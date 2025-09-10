Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Перестроение и зеркала
Перестроение и зеркала
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:23

Быстрый взгляд в зеркало: как распознать подставщиков за секунды

Типичные схемы автоподставщиков на дорогах — эксперты по безопасности

Дороги полны сюрпризов, и не все из них приятные. Представьте: вы спокойно едете, а рядом появляется машина, которая ведет себя странно. Что делать, если подозреваете подставу? Инспектор ГАИ в интервью поделился проверенными способами выявить таких мошенников и правильно реагировать. Давайте разберемся, как защитить себя от неприятностей.

Манера вождения: красные флаги

Одна из самых заметных черт автоподставщиков — их стиль езды. Они часто хаотично перестраиваются между рядами, игнорируя правила. Водитель может намеренно идти на контакт с другой машиной, создавая впечатление случайного ДТП.

Преступники предпочитают премиальные или люксовые модели — черные или белые, с плотной тонировкой. Но обратите внимание: эти машины обычно старые, 10-15 лет, с заметными повреждениями вроде царапин, вмятин и сколов. Рыночная стоимость таких авто уже невысокая, что делает их идеальными для схем.

Групповая тактика

Автоподставщики редко работают в одиночку. Они действуют группой из двух или трех машин, двигаясь параллельно в потоке 5-10 минут. Если вы заметили похожие авто рядом, лучше перестроиться и пропустить их вперед — это перестраховка от беды.

Такие злоумышленники нацелены на средний класс: модели классов C, D или E. "Бюджетники" их мало интересуют, как и истинные премиум-машины. Они ищут тех, кто может заплатить, но не готов к долгим спорам.

Что делать при столкновении

Если контакт произошел, сохраняйте железные нервы — подставщики сразу начнут угрожать и давить морально. Остановитесь, заблокируйте двери и сразу вызовите полицию. Не выходите из машины до приезда силовиков, выставьте аварийный знак. Не реагируйте на угрозы, сообщите о видеорегистраторе или снимайте происходящее на телефон. Спокойствие — ваш главный союз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Volkswagen рассчитывает сэкономить до 4 млрд евро благодаря интеграции ИИ сегодня в 14:59

Миллиард евро против отставания: Volkswagen вступает в гонку ИИ

Volkswagen вложит €1 млрд в ИИ к 2030 году. Компания рассчитывает сократить цикл разработки машин до 3 лет, повысить эффективность и сэкономить €4 млрд к 2035 году.

Читать полностью » BMW, Mercedes-Benz и Stellantis назвали планы ЕС по отказу от ДВС к 2035 году нереалистичными сегодня в 14:18

Европа снова отступает: планы похоронить бензин к 2035-му трещат по швам

Европейские автогиганты открыто выступили против жёстких сроков отказа от ДВС. Смогут ли власти и бизнес найти компромисс в ближайшие годы?

Читать полностью » Недостаточное или избыточное давление приводит к быстрому износу шин — эксперты сегодня в 13:10

Покрышки лысеют на глазах: одна ошибка превращает новые шины в мусор

Если протектор стирается слишком быстро, дело не только в качестве резины. Узнайте, какие скрытые факторы ускоряют износ шин и как этого избежать.

Читать полностью » Основные причины потери мощности двигателя даже на новых автомобилях — мнение экспертов сегодня в 12:07

Три элемента, которые чаще всего лишают двигатель тяги

Даже новый автомобиль может внезапно потерять тягу. Разбираем основные причины падения мощности двигателя и как избежать этих проблем.

Читать полностью » Дополнительная шумоизоляция автомобиля увеличивает расход топлива и вес — мнение экспертов сегодня в 11:03

Машина стала тише, но тяжелее: шумоизоляция как скрытый пассажир

Тишина в салоне звучит заманчиво, но дополнительная шумоизоляция может обернуться коррозией, провисшими дверями и дорогим ремонтом.

Читать полностью » Автомеханики рассказали, зачем производители закладывают погрешность спидометра сегодня в 10:51

Спидометр всегда врёт, но именно это делает его надёжным

Почему спидометр всегда показывает чуть больше, чем GPS, и зачем автопроизводители специально закладывают погрешность в измерение скорости?

Читать полностью » Коррозия, АКП и подвеска: основные проблемы Mazda 6 по отзывам владельцев сегодня в 9:21

Эта проблема Mazda 6 доводит до отчаяния — и касается почти каждого владельца

Mazda 6 первого поколения подарила марке успех, но со временем выявила ряд типичных проблем. Разбираем слабые места и способы их решения.

Читать полностью » Toyota RAV4 и Camry продолжают продаваться в России: цены от 4,1 млн рублей сегодня в 9:13

Японская надёжность сильнее санкций: почему россияне цепляются за Toyota

Toyota снова заметна в автосалонах России: спрос растет, выбор моделей расширяется, но условия покупки теперь сильно отличаются от прежних.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Национальный европейский центр здравоохранения: простуда временно защищает от ковида
Наука

Профессор Натали Блан: плюшевые медведи с длинным мехом выглядят привлекательнее
Красота и здоровье

Университет Тохоку: практика Рэй-хо укрепляет мышцы ног и снижает риск падений
Красота и здоровье

Доктор Робертс: возбудители половых инфекций не выживают на поверхности унитаза
Туризм

Пассажиры требовали 7,5 млн руб. от "Аэрофлота" за отмену дешёвых билетов
Еда

Врачи объяснили, безопасен ли глутамат натрия при умеренном употреблении
Спорт и фитнес

Спортивные диетологи назвали главные ошибки питания перед и после тренировок
Наука

Раскопки в Бибер-Дереси выявили маршрут заселения Европы 400 тыс. лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet