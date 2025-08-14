Новые ПДД в Болгарии обернутся неожиданными штрафами — детали удивят многих

С 5 сентября в Болгарии вступают в силу масштабные изменения в Законе о дорожном движении. Одно из самых обсуждаемых нововведений — контроль так называемой "средней скорости". Однако штрафы за это нарушение начнут выписывать только с 5 мая 2026 года. До этого момента инспекторы и сами водители будут спорить, насколько эффективно новшество и как его будут применять.

Как принимались поправки

Председатель Болгарской ассоциации водителей Христо Радков, участвовал в заседаниях парламентских комитетов по транспорту и безопасности дорожного движения. Он признаётся: из 90 предложенных изменений почти половину он подверг критике, а около 20 пунктов счёл опасными или совершенно неадекватными.

"Были инициативы, которые могли привести к росту аварийности. Например, идея ввести минимальную дистанцию в 300 метров между тяжёлыми транспортными средствами", — рассказывает Радков.

По его словам, это создало бы лишние риски на дороге, ведь в образовавшийся промежуток начали бы вклиниваться легковые машины и мотоциклы".

По его словам, подобные предложения исходили от депутатов, которые не имеют опыта вождения грузовиков, но тем не менее формируют законодательные нормы.

Проблема компетентности

Радков убеждён: причина спорных поправок — в том, что политики часто ориентируются на самые громкие голоса с улицы, а не на мнения экспертов. Это приводит к появлению правил, которые не улучшают безопасность, а порой даже вредят ей.

"Каждое изменение должно основываться на анализе и заключениях специалистов, а не на эмоциях протестующих", — подчёркивает он.

МВД и штрафы

Отдельный спор вызвало желание МВД ограничивать доступ к ежегодному техосмотру для водителей с неоплаченными штрафами. Радков считает это нелогичным: техосмотр проверяет состояние машины, а не платёжную дисциплину её владельца.

Он приводит пример США, где в некоторых штатах техосмотра вовсе нет, но ответственность за техническое состояние полностью лежит на водителе. И при этом уровень смертности на дорогах там ниже, чем в Болгарии.

"Средняя скорость" и бесполезные нововведения

По мнению Радкова, фиксация средней скорости с помощью камер не даст серьёзного эффекта. Уже сейчас мобильные приложения могут в реальном времени предупреждать водителей о превышении средней скорости и подсказывать, как её снизить до нормы.

В Европе, отмечает он, подобные системы часто перестают использовать именно из-за низкой результативности.

Рост штрафов и отсутствие логики

С сентября увеличатся многие штрафы, некоторые — в два или три раза. Радков считает, что в ряде случаев повышение абсолютно бессмысленно. Например, за отсутствие при себе документов — с 10 до 30 левов.

"В цифровую эпоху полицейский может проверить всё по базе данных, зная ваш идентификационный номер. Зачем тогда заставлять носить с собой бумажки?", — недоумевает он.

Статистика ДТП и манипуляции

Отдельной проблемой Радков называет искажение статистики ДТП. МВД исключает из отчётов случаи, когда люди умирают после аварий от инфарктов или инсультов. Это приводит к значительным расхождениям между данными МВД и Минздрава.

Он уверен: вести полную статистику должна независимая структура, которая будет учитывать все данные — от полиции и медучреждений до судебных решений.