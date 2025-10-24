Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мокрая дорога
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:02

Дорога становится ловушкой: почему межсезонье превращает обычный обгон в риск для жизни

На межсезонных дорогах короткий обгон повышает риск заноса

Водители в межсезонье сталкиваются с повышенными рисками на дороге из-за нестабильного состояния покрытия. Даже короткий обгон или резкое торможение могут привести к опасным ситуациям. Автоэксперты напоминают: подготовка к дороге и осторожное вождение становятся ключевыми факторами безопасности в этот период.

Опасности межсезонья

На дорогах с переменчивым покрытием, особенно когда есть лёд или влажные участки, автомобиль может вести себя непредсказуемо.

"На дороге с нестабильным покрытием даже небольшой обгон связан с высоким риском. Водитель совершает маневр, колеса попадают на лед, и при попытке сбавить скорость или вернуть управление возникает патовая ситуация, когда противостоять возникшей инерции и заносу автомобиля уже невозможно", — предупредил автоэксперт лаборатории тормозных систем Brannor Антон Метеличенко.

Особое внимание стоит уделить плавности управления коробкой передач. Агрессивный стиль вождения, резкие переключения и пробуксовки негативно влияют на автоматические трансмиссии, сокращая срок их службы и повышая риск аварий.

"Особенно это касается 'автомата', поскольку он не любит резких переключений и пробуксовок", — отметил тренер центра обучения международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов.

Контроль и подготовка

Эффективное торможение начинается задолго до нажатия на педаль. Важны несколько факторов:

  1. дистанция до других транспортных средств.

  2. внимание к дорожной обстановке, включая потенциально скользкие участки.

  3. техническое состояние автомобиля: шины, тормозная система, подвеска.

Правильная подготовка снижает вероятность заноса и увеличивает шансы сохранить контроль над машиной в критической ситуации.

Выбор времени для сезонной замены шин

Определяя момент перехода на зимнюю резину, важно ориентироваться на фактические погодные условия, а не только на календарь. По словам экспертов, среднесуточная температура ниже +7 °C уже делает летние шины менее эффективными. Они теряют эластичность и сцепление с дорогой, что напрямую увеличивает риск ДТП.

Выбор подходящих шин помогает не только улучшить сцепление на скользкой дороге, но и продлить срок службы автомобиля и снизить расходы на ремонт.

Советы шаг за шагом

  1. Следите за прогнозом и реальной температурой.

  2. Регулярно проверяйте состояние протектора и давление в шинах.

  3. Планируйте обгоны и маневры заранее, избегая резких движений.

  4. Поддерживайте исправность тормозной системы и коробки передач.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Резкое торможение на скользкой дороге → занос и потеря управления → использование плавного торможения и безопасной дистанции.

  • Агрессивная езда с резкими переключениями → износ трансмиссии → мягкое управление и плавная смена скоростей.

  • Игнорирование состояния шин → снижение сцепления → своевременная сезонная замена шин.

А что если…

Если не учитывать погодные условия и дорожное покрытие, даже опытный водитель рискует попасть в аварийную ситуацию. Планирование маршрута с учетом риска скользких участков и умеренная скорость снижают вероятность происшествий.

Плюсы и минусы подхода

Подход Плюсы Минусы
Плавное управление и контроль дистанции Снижение риска заноса, сохранение сцепления Требует концентрации и опыта
Адаптация под погодные условия и своевременная замена шин Улучшение безопасности, снижение износа шин Необходимость регулярного мониторинга температуры
Агрессивное вождение Быстрые маневры Высокий риск аварий, износ коробки передач

FAQ

Как выбрать подходящие шины для межсезонья?
Определяйтесь по реальной среднесуточной температуре и состоянию дорожного покрытия, а не по календарю.

Сколько стоит своевременная замена шин?
Цена зависит от модели автомобиля и типа шин, но правильный выбор снижает расходы на ремонт и повышает безопасность.

