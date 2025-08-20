Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:59

Секретный план мэрии: как Владивосток избавится от ночных ДТП — главное изменение для водителей

Владивосток утвердил комплекс мер для снижения аварийности: новые переходы, светофоры и ограничения для электросамокатов

По итогам встречи с сотрудниками Госавтоинспекции мэрия Владивостока утвердила комплекс мер по снижению аварийности, что является важным решением. Это направлено на повышение безопасности на дорогах.

Несмотря на положительную динамику по ДТП в этом году, запланированы дополнительные меры, чтобы улучшить ситуацию, что необходимо. Это очень важно.

"По статистике, в городе в этом году фиксируется снижение числа ДТП, что является положительным фактором, — сообщает телеграм-канал мэрии города. — Работу по организации безопасности дорожного движения продолжим".

В частности, планируется увеличить количество новых переходов с искусственными дорожными неровностями, что поможет снизить скорость и повысить безопасность. Это является частью работы.

Светофоры: оборудование проблемных перекрестков

Также планируется оборудовать проблемные перекрестки и отрезки дорог дополнительными светофорами, чтобы упорядочить движение, что является ключевым моментом. Это поможет уменьшить количество ДТП.

Кроме того, будет расширена сеть камер видеонаблюдения для выявления нарушений ПДД, что является эффективным способом контроля, что очень важно. Это поможет выявлять нарушителей.

Введены ограничения на использование электросамокатов в ночное время (с 22:00 до 7:00) и в местах скопления большого количества людей, что является важной мерой. Это нужно для безопасности.

"Будем ограничивать скорость на самых опасных участках дорог, чтобы уменьшить аварийность, — добавили в мэрии, что очень важно.

Выделенные полосы: от "Гоголя" до "Парка Победы"

Также планируется сделать дополнительно выделенные полосы от "Гоголя" до "Парка Победы", что поможет улучшить транспортную ситуацию. Это поможет разгрузить дороги.

Основные работы начнутся в 2026 году, однако уже осенью стартуют подготовительные мероприятия, что говорит о серьезности намерений. Это покажет эффективность.

Мэрия Владивостока уделяет приоритетное внимание безопасности дорожного движения, что является важным фактором. Утвержденные меры направлены на снижение аварийности и создание более безопасных условий для всех участников дорожного движения. Это очень важно.

Комплексный подход: сочетание мер

Комплексный подход, включающий в себя различные меры, поможет снизить количество ДТП и повысить безопасность на дорогах города. Это очень важно.

Власти стремятся улучшить транспортную ситуацию во Владивостоке и сделать дороги более безопасными для всех, что является важной целью. Это необходимо для развития города.

Интересные факты о дорожном движении:

Первый светофор был установлен в Лондоне в 1868 году.
Самый длинный дорожный тоннель в мире — Лаэрдалский тоннель в Норвегии, его длина составляет около 24,5 километров.
В некоторых странах, например, в Австралии, движение осуществляется по левой стороне дороги.

Мэрия Владивостока предпринимает комплекс мер по снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах города. Эти меры, включая увеличение количества переходов, установку светофоров, расширение сети камер видеонаблюдения и ограничения для электросамокатов, направлены на создание более безопасных условий для всех участников дорожного движения.

Владимир Путин посетил Чукотку на обратном пути с Аляски 17.08.2025 в 21:54

Важен не только саммит: президент РФ по пути на Аляску и обратно посетил важные регионы

На обратном пути с Аляски президент РФ Владимир Путин сделал остановку в Анадыре, где провел рабочую встречу с главой Чукотки Владиславом Кузнецовым. Губернатор сообщил о положительной динамике экономических показателей: второе место в ДФО по промышленному производству, первое — по розничной торговле и низком уровне безработицы.

Читать полностью » В Якутии продолжают тушить четыре лесных пожара в труднодоступных районах 17.08.2025 в 17:08

Огненное кольцо: почему в Якутии не могут остановить распространение лесных пожаров

В Якутии продолжают бороться с четырьмя лесными пожарами, охватившими более 700 гектаров в четырёх районах республики. По данным Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), возгорания зафиксированы в Вилюйском, Кобяйском, Ленском и Олекминском районах. Все пожары находятся в авиационной зоне, наземной не подъехать.

Читать полностью » Chery, OMODA, Haval: максимальные скидки на кроссоверы и пикапы в России достигли 13,8% 17.08.2025 в 14:42

Август дарит шанс: шесть автобрендов скрывают секретные скидки на авто — узнайте, какие модели потеряли до 390 тысяч рублей

Шесть автобрендов, включая Chery и OMODА, объявили о снижении цен на свои модели в августе. Максимальные скидки достигли 390 тысяч рублей, что делает автомобили более доступными для покупателей.

Читать полностью » Катер с пассажирами загорелся в бухте Владивостока 17.08.2025 в 13:05

Черный дым над бухтой: пассажирам пришлось прыгать за борт горящего катера

В акватории Владивостока произошло чрезвычайное происшествие — в бухте Миноносок Хасанского района вспыхнул пожар на катере с людьми на борту. По предварительным данным, некоторым пассажирам пришлось спасаться, прыгая в воду. Точные причины возгорания пока не установлены. Обстоятельства инцидента выясняет Приморская транспортная прокуратура.

Читать полностью » Строители вручную подняли 300 метров материалов: детали открытия мемориала на Курилах 17.08.2025 в 12:42

От Путина до Лимаренко: кто стоит за мемориалом, переживающим ураганы?

18 августа на острове Шумшу открывается мемориал Курильской десантной операции 1945 года с Вечным огнём, выдерживающим ураганные ветра. Уникальная стройка по инициативе Путина и Лимаренко – символ подвига советских воинов.

Читать полностью » Критический уровень воды в Амуре к концу августа: рекомендации МЧС для жителей Хабаровска 17.08.2025 в 10:42

Вода против города: кто победит в схватке за Хабаровск — шокирующие прогнозы на конец августа

Уровень Амура у Хабаровска достиг 329 см и продолжает расти. МЧС прогнозирует критическую отметку 380 см к концу августа, предупреждая жителей островных районов о рисках подтопления. Рекомендации по эвакуации и защите имущества.

Читать полностью » Погода в Приморье: эксперты предупреждают о быстрой смене циклонов 17.08.2025 в 8:42

Приморье в объятиях погодных качелей: неделя сюрпризов от небесной канцелярии

В Приморье ожидается быстрая смена циклонов и антициклонов, предупреждает Борис Кубай. Жителям следует готовиться к дождям и резким переменам погоды в течение недели.

Читать полностью » Охотоморский циклон принесёт на Камчатку сильные дожди с 17 по 19 августа 17.08.2025 в 6:58

Камчатка готовится к удару стихии: сильные дожди продлятся три дня

Жителей Камчатки ждет испытание непогодой — с 17 по 19 августа 2025 года полуостров окажется во власти мощного Охотоморского циклона. По прогнозам метеорологов, региону предстоит пережить три дня интенсивных осадков, которые могут создать серьезные проблемы. Синоптики Камчатского гидрометцентра предупреждают о поэтапном развитии непогоды.

Читать полностью »

