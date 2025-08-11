Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:43

Безопаснее, но дороже: зачем МВД меняет стандарты строительства дорог

МВД подготовило проект ужесточения требований к строительству и содержанию дорог

Будущее российских дорог обещает стать безопаснее, но и требования к ним — жёстче. МВД готовит пакет изменений, который превратит ряд нынешних рекомендаций в обязательные стандарты. Эти меры затронут обочины, освещение пешеходных переходов и зимние переправы, что, по мнению ведомства, позволит снизить аварийность на трассах.

Новые обязательные стандарты

Одним из ключевых пунктов станет требование обустраивать обочины шириной не менее 2,5 метра на полосах, где автомобили разгоняются или замедляются при выезде на главную дорогу. Такой резерв ширины, как показывают исследования, значительно снижает риск ДТП при манёврах.

Не останутся без внимания и пешеходные переходы. Теперь их необходимо будет оснащать не только привычными знаками и разметкой, но и полноценным освещением. В некоторых случаях появятся и защитные ограждения, чтобы предотвратить выход пешеходов на проезжую часть в опасных местах.

Безопасность на зимниках и переправах

Отдельный блок поправок касается зимних дорог и ледовых переправ. Дорожные службы будут обязаны оперативно устранять трещины во льду, а также устанавливать предупреждающие знаки, сигнальные вехи и щиты с информацией о грузоподъёмности, допустимой скорости и безопасной дистанции между машинами.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, эти меры призваны улучшить "показатели безопасности дорожного движения". Статистика подтверждает актуальность темы: только в Архангельской области в 2023 году произошло более 15 происшествий на зимниках, связанных с нарушением правил эксплуатации.

Смягчение ряда норм

Интересно, что вместе с усилением требований МВД предлагает и определённое послабление. Например, нормы об обязательной организации стоянок в зонах отдыха вдоль трасс перестанут быть жёстким условием. То же самое касается строгого перечня объектов на дорожных указателях — теперь их содержание будет зависеть от решения владельцев дорог.

Подобный шаг объясняют стремлением снизить издержки на содержание инфраструктуры, особенно в регионах с низкой загруженностью трасс.

Что дальше

Изменения уже направлены в Аналитический центр при правительстве. После согласования они могут быть включены в обновлённое распоряжение, которое определяет обязательные требования к строительству и содержанию дорог в России.

Эксперты отмечают, что внедрение новых стандартов потребует значительных инвестиций, но в перспективе это окупится за счёт сокращения числа аварий и повышения пропускной способности магистралей.