Что лучше: агрессивное торможение или контроль дистанции?
Контроль дистанции и плавное торможение всегда безопаснее на скользкой дороге.

Мифы и правда

  • Миф: летние шины выдерживают любую температуру до 0 °C.

  • Правда: при +7 °C и ниже летние шины теряют эластичность и сцепление.

  • Миф: автоматическая коробка передач не требует аккуратного обращения.

  • Правда: резкие переключения и пробуксовки сокращают срок службы автомата.

Три интересных факта

  1. На ледяной дороге скорость реакции водителя должна быть выше обычной минимум на 30%.

  2. Зимняя резина становится заметно эффективнее при температуре ниже +7 °C, даже без снега.

  3. Прогноз погоды для выбора шин менее надёжен, чем наблюдение за реальными температурами и состоянием покрытия.

Исторический контекст

  1. С начала XX века развитие шин и тормозных систем сильно увеличило безопасность на дорогах.

  2. В 1950-е годы появление автоматических трансмиссий изменило подход к управлению автомобилем, потребовав осторожного вождения на скользких участках.

  3. В последние десятилетия регулярная сезонная замена шин стала стандартом для снижения аварийности в межсезонье.

Читайте также

Jeep отзывает 25 тысяч гибридных Wrangler 4xe из-за сбоя ПО, который вызывает потерю мощности сегодня в 8:22
Катастрофа на колёсах: гибриды Jeep внезапно теряют тягу, а водители в панике

Массовое обновление ПО вызвало сбои у почти 25 тысяч гибридных Jeep Wrangler 4xe: автомобили теряли мощность и связь между модулями, угрожая безопасности на дороге.

Читать полностью » сегодня в 7:26
Эти машины не теряют в цене годами: топ моделей, которые выгодно покупать и продавать

Российский рынок подержанных машин снова удивил аналитиков: спрос растёт, цены стабилизируются, а привычные модели вроде Lada и Toyota не уступают лидерства.

Читать полностью » Полный привод не гарантирует безопасность на льду сегодня в 7:19
Лёд коварнее, чем кажется: почему полный привод не спасает, когда дорога превращается в каток

Зимой даже самые надёжные внедорожники не гарантируют безопасности на дороге. Почему полный привод иногда становится обманчивым преимуществом.

Читать полностью » Глава РОАД Подщеколдин: закон об обороте автомобилей готов к обсуждению сегодня в 6:26
Конец скруткам и подделкам: в России создают паспорт честного авто

Российский авторынок готовится к переменам — новый закон от РОАД обещает сделать покупку подержанных машин честной и прозрачной.

Читать полностью » Сохранение бирки ключа сокращает время и стоимость восстановления сегодня в 6:14
Крошечный паспорт машины: бирка с кодом, которая сэкономит деньги при потере ключей

Маленькая пластиковая бирка, которая идёт в комплекте с ключами новой машины, способна избавить владельца от крупных расходов и проблем — но почти все её выбрасывают.

Читать полностью » МВД России: водителей с иностранными номерами начнут штрафовать строже сегодня в 5:40
Камеры всё видят, даже за границей: как иностранцам теперь не скрыться от наказания

ГИБДД усилила контроль над иностранными автомобилями: как теперь выявляют и наказывают нарушителей, и что грозит тем, кто не заплатит штраф вовремя.

Читать полностью » Rivian разобрала электрокар Xiaomi SU7 и не нашла скрытых технологий сегодня в 5:08
Американцы вскрыли китайское чудо: Rivian разобрала Xiaomi SU7 и нашла не магию, а математику

Rivian разобрал Xiaomi SU7 и показал: доступность китайских электрокаров — не магия, а экономика, масштаб и грамотная организация производства.

Читать полностью » Исследование сегодня в 4:54
Кто бы мог подумать: у дилеров теперь дешевле, чем “с рук” — исследование шокировало даже продавцов

Исследование показало: вопреки мифам, машины у дилеров нередко дешевле, чем у частников. Почему так происходит — и кому выгоднее покупать авто с пробегом.

Читать полностью »

