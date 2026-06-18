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перекресток
перекресток
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:40

Обычный перекресток стал штрафной зоной: водителей накажут за ошибки, которые многие считают мелочью

Для снижения аварийности на дорожных пересечениях необходим комплексный подход, сочетающий технические решения и дисциплинарный контроль. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Ранее сообщалось, что представители Госавтоинспекции сообщали о запуске новой социальной кампании, направленной на борьбу с высокой аварийностью на перекрестках. По данным замглавы ГИБДД России Олега Понарьина, в 2025 году на этих участках произошло более сорока тысяч ДТП, что составило тридцать процентов от всех дорожных происшествий в стране.

На фоне этой статистики водители также отмечают рост затрат на обслуживание транспорта, в том числе подорожание топлива, опережающее инфляцию.

По мнению Моржаретто, основным инструментом сдерживания нарушителей остается автоматическая фиксация. В текущем периоде на многих проблемных перекрестках уже устанавливаются камеры, позволяющие контролировать соблюдение правил. Важным фактором также остается развитие инфраструктуры — наличие актуальных дорожных знаков и четкой разметки.

"Нужен комплекс мер контрольных. На многих перекрестках, где хоть раз случилась авария, ставят камеры, которые фиксируют все нарушения с выплатой штрафов. Техническое оснащение перекрестка тоже проблема, чтобы все светофоры стояли где надо, все знаки стояли где надо, разметка была", — отметил эксперт.

Помимо инженерных решений и контроля, эксперт подчеркивает важность просветительской работы с водителями. Нередко причиной ДТП становится игнорирование ПДД или недостаточный уровень водительской культуры, который существенно разнится от региона к региону.

В стране активно развиваются финансовые инструменты для автомобилистов, включая средний размер автокредитов, что делает владение машиной более массовым, однако уровень подготовки водителей не всегда соответствует интенсивности движения. Тем временем рынок страховых услуг продолжает расти, что отражает общую динамику автомобильного сегмента.

"Воспитательные меры обязательно нужны. В комплексе работа будет вестись. Упор делают сейчас дополнительно на эту тему", — пояснил Моржаретто.

Государство также меняет нормативную базу, затрагивающую правила на дорогах и социальные стандарты, что в перспективе должно повлиять на поведение участников движения. Эксперты сходятся во мнении, что только системные изменения, а не разовые акции, способны изменить ситуацию на дорогах.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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