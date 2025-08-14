Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Праворульный автомобиль
Праворульный автомобиль
© commons.wikimedia.org by Oleh Kernytskyi is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Новые ПДД в Болгарии обернутся неожиданными штрафами — детали удивят многих

Болгария с 5 сентября изменит правила дорожного движения

С 5 сентября в Болгарии вступают в силу масштабные изменения в Законе о дорожном движении. Одно из самых обсуждаемых нововведений — контроль так называемой "средней скорости". Однако штрафы за это нарушение начнут выписывать только с 5 мая 2026 года. До этого момента инспекторы и сами водители будут спорить, насколько эффективно новшество и как его будут применять.

Как принимались поправки

Председатель Болгарской ассоциации водителей Христо Радков, участвовал в заседаниях парламентских комитетов по транспорту и безопасности дорожного движения. Он признаётся: из 90 предложенных изменений почти половину он подверг критике, а около 20 пунктов счёл опасными или совершенно неадекватными.

"Были инициативы, которые могли привести к росту аварийности. Например, идея ввести минимальную дистанцию в 300 метров между тяжёлыми транспортными средствами", — рассказывает Радков.

По его словам, это создало бы лишние риски на дороге, ведь в образовавшийся промежуток начали бы вклиниваться легковые машины и мотоциклы".

По его словам, подобные предложения исходили от депутатов, которые не имеют опыта вождения грузовиков, но тем не менее формируют законодательные нормы.

Проблема компетентности

Радков убеждён: причина спорных поправок — в том, что политики часто ориентируются на самые громкие голоса с улицы, а не на мнения экспертов. Это приводит к появлению правил, которые не улучшают безопасность, а порой даже вредят ей.

"Каждое изменение должно основываться на анализе и заключениях специалистов, а не на эмоциях протестующих", — подчёркивает он.

МВД и штрафы

Отдельный спор вызвало желание МВД ограничивать доступ к ежегодному техосмотру для водителей с неоплаченными штрафами. Радков считает это нелогичным: техосмотр проверяет состояние машины, а не платёжную дисциплину её владельца.

Он приводит пример США, где в некоторых штатах техосмотра вовсе нет, но ответственность за техническое состояние полностью лежит на водителе. И при этом уровень смертности на дорогах там ниже, чем в Болгарии.

"Средняя скорость" и бесполезные нововведения

По мнению Радкова, фиксация средней скорости с помощью камер не даст серьёзного эффекта. Уже сейчас мобильные приложения могут в реальном времени предупреждать водителей о превышении средней скорости и подсказывать, как её снизить до нормы.

В Европе, отмечает он, подобные системы часто перестают использовать именно из-за низкой результативности.

Рост штрафов и отсутствие логики

С сентября увеличатся многие штрафы, некоторые — в два или три раза. Радков считает, что в ряде случаев повышение абсолютно бессмысленно. Например, за отсутствие при себе документов — с 10 до 30 левов.

"В цифровую эпоху полицейский может проверить всё по базе данных, зная ваш идентификационный номер. Зачем тогда заставлять носить с собой бумажки?", — недоумевает он.

Статистика ДТП и манипуляции

Отдельной проблемой Радков называет искажение статистики ДТП. МВД исключает из отчётов случаи, когда люди умирают после аварий от инфарктов или инсультов. Это приводит к значительным расхождениям между данными МВД и Минздрава.

Он уверен: вести полную статистику должна независимая структура, которая будет учитывать все данные — от полиции и медучреждений до судебных решений.

Jeep прекращает выпуск модели Renegade в Европе после 11 лет производства вчера в 20:53

Jeep убирает Renegade с карты Европы — что останется на его месте

Jeep прекращает выпуск одного из своих самых доступных внедорожников — Renegade. Что стало причиной отказа и есть ли шанс на его возвращение?

Читать полностью » Toyota представила обновлённый хэтчбек Aygo X 2025 с гибридным мотором вчера в 19:51

Ярче, шире, злее: как изменился самый компактный хэтчбек Toyota

Обновлённая Toyota Aygo X 2025 стала ярче, получила гибрид от Yaris и спортивную версию GR Sport, сохранив доступную цену и компактные размеры.

Читать полностью » Продажи Genesis G70 в США за полгода 2025 года упали до 5 тысяч машин вчера в 18:59

Последний в своём роде: почему спортседан Hyundai может уйти в историю

Genesis G70 — последний бензиновый седан марки с задним приводом — может исчезнуть уже к 2027-му, несмотря на цену, гарантию и отличные характеристики.

Читать полностью » Водителям рассказали, как правильно снимать клеммы аккумулятора в автомобиле вчера в 17:51

Простая ошибка при отключении батареи, которая обернётся дорогим ремонтом

Как избежать короткого замыкания при снятии аккумулятора и почему порядок подключения клемм может спасти электрику автомобиля.

Читать полностью » Renault и Geely начнут выпуск электрокроссоверов на платформе GEA вчера в 16:42

Renault и Geely показали, как обогнать конкурентов, не тратя миллиарды

Renault и Geely меняют правила игры в автопроме: впервые китайская платформа GEA станет основой кроссоверов французского бренда для развивающихся рынков.

Читать полностью » В России начали продавать Nissan Kicks 2025 года с ценой от 1,695 млн рублей вчера в 15:33

Nissan Kicks приехал в Россию — и стартовая цена сбивает с толку даже бывалых автомобилистов

Новый Nissan Kicks 2025 уже добрался до российских дилеров по «серому» импорту — и его цена удивит даже на фоне ограниченного выбора кроссоверов.

Читать полностью » Гендиректор Mercedes-Benz предупредил о риске краха автопрома при полном отказе ЕС от ДВС вчера в 14:29

Гендиректор Mercedes забил тревогу: Европе может грозить крах автопрома

Глава Mercedes-Benz предупреждает: полный запрет ДВС с 2035 года может обрушить европейский автопром и вызвать массовый сброс традиционных автомобилей.

Читать полностью » Путин поручил разработать механизм отзыва сертификатов для автомобилей с нарушениями сертификации в ЕАЭС вчера в 13:59

Аннулирование сертификатов автомобилей в ЕАЭС: как это затруднит жизнь автомобилистам

В России может быть введен механизм отзыва сертификатов для автомобилей, сертифицированных с нарушениями в странах ЕАЭС. Это может привести к снятию с учета множества автомобилей. Узнайте, что это означает для владельцев.

Читать полностью »

