт и новый способ закрытия неактуальных данных — красная магнитная лента вместо черных чехлов.

Таким образом, обновление дорожных знаков в 2026 году призвано сделать улицы визуально чище и понятнее, но потребует от водителей времени на адаптацию к новым форматам навигации.